Генменеджер «Авангарда»: «Твердая четверочка по сезону, в плей‑офф результат неудовлетворительный. Были причины – это и наши, и игровые ошибки»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Антон Курьянов прокомментировал итоги сезона для «Авангарда».

Омский клуб занял второе место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и уступил «Локомотиву» со счетом 3-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«По сезону можно выставить твердую четверочку, прошли сезон достаточно ровно, был небольшой спад, удалось в дедлайн докомплектовать команду. То, чего нам не хватало на протяжении первой части сезона. Закончили на втором месте, был шанс выиграть Восточную конференцию.

Что касается плей‑офф, результат неудовлетворительный, мы проиграли во втором раунде. На то были причины – это и наши ошибки, и ошибки, наверное, игровые. Двигаемся дальше, сделали выводы.

Мы знаем, чего нам не хватает, кого нам не хватает. Сейчас началась работа по комплектованию команды на следующий сезон», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мне понравился сезон у Омска , были проблемы с составом с вратарём но искали решения и команда билась молодцы , на следущий сезон сто процентов выиграют кубок Гагарина.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий