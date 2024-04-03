Генменеджер «Авангарда»: «Твердая четверочка по сезону, в плей‑офф результат неудовлетворительный. Были причины – это и наши, и игровые ошибки»

Антон Курьянов прокомментировал итоги сезона для «Авангарда».

Омский клуб занял второе место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и уступил «Локомотиву» со счетом 3-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«По сезону можно выставить твердую четверочку, прошли сезон достаточно ровно, был небольшой спад, удалось в дедлайн докомплектовать команду. То, чего нам не хватало на протяжении первой части сезона. Закончили на втором месте, был шанс выиграть Восточную конференцию.

Что касается плей‑офф, результат неудовлетворительный, мы проиграли во втором раунде. На то были причины – это и наши ошибки, и ошибки, наверное, игровые. Двигаемся дальше, сделали выводы.

Мы знаем, чего нам не хватает, кого нам не хватает. Сейчас началась работа по комплектованию команды на следующий сезон», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.