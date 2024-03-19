Курьянов об отставке Кравца: «Разочаровали результаты и качество игры – это не хоккей «Авангарда». Решение может показаться эмоциональным, но взвешены все за и против»

Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил отставку Михаила Кравца.

«Авангард» уступает « » со счетом 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

После поражения 0:7 во втором матче серии «Авангард» отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца.

«Результаты и качество игры первых двух домашних матчей с «Локомотивом» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда».

Мы не имеем права так играть перед своими болельщиками, которые могут принять любой сценарий, если только команда бьется до конца и пытается найти выход из трудной ситуации. К сожалению, этого мы не увидели.

В итоге перед важнейшими матчами в Ярославле руководство клуба приняло непростое решение завершить сотрудничество с Михаилом Кравцом.

Решение может показаться эмоциональным, но были взвешены все за и против. Интересы команды – превыше всего.

Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вернуться в эту серию», – сказал генеральный менеджер « » .

Сенсация в КХЛ: «Авангард» убрал тренера после 0:7 – прямо во время плей-офф