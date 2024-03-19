Курьянов об отставке Кравца: «Разочаровали результаты и качество игры – это не хоккей «Авангарда». Решение может показаться эмоциональным, но взвешены все за и против»
Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил отставку Михаила Кравца.
«Авангард» уступает «Локомотиву» со счетом 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
После поражения 0:7 во втором матче серии «Авангард» отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца.
«Результаты и качество игры первых двух домашних матчей с «Локомотивом» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда».
Мы не имеем права так играть перед своими болельщиками, которые могут принять любой сценарий, если только команда бьется до конца и пытается найти выход из трудной ситуации. К сожалению, этого мы не увидели.
В итоге перед важнейшими матчами в Ярославле руководство клуба приняло непростое решение завершить сотрудничество с Михаилом Кравцом.
Решение может показаться эмоциональным, но были взвешены все за и против. Интересы команды – превыше всего.
Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вернуться в эту серию», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Сенсация в КХЛ: «Авангард» убрал тренера после 0:7 – прямо во время плей-офф
Допинговые практики процветают уже не первый год, известны центры принятия решений и каналы распространения. Но никакой борьбы против теневой фармакологии руководство КХЛ не ведет. Логично, что процессы масштабируются и приобретают катастрофический размах. Наблюдая за безнаказанностью самых активных потребителей допинга, в процесс вовлекаются все новые участники.
Результат виден любому болельщику, следящему за плей-офф КХЛ. «Странных» игр все больше. Второй день все хоккейное сообщество обсуждает сенсационный итог матча в Омске. Местный «Авангард» на своей домашней арене был разгромлен ярославским «Локомотивом» с шокирующим счетом 0:7. Это поражение уже стало роковым для главного тренера сибирской команды (специалист по фамилии Кравец был уволен). Соперники были примерно равны по силам, в составе омичей звезд не меньше. И чтобы такая сильная команда проиграла с разгромным счетом, да еще в одном из самых важных матчей года, когда мотивация и самоотдача особенно высоки? Так не бывает. Однако в сегодняшней КХЛ правила игры другие. Спортсмены «Локомотива» банально перебегали соперника, выиграли все скоростные и силовые единоборства, да и вообще выглядели роботами, не знающими про усталость и сбившееся дыхание. Такое «волшебство» может обеспечить только специальный допинг, повышающий физическую готовность и выносливость. Так называемые «таблетки спецназа» - благодаря регулярному употреблению этих препаратов хоккейный клуб ЦСКА смог выиграть чемпионат КХЛ и в 2022-м, и в 2023-м.
А теперь фармакологией увлекается «Локомотив». В хоккейной отрасли никого не удивляет, что именно ярославская команда активно подсела на допинг. Ведь главный тренер Игорь Никитин раньше работал именно в ХК ЦСКА – он отлично знает и о технологиях применения «волшебных таблеток», и о каналах распространения, и о том, какой график приема обеспечивает наибольший эффект. Не оправдывая «Локомотив», отметим, что команда лишь пользуется благоприятной конъюнктурой. Уж если КХЛ создала все условия для беспрепятственных допинг-практик, логично, что нашлись желающие воспользоваться открывшейся возможностью.
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Тараном, пампарарам, пампарам.