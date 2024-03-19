Курьянов об отставке Кравца: «Разочаровали результаты и качество игры – это не хоккей «Авангарда». Решение может показаться эмоциональным, но взвешены все за и против»

Теги Авангард Локомотив Антон Курьянов КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил отставку Михаила Кравца.

«Авангард» уступает «Локомотиву» со счетом 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

После поражения 0:7 во втором матче серии «Авангард» отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца.

«Результаты и качество игры первых двух домашних матчей с «Локомотивом» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда».

Мы не имеем права так играть перед своими болельщиками, которые могут принять любой сценарий, если только команда бьется до конца и пытается найти выход из трудной ситуации. К сожалению, этого мы не увидели.

В итоге перед важнейшими матчами в Ярославле руководство клуба приняло непростое решение завершить сотрудничество с Михаилом Кравцом.

Решение может показаться эмоциональным, но были взвешены все за и против. Интересы команды – превыше всего.

Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вернуться в эту серию», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Сенсация в КХЛ: «Авангард» убрал тренера после 0:7 – прямо во время плей-офф

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну теперь то Локомотиву хана, гениальное решение, браво
+17
-3
+14
С Кравцом команда не играла все 60 минут и это факт. А главный тренер стоит всю игру с выпученными глазами и всё. Правильно или нет сделали покажут следующие пару игр. Но от новости про увольнение все ох...
+10
-1
+9
Авангард еще не проиграл серию, но решил сдаться.
+9
-5
+4
Правильно, но поздно. Это нужно было делать по итогам прошлого сезона. Хороший мужик, но не орёл.
+3
-1
+2
Антон Алексеевич, забыли как сами 11 шайб от Ак Барса получили в том же самом Омске?
+2
0
+2
Ответ Вячеслав Лобачев
Антон Алексеевич, забыли как сами 11 шайб от Ак Барса получили в том же самом Омске?
и казани проиграли из- за его ляпа на вбрасывании за 15 сек. до свистка.
+1
0
+1
А когда самого Курьянова попрут? Вся летняя селекция провалена. Почти всех кого подписали, расторгли или обменяли. Потом отдали все бабаю и он уже начал набирать своих . Что делал Курьянов в это время? Трындел что заберёт кубок у ЦСКА?
+2
-2
0
Курьянов, от тебя этого ножа в спину не ожидал...
0
0
0
И да. Это и есть хоккей Авангарда. Таких безвольных игр по сезону хватало. Но все закрывали глаза.
+1
-1
0
Хуже решения оставить Кравца после этого сезона было только решение уволить его прямо по ходу серии. Я подобного что-то даже и не припомню. Прямо запахло менеджментом Авангард докрыловских времен.
0
0
0
Весна – главный этап сезона в российском клубном хоккее, время, когда разыгрываются чемпионский титул и медали. А еще это время, когда особенно ярко видно: Континентальная хоккейная лига стала отраслью, где допинг фактически легализован. Частота и массовость употребления запрещенных препаратов никак не пресекаются лигой. Проверки носят формальный характер, а время, место и фамилии проверяемых спортсменов известны заранее. КХЛ собственноручно превратила себя в самую «грязную» (с точки зрения фармакологии) отрасль российского спорта.
Допинговые практики процветают уже не первый год, известны центры принятия решений и каналы распространения. Но никакой борьбы против теневой фармакологии руководство КХЛ не ведет. Логично, что процессы масштабируются и приобретают катастрофический размах. Наблюдая за безнаказанностью самых активных потребителей допинга, в процесс вовлекаются все новые участники.
Результат виден любому болельщику, следящему за плей-офф КХЛ. «Странных» игр все больше. Второй день все хоккейное сообщество обсуждает сенсационный итог матча в Омске. Местный «Авангард» на своей домашней арене был разгромлен ярославским «Локомотивом» с шокирующим счетом 0:7. Это поражение уже стало роковым для главного тренера сибирской команды (специалист по фамилии Кравец был уволен). Соперники были примерно равны по силам, в составе омичей звезд не меньше. И чтобы такая сильная команда проиграла с разгромным счетом, да еще в одном из самых важных матчей года, когда мотивация и самоотдача особенно высоки? Так не бывает. Однако в сегодняшней КХЛ правила игры другие. Спортсмены «Локомотива» банально перебегали соперника, выиграли все скоростные и силовые единоборства, да и вообще выглядели роботами, не знающими про усталость и сбившееся дыхание. Такое «волшебство» может обеспечить только специальный допинг, повышающий физическую готовность и выносливость. Так называемые «таблетки спецназа» - благодаря регулярному употреблению этих препаратов хоккейный клуб ЦСКА смог выиграть чемпионат КХЛ и в 2022-м, и в 2023-м.
А теперь фармакологией увлекается «Локомотив». В хоккейной отрасли никого не удивляет, что именно ярославская команда активно подсела на допинг. Ведь главный тренер Игорь Никитин раньше работал именно в ХК ЦСКА – он отлично знает и о технологиях применения «волшебных таблеток», и о каналах распространения, и о том, какой график приема обеспечивает наибольший эффект. Не оправдывая «Локомотив», отметим, что команда лишь пользуется благоприятной конъюнктурой. Уж если КХЛ создала все условия для беспрепятственных допинг-практик, логично, что нашлись желающие воспользоваться открывшейся возможностью.

https://t.me/vchkogpu/46714
+1
-1
0
Ответ Ноу криминалити
Ну теперь то Локомотиву хана, гениальное решение, браво
Тараном пройдут по Ярославлю.
Тараном, пампарарам, пампарам.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий