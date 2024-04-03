Оши не сыграет с «Баффало» на выезде. Форвард «Вашингтона» пропустил тренировку в понедельник

Теги травмы Баффало Вашингтон НХЛ Ти Джей Оши Хоккей

Ти Джей Оши пропустит матч против «Баффало» на выезде из-за травмы.

37-летний нападающий пропустил тренировку в понедельник, но сегодня утром присоединился к команде во время утренней тренировки.

Однако игрок не примет участия в ближайшей выездной игре против «Баффало» из-за повреждения, подробности которого не раскрываются. 

В нынешнем сезоне Ти Джей Оши провел 47 матчей и набрал 22 (11+11) балла в регулярном чемпионате НХЛ

Недавно форвард провел 1000-й матч в НХЛ.

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Здоровья, Оши! 💪
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