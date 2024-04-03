Оши не сыграет с «Баффало» на выезде. Форвард «Вашингтона» пропустил тренировку в понедельник

Ти Джей Оши пропустит матч против «Баффало» на выезде из-за травмы.

37-летний нападающий пропустил тренировку в понедельник, но сегодня утром присоединился к команде во время утренней тренировки.

Однако игрок не примет участия в ближайшей выездной игре против « » из-за повреждения, подробности которого не раскрываются.

В нынешнем сезоне провел 47 матчей и набрал 22 (11+11) балла в регулярном чемпионате .

Недавно форвард провел 1000-й матч в НХЛ.