Оши не сыграет с «Баффало» на выезде. Форвард «Вашингтона» пропустил тренировку в понедельник
Ти Джей Оши пропустит матч против «Баффало» на выезде из-за травмы.
37-летний нападающий пропустил тренировку в понедельник, но сегодня утром присоединился к команде во время утренней тренировки.
Однако игрок не примет участия в ближайшей выездной игре против «Баффало» из-за повреждения, подробности которого не раскрываются.
В нынешнем сезоне Ти Джей Оши провел 47 матчей и набрал 22 (11+11) балла в регулярном чемпионате НХЛ.
Недавно форвард провел 1000-й матч в НХЛ.