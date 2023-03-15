Лавиолетт рассказал, что Овечкин готовился к матчу с «Баффало»: «Он сыграет, если сможет»

Теги травмы Баффало Вашингтон Питер Лавиолетт Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» рассказал, что Александр Овечкин готовится к ближайшей игре. 

Напомним, форвард пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. 16 марта «Кэпиталс» сыграют с «Баффало». Начало – в 02:00 по московскому времени. 

«Если он сможет, то сыграет. Перед прошлым матчем мы решили, что он не готов. Так что посмотрим, как будет сегодня.

Вчера он вышел на лед, готовясь к игре», – сказал Питер Лавиолетт.

Агент Овечкина о том, когда игрок вернется на лед: «Со дня на день. Ничего серьезного»

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1 комментарий

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gukmamop
А если не сможет, то и не сыграет. Логично.
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