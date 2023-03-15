Лавиолетт рассказал, что Овечкин готовился к матчу с «Баффало»: «Он сыграет, если сможет»

Главный тренер « » рассказал, что готовится к ближайшей игре.

Напомним, форвард пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. 16 марта «Кэпиталс» сыграют с « ». Начало – в 02:00 по московскому времени.

«Если он сможет, то сыграет. Перед прошлым матчем мы решили, что он не готов. Так что посмотрим, как будет сегодня.

Вчера он вышел на лед, готовясь к игре», – сказал .

Агент Овечкина о том, когда игрок вернется на лед: «Со дня на день. Ничего серьезного»