Кудашов о «Динамо»: «Вратарская позиция нуждается в усилении. Был небольшой сдвиг в сторону атакующего хоккея. Если бы лучше сыграли в обороне, меньше бы говорили о голкиперах»
Алексей Кудашов считает, что «Динамо» нужно усиление на позицию вратаря.
– Какие позиции хотели бы усилить?
– Селекционная работа ведется круглогодично.
Второй раунд плей-офф – это лакмус, который показывает слабые стороны. Вратарская позиция нуждается в усилении.
Также нужно в целом усиливать игру. Это касается структуры. У нас был небольшой сдвиг в сторону атакующего хоккея.
Если бы мы лучше сыграли в обороне, то меньше бы говорили о вратарях.
Со следующего года сделаем акцент на тактике и индивидуальной работе с хоккеистами, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
капец сказанул.... мне страшно за 2 ближайших года....