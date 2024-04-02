Кудашов о «Динамо»: «Вратарская позиция нуждается в усилении. Был небольшой сдвиг в сторону атакующего хоккея. Если бы лучше сыграли в обороне, меньше бы говорили о голкиперах»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов считает, что «Динамо» нужно усиление на позицию вратаря.

– Какие позиции хотели бы усилить?

– Селекционная работа ведется круглогодично.

Второй раунд плей-офф – это лакмус, который показывает слабые стороны. Вратарская позиция нуждается в усилении.

Также нужно в целом усиливать игру. Это касается структуры. У нас был небольшой сдвиг в сторону атакующего хоккея.

Если бы мы лучше сыграли в обороне, то меньше бы говорили о вратарях.

Со следующего года сделаем акцент на тактике и индивидуальной работе с хоккеистами, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

2 комментария
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забирайте Бочарова, он созрел👌🏽😆
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че сказал.... т.е. в эти 3 прошедших года, с тактикой не работали?! Ну это видно))) и индивидуально с хоккеистами тоже )))
капец сказанул.... мне страшно за 2 ближайших года....
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