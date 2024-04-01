Директор «Северстали» о том, почему Козырев не дает интервью: «Раньше времени начали превозносить. Скрытность – защитная реакция, ничего серьезного нет»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Николай Канаков Хоккей

Николай Канаков высказался о главном тренере «Северстали» Андрее Козыреве.

50-летний специалист провел первый год во главе череповецкой команды. «Северсталь» заняла пятое место в Западной конференции и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина «Спартаку» со счетом 1-4.

Недавно стало известно, что контракт с Козыревым продлен на следующий сезон.

«Я вижу, что он, как человек очень ответственный, очень сильно погружен в хоккей, в свое тренерское дело. Он много смотрит НХЛ, разборов, матчей. Много смотрит наш, российский хоккей. Много читает – не только о спорте, но и художественную литературу. Как человек он всесторонне развит.

А то, что Андрей Леонидович не дает интервью – это его позиция. Его раньше времени начали уже превозносить. Что он идет за Кубком Гагарина.

Для него это первый сезон, и он понимает, что может сделать какую-либо ошибку, не попасть в плей-офф. Соответственно, если он начнет что-то говорить на медийном поле, какие-то прогнозы давать, то это может сказаться на его имидже. Поэтому его позиция такая: «Ребята, давайте я сначала чего-то добьюсь, какой-то результат покажу, а потом вы меня уже будете расспрашивать и задавать разные вопросы».

У него какая-то скрытность есть немного, но это его, скажем так, защитная реакция. Он только зашел на пост главного тренера в КХЛ, сыграл 68 матчей в регулярке и пять в плей-офф, послужной список – всего 73 игры. Поэтому он так говорит: «Я еще ничего не добился, поэтому так себя веду с журналистами».

Мы все прекрасно понимаем. И он в этот момент так адаптировался к этой ситуации. Его некая защитная реакция. Ничего сложного и серьезного в этом нет. Все приходит со временем.

Следующий год будет уже не дебютный – он будет в полном расцвете сил, в полной амуниции. Соответственно, может быть, что-то изменится в плане общения с журналистами», – сказал директор «Северстали» Николай Канаков.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игроков ему подпишите, с которыми во второй раунд можно пройти. А по сезону игра поставлена на 4+. Минус в том что как плюшевые. Силовых нет совсем, ни встретить в своей зоне, не проводить в чужой.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий