Директор «Северстали» о том, почему Козырев не дает интервью: «Раньше времени начали превозносить. Скрытность – защитная реакция, ничего серьезного нет»

Николай Канаков высказался о главном тренере «Северстали» Андрее Козыреве.

50-летний специалист провел первый год во главе череповецкой команды. «Северсталь» заняла пятое место в Западной конференции и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина «Спартаку» со счетом 1-4.

Недавно стало известно, что контракт с Козыревым продлен на следующий сезон.

«Я вижу, что он, как человек очень ответственный, очень сильно погружен в хоккей, в свое тренерское дело. Он много смотрит НХЛ, разборов, матчей. Много смотрит наш, российский хоккей. Много читает – не только о спорте, но и художественную литературу. Как человек он всесторонне развит.

А то, что Андрей Леонидович не дает интервью – это его позиция. Его раньше времени начали уже превозносить. Что он идет за Кубком Гагарина.

Для него это первый сезон, и он понимает, что может сделать какую-либо ошибку, не попасть в плей-офф. Соответственно, если он начнет что-то говорить на медийном поле, какие-то прогнозы давать, то это может сказаться на его имидже. Поэтому его позиция такая: «Ребята, давайте я сначала чего-то добьюсь, какой-то результат покажу, а потом вы меня уже будете расспрашивать и задавать разные вопросы».

У него какая-то скрытность есть немного, но это его, скажем так, защитная реакция. Он только зашел на пост главного тренера в КХЛ, сыграл 68 матчей в регулярке и пять в плей-офф, послужной список – всего 73 игры. Поэтому он так говорит: «Я еще ничего не добился, поэтому так себя веду с журналистами».

Мы все прекрасно понимаем. И он в этот момент так адаптировался к этой ситуации. Его некая защитная реакция. Ничего сложного и серьезного в этом нет. Все приходит со временем.

Следующий год будет уже не дебютный – он будет в полном расцвете сил, в полной амуниции. Соответственно, может быть, что-то изменится в плане общения с журналистами», – сказал директор «Северстали» Николай Канаков.