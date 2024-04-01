Директор «Северстали» о регрессе Гуслистова: «Ему 21 год, заря становления! Перезагрузится, может. Не скажу, что его душат, Подшивалов «съел» по спортивному принципу»

Директор «Северстали» высказался о проблемах форварда Никиты Гуслистова.

21-летний нападающий набрал 1 (0+1) очко в 30 играх за череповецкий клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

– Хотелось бы спросить про . Еще пару сезонов назад его считали едва ли не главным талантом КХЛ, а в этом году он дошел до ссылки в . С чем связан регресс в игре Никиты?

– Пришли молодые хоккеисты, молодая кровь на эту позицию – а он центральный нападающий. И по своим игровым качествам они обошли его. Если посмотреть по статистике, Гуслистов в этом году сыграл немало матчей в КХЛ – 30. Это половина сезона! И всего лишь одно очко – и то передача. И это центральный! Собственно, вывод очевиден.

– Но вы все равно надеетесь на Никиту как на достойную помощь команде?

– А почему нет? Ему 21 год, это только заря становления! Ну да, может быть, сезон неудачный. Может быть, в следующем году перезагрузится. В прошлом сезоне он сыграл при Разине 59 матчей и набрал 16 очков. Для молодого, 20-летнего парня это вообще хороший результат. А в этом году, видите, 30 матчей и одно очко…

Это может быть связано с психологией. Он перешел на новый уровень, получил другую зарплату, другой контракт. Это все связано. Возможно, у него появилась девушка или жена. Это все говорит о результате, о психологии. Я не буду говорить, что его тренеры прям душат, не дают ему играть. Но посмотрите на статистику! Даже четыре матча в плей-офф сыграл. И у него всего лишь одна передача за весь сезон. И он центрфорвард. Я понимаю, если б он был защитником, но он центральный нападающий.

Соответственно, другие пацаны, которые на его позиции, показали себя лучше. Например, . Из Высшей лиги к нам пришел, 22 года, примерно одного возраста. А у него 59 матчей и 12 очков – шесть голов, шесть передач. Вот и все. Такой же парень, такого же года рождения. Причем у Гуслистова до этого было сыграно в КХЛ больше 100 матчей. А Подшивалов, по сути, пришел из Высшей лиги, у него в КХЛ сыграно 70 встреч с учетом этого сезона. Человек зашел, адаптировался и показал результат. Тем самым по спортивному принципу «съел» Гуслистова, – сказал .