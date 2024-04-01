Директор «Северстали» о регрессе Гуслистова: «Ему 21 год, заря становления! Перезагрузится, может. Не скажу, что его душат, Подшивалов «съел» по спортивному принципу»

Теги Северсталь КХЛ ВХЛ Чемпионат.com Николай Канаков Никита Гуслистов Иван Подшивалов Хоккей

Директор «Северстали» высказался о проблемах форварда Никиты Гуслистова.

21-летний нападающий набрал 1 (0+1) очко в 30 играх за череповецкий клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

– Хотелось бы спросить про Никиту Гуслистова. Еще пару сезонов назад его считали едва ли не главным талантом КХЛ, а в этом году он дошел до ссылки в ВХЛ. С чем связан регресс в игре Никиты?

– Пришли молодые хоккеисты, молодая кровь на эту позицию – а он центральный нападающий. И по своим игровым качествам они обошли его. Если посмотреть по статистике, Гуслистов в этом году сыграл немало матчей в КХЛ – 30. Это половина сезона! И всего лишь одно очко – и то передача. И это центральный! Собственно, вывод очевиден.

– Но вы все равно надеетесь на Никиту как на достойную помощь команде?

– А почему нет? Ему 21 год, это только заря становления! Ну да, может быть, сезон неудачный. Может быть, в следующем году перезагрузится. В прошлом сезоне он сыграл при Разине 59 матчей и набрал 16 очков. Для молодого, 20-летнего парня это вообще хороший результат. А в этом году, видите, 30 матчей и одно очко…

Это может быть связано с психологией. Он перешел на новый уровень, получил другую зарплату, другой контракт. Это все связано. Возможно, у него появилась девушка или жена. Это все говорит о результате, о психологии. Я не буду говорить, что его тренеры прям душат, не дают ему играть. Но посмотрите на статистику! Даже четыре матча в плей-офф сыграл. И у него всего лишь одна передача за весь сезон. И он центрфорвард. Я понимаю, если б он был защитником, но он центральный нападающий.

Соответственно, другие пацаны, которые на его позиции, показали себя лучше. Например, Иван Подшивалов. Из Высшей лиги к нам пришел, 22 года, примерно одного возраста. А у него 59 матчей и 12 очков – шесть голов, шесть передач. Вот и все. Такой же парень, такого же года рождения. Причем у Гуслистова до этого было сыграно в КХЛ больше 100 матчей. А Подшивалов, по сути, пришел из Высшей лиги, у него в КХЛ сыграно 70 встреч с учетом этого сезона. Человек зашел, адаптировался и показал результат. Тем самым по спортивному принципу «съел» Гуслистова, – сказал Николай Канаков

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