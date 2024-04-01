Сергей Паремузов: «Трактор» – боевая команда, ребята грызутся друг за друга. У «Локомотива» Никитин умеет находить нужные слова в экстренных ситуациях. 5 матчей в серии точно будет»

Теги Локомотив Трактор Николай Заварухин Игорь Никитин Сергей Паремузов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Паремузов поделился прогнозом на серию «Локомотив» – «Трактор».

Полуфинал Кубка Гагарина стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.

– Седьмые матчи – это как игра «орел или решка», слабо прогнозируемые результаты. Ярославль выиграл, но надо отдать должное омскому «Авангарду». Они смогли найти в себе силы, второе дыхание и оказать достойное сопротивление Ярославлю, довели серию до седьмого матча.

«Трактор» – это абсолютно боевая команда. Ребята грызутся друг за друга. И все у них с горящими глазами.

То же самое можно сказать и про «Локомотив», команда волевая. В экстренных ситуациях Никитин умеет находить нужные слова.

Конечно, в плане Ярославля настораживает, что они просели на две игры с Омском. А эти ребята феерически прошли «Динамо» и Уфу, тоже не самую последнюю команду в нашем хоккее. Поэтому абсолютно нет понимания, кто выиграет эту серию.

– А то, что Челябинск больше отдыхал, может сказаться?

– Может сказаться, но только если в первой половине первой игры. Может быть, нужно будет потратить время на вхождение в игровой тонус. Но Заварухин это понимает, он наверняка принял какие-то превентивные меры.

Может быть, в первой игре такое будет. Но это может касаться только первой игры. И даже не cтолько игры [целиком], а первой ее половины.

– Сколько матчей ждать в серии?

– Насчет семи, конечно, не знаю, но пять будет точно. Сухой истории я не предвижу, – заявил хоккейный агент Сергей Паремузов.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Будет шесть.
0
0
0
Думаю как с Динамо 4 харэ, да готовится далее
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий