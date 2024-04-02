Ротенберг поздравил с Днем единения народов: «Россияне и белорусы – огромная сила! Наша дружба особенно крепка в спорте. В прошлом мае провели суперсерию, повысили популярность хоккея»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поздравил болельщиков с Днем единения народов Беларуси и России.

«Сегодня в России и Беларуси отмечают День единения народов. От всей души поздравляю два наших братских народа с праздником!

Россия и Беларусь в последние годы являются самыми близкими соседями и союзниками во всех сферах. При этом наша общая история насчитывает сотни лет.

Вдвойне радостно, что наша дружба особенно крепка в спорте, в хоккее. В прошлом мае вместе мы провели замечательную суперсерию, повысили популярность нашего любимого спорта в братских странах, собрали аншлаги на всех матчах, затем показали отличный хоккей на Кубке Первого канала.

В СКА сейчас играют несколько отличных хоккеистов из Беларуси – это наши лидеры, которые ведут команду за собой, бьются за победы с первой до последней смены.

Россияне и белорусы, мы огромная сила! Вместе победим!» – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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17 комментариев
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Слышали, читали, знаем - суперсерия а.к.а. Игра была равна, играли два говна
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Все с приставкой супер. Это что за иностранные слова, РоРо?!
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Беларусам сейчас от дружбы с нами и деваться-то некуда. Раздражают эти реляции о нерушимой дружбе в публичной плоскости, как будто сами себя убеждают в чем-то. Придет какая-нибудь Тихановская вместо Лукашенко, станут недругами. Между странами дружбы не может, а люди сами разберутся кому с кем дружить.
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Роман Борисыч сидит в запое с отрывным календарем, листает- "День взятия Бастилии впустую прошёл"(с)... Ооо, день единения!
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а день единения с украиной / братским украинским народом когда там по календарю?
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Снова вылез.
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Он наш Винни Пух идёт по лесу с шариком и всякую хрень проговаривает
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Ваше присутствие, Йозе у сборной только отталкивает зрителей от сборной, а ваши интервью, наоборот, притягивают. Вот такая простая математика
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Думаю, ему не белорусский, а еврейский или финский народы поближе будут
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Какой вы всё-таки Роман Борисович общительный человек! Ничего не проходит мимо вас! Всё вы нам расскажите и объясните, просто умничка, очень активная жизненная позиция! Может в будущем после такой сногсшибательной тренерской карьеры, стоит попробовать себя на президентских выборах! Народ конечно вас подде…., ой о чём это я !) Если будет угодно, выберут вас с подавляющим количеством голосов, даже не сомневайтесь! Вперёд Роман Борисович и смело к звёздам 🚀😃
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Ходят слухи, что помимо хоккея, Роман Ротенберг увлекается игрой в Супермарио
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Сказал финн
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интересно каково сейчас участникам и поклонникам настоящей Суперсерии с Канадой читать такие "новости"
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Молодец Ротенберг всегда поздравляет с праздниками и молодец клуб что выделили деньги потерпевшим в терракте . Хейтеры а вас на стройки Донбасса будем гнать .
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Без Ротенберга не знал бы, что такой день существует. Какой только хрени не придумают эти политики.
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Ответ Hola Hola
Беларусам сейчас от дружбы с нами и деваться-то некуда. Раздражают эти реляции о нерушимой дружбе в публичной плоскости, как будто сами себя убеждают в чем-то. Придет какая-нибудь Тихановская вместо Лукашенко, станут недругами. Между странами дружбы не может, а люди сами разберутся кому с кем дружить.
между государствами- территории дружить не умеют
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