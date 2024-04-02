Ротенберг поздравил с Днем единения народов: «Россияне и белорусы – огромная сила! Наша дружба особенно крепка в спорте. В прошлом мае провели суперсерию, повысили популярность хоккея»

Роман Ротенберг поздравил болельщиков с Днем единения народов Беларуси и России.

«Сегодня в России и Беларуси отмечают День единения народов. От всей души поздравляю два наших братских народа с праздником!

Россия и Беларусь в последние годы являются самыми близкими соседями и союзниками во всех сферах. При этом наша общая история насчитывает сотни лет.

Вдвойне радостно, что наша дружба особенно крепка в спорте, в хоккее. В прошлом мае вместе мы провели замечательную суперсерию, повысили популярность нашего любимого спорта в братских странах, собрали аншлаги на всех матчах, затем показали отличный хоккей на Кубке Первого канала.

В СКА сейчас играют несколько отличных хоккеистов из Беларуси – это наши лидеры, которые ведут команду за собой, бьются за победы с первой до последней смены.

Россияне и белорусы, мы огромная сила! Вместе победим!» – написал главный тренер и «России 25» Роман Ротенберг.