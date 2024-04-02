Геннадий Орлов: «Совет директоров СКА обеспокоен результатами – столько просчетов, неоправданных удалений. Есть недовольство выступлением команды, будет серьезный разговор»
Геннадий Орлов заявил, что совет директоров СКА недоволен выступлением команды.
Петербургский клуб проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
«Совет директоров должен был состояться 6 апреля, а его перенесли на 20 апреля.
Совет обеспокоен результатами и очень тщательно готовится к собранию двадцатого числа, еще раз взвешивая все за и против.
Учитывается, что четыре игрока – Александр Никишин, Андрей Педан, Борна Рендулич, Владимир Алистров – не участвовали в последних решающих матчах.
Конечно, это потери, но в то же время было столько просчетов, столько неоправданных удалений и небрежность.
В общем, будет анализ работы клуба и команды в завершившемся сезоне, будут приниматься решения, как и кому готовиться к новому.
Есть недовольство выступлением команды, поэтому 20 апреля будет серьезный разговор, не случайно совет директоров перенесли», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
а на заседании будет как у Шварца:
"позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! "
А стоп, тренер же сам Роман
Оставьте любителям хоккея дополнительный повод для улыбок!
Фамилию тренера СКА не назвал, чтобы случайно не ошибитьсся
"а Геннадий знает? кто кого будет .... (иметь)?"