Геннадий Орлов: «Совет директоров СКА обеспокоен результатами – столько просчетов, неоправданных удалений. Есть недовольство выступлением команды, будет серьезный разговор»

Геннадий Орлов заявил, что совет директоров СКА недоволен выступлением команды.

Петербургский клуб проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Совет директоров должен был состояться 6 апреля, а его перенесли на 20 апреля.

Совет обеспокоен результатами и очень тщательно готовится к собранию двадцатого числа, еще раз взвешивая все за и против.

Учитывается, что четыре игрока – , , , – не участвовали в последних решающих матчах.

Конечно, это потери, но в то же время было столько просчетов, столько неоправданных удалений и небрежность.

В общем, будет анализ работы клуба и команды в завершившемся сезоне, будут приниматься решения, как и кому готовиться к новому.

Есть недовольство выступлением команды, поэтому 20 апреля будет серьезный разговор, не случайно совет директоров перенесли», – сказал комментатор Геннадий Орлов.