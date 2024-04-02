Геннадий Орлов: «Совет директоров СКА обеспокоен результатами – столько просчетов, неоправданных удалений. Есть недовольство выступлением команды, будет серьезный разговор»

Теги СКА Геннадий Орлов КХЛ Андрей Педан Борна Рендулич Владимир Алистров Спорт-Экспресс Александр Никишин Хоккей

Геннадий Орлов заявил, что совет директоров СКА недоволен выступлением команды.

Петербургский клуб проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Совет директоров должен был состояться 6 апреля, а его перенесли на 20 апреля.

Совет обеспокоен результатами и очень тщательно готовится к собранию двадцатого числа, еще раз взвешивая все за и против.

Учитывается, что четыре игрока – Александр Никишин, Андрей Педан, Борна Рендулич, Владимир Алистров – не участвовали в последних решающих матчах.

Конечно, это потери, но в то же время было столько просчетов, столько неоправданных удалений и небрежность.

В общем, будет анализ работы клуба и команды в завершившемся сезоне, будут приниматься решения, как и кому готовиться к новому.

Есть недовольство выступлением команды, поэтому 20 апреля будет серьезный разговор, не случайно совет директоров перенесли», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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31 комментарий
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Ответ Дмитрий9779
Так если столько просчётов,то вывод напрашивается сам по себе...
Вывод напрашивается: дать Роме поработать и изменить ситуацию!
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Геннадий Сергеевич , конечно, уважаемый человек. Но его мнение номинально. Наверху уже все решено. Никто у Ротенберга игрушку не отберет.
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да-да, крайнее недовольство... хозяева не довольны самими собой - пчелы против меда..😁
а на заседании будет как у Шварца:
"позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! "
+13
-1
+12
Ротенберг доложит Ротенбергу о неудовлетворительных результатах работы Ротенберга. Будет принято решение об увольнении Ротенберга, а также о найме на замену тренера Ротенберга, который в следующем сезоне сможет показать удовлетворительные результаты.
+8
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+8
Ответ КЕША
Геннадий Сергеевич , конечно, уважаемый человек. Но его мнение номинально. Наверху уже все решено. Никто у Ротенберга игрушку не отберет.
Скорее накажут судейский комитет, перетасуют топ-игроков в командах, построят новую арену, чем уволят Ромку
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да да дайте РР еще поразвивать молодежь((((( он то можнт. он разовьет
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Руководства СКА не пробовало найти действительно Главного Тренера в команду?!:)))
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Роман Ротенберг намерен собрать совет директоров и озвучить свое неудовлетворение результатами команды. Так же известно, что Роман поставит ультимативное условие, если команда не покажет лучшей игры на старте нового сезона, руководство клуба будет расформировано…
А стоп, тренер же сам Роман
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Нет-нет, пусть Роман дальше продолжает работать! На то как он оправдывается и, как у него бомбит, можно вечно смотреть!
Оставьте любителям хоккея дополнительный повод для улыбок!
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Геннадий, Геннадий...Дер Вар Сар, Бухалов
Фамилию тренера СКА не назвал, чтобы случайно не ошибитьсся
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Ходят слухи, что дядю Лёшу подвинут. Так что может быть и Зенит будет показывать результаты СКА 🤔
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Совет директоров обеспокоен ,что деньги на ветер.
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Ой такая показуха 🤣и этот пенсионер тоже там для показухи накидывает на вентилятор,понятное же дело с какой кормушки он кормится
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Соберут совет и Аккуратно попросят РР пройти тренерские курсы или ещё 800 игр НХЛ посмотреть 🤡🤡🤡
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Роман Ротенберг, тренер-гений! И его отец и брат отца и друг семьи все прекрасные и умные люди и все это знают и чётко должны осознавать, что скоропалительные решения и действия в отношении смены тренера Ротенберга Р.Б. будут крайне непродуктивны и приведут к неприятным последствиям! Я всё сказал….☝️😈😎
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Черт, как противно-то. Орлов, в вашем возрасте можно бы уже такие поручения не выполнять!
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как в том анекдоте, про олигарха искавшего новых ощущений
"а Геннадий знает? кто кого будет .... (иметь)?"
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Руки прочь от главного гения хоккея !
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Ответ Святослав Федорович
Скорее накажут судейский комитет, перетасуют топ-игроков в командах, построят новую арену, чем уволят Ромку
Вы очень правы, добавить нечего.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Однако, Йозе Борисович Марино неприкасаем. Игрушку у него никто не отнимет и позволит дальше играться
Ромка тут так закинул бабла в телегу, что блоХеры уже его чуть ли не в приёмники ВВП зачислили
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Ответ Иосиф Сталин
Ходят слухи, что дядю Лёшу подвинут. Так что может быть и Зенит будет показывать результаты СКА 🤔
На пенсию? или регионом руководить?:)) Или Дом заслуженных пенсионеров ой Совет Федерации?:)))
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Ответ Дмитрий9779
Так если столько просчётов,то вывод напрашивается сам по себе...
Конечно много просчётов. С судьями недоработали, уже пытаются исправить этот недочёт, защитники не те, сейчас ещё раз лигу пропылесосят, вот уже говорят, что и вратарей мало, надо ещё. Лёд на арену возможно будут завозить не с Северного полюса, а из Антарктиды.
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Ответ TaR
Вывод напрашивается: дать Роме поработать и изменить ситуацию!
И Роме дадут-таки поработать под усилением надзора, которое уже ощущалось с приходом Медведева. Дрейф к фигуре свадебного генерала на скамейке продолжится
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Ответ Дмитрий9779
Так если столько просчётов,то вывод напрашивается сам по себе...
Так тут и надо посчитать так, чтобы Ромка не оказался виноватым, видимо кого-то из помощников уволят.
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Ответ Дмитрий9779
В Спартаке так и поступили...с Абаскалем.
В Спартаке так уже 20 лет поступают))))))
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Вообще интересно бы было взглянуть на это действие. Основной вопрос - кто перед кем будет ответ держать? Ну и Гена канешна на серьёзных щах "есть недовольство", "анализ работы". Насмешил.
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Однако, Йозе Борисович Марино неприкасаем. Игрушку у него никто не отнимет и позволит дальше играться
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Начните с головы
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