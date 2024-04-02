Президент «Динамо» о продлении контракта с Кудашовым: «У нас было соглашение на 3 года – он все это время спокойно работал. У нас нет никаких вопросов»
Виктор Воронин прокомментировал решение продлить контракт с Алексеем Кудашовым.
Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года.
– Остаются ли Алексей Сопин и Сергей Сушко на своих местах?
– У них у обоих есть контракты. У Алексея Николаевича трудовой бессрочный договор, поэтому его никуда сдвинуть нельзя. Он пока не изъявляет желания уходить, а у нас нет к нему вопросов.
У Сергея Анатольевича тоже действующий контракт. Все продолжают работать без проблем.
– Почему сейчас приняли фундаментальное решение продлить контракт с Алексеем Кудашовым на два года?
– У нас с Алексеем Николаевичем был контракт на три года – он все это время спокойно работал. У нас нет никаких вопросов.
– То есть контракт заключен именно на два года, а не по системе 1+1?
– Совершенно верно. Все видели состояние тренеров и некорректные отставки в плей-офф. Я к ним по разному отношусь. Считаю, что главный тренер должен до конца доиграть свою скрипку, не стоит менять его на переправе.
Все в жизни бывает, главное – спокойно к этому относиться, – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.
В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Алексея Кудашова выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.
Но с учетом того, что из свободных сейчас только Знарок (лучшие годы которого позади) и Кравец (чье эмоциональное состояние после Омска вызывает вопросы, и в плей-офф он не лучше), то может и правильно, что оставили Кудашова.
Нынешние акционеры всегда отличались прижимистостью в отношении клуба и команды, поэтому ожидать от них кучи бабла не стоит.
А значит изменения и улучшения будут точечные.