Виктор Воронин прокомментировал решение продлить контракт с Алексеем Кудашовым.

Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года.

– Остаются ли и Сергей Сушко на своих местах?

– У них у обоих есть контракты. У Алексея Николаевича трудовой бессрочный договор, поэтому его никуда сдвинуть нельзя. Он пока не изъявляет желания уходить, а у нас нет к нему вопросов.

У Сергея Анатольевича тоже действующий контракт. Все продолжают работать без проблем.

– Почему сейчас приняли фундаментальное решение продлить контракт с на два года?

– У нас с Алексеем Николаевичем был контракт на три года – он все это время спокойно работал. У нас нет никаких вопросов.

– То есть контракт заключен именно на два года, а не по системе 1+1?

– Совершенно верно. Все видели состояние тренеров и некорректные отставки в плей-офф. Я к ним по разному отношусь. Считаю, что главный тренер должен до конца доиграть свою скрипку, не стоит менять его на переправе.

Все в жизни бывает, главное – спокойно к этому относиться, – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.

В нынешнем сезоне « » под руководством Алексея Кудашова выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.