Президент «Динамо» о продлении контракта с Кудашовым: «У нас было соглашение на 3 года – он все это время спокойно работал. У нас нет никаких вопросов»

Теги Алексей Кудашов Алексей Сопин КХЛ Кубок Гагарина Динамо Сергей Сушко Виктор Воронин Хоккей

Виктор Воронин прокомментировал решение продлить контракт с Алексеем Кудашовым.

Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года.

– Остаются ли Алексей Сопин и Сергей Сушко на своих местах?

– У них у обоих есть контракты. У Алексея Николаевича трудовой бессрочный договор, поэтому его никуда сдвинуть нельзя. Он пока не изъявляет желания уходить, а у нас нет к нему вопросов.

У Сергея Анатольевича тоже действующий контракт. Все продолжают работать без проблем.

– Почему сейчас приняли фундаментальное решение продлить контракт с Алексеем Кудашовым на два года?

– У нас с Алексеем Николаевичем был контракт на три года – он все это время спокойно работал. У нас нет никаких вопросов.

– То есть контракт заключен именно на два года, а не по системе 1+1?

– Совершенно верно. Все видели состояние тренеров и некорректные отставки в плей-офф. Я к ним по разному отношусь. Считаю, что главный тренер должен до конца доиграть свою скрипку, не стоит менять его на переправе.

Все в жизни бывает, главное – спокойно к этому относиться, – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Алексея Кудашова выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

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7 комментариев
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Да, печально всё это читать... Ещё два года будут потеряны...
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Так же, возможно, ведущие игроки готовы были остаться только при сохранении нынешнего штаба. Это тоже нужно учитывать. А то можно было остаться и без тренеров, и без игроков.
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Вообще вопросы должны быть: почему команда после успешной регулярки оказалась не готова к рубке в плей-офф?..

Но с учетом того, что из свободных сейчас только Знарок (лучшие годы которого позади) и Кравец (чье эмоциональное состояние после Омска вызывает вопросы, и в плей-офф он не лучше), то может и правильно, что оставили Кудашова.
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Если кто-то мечтал о КГ, то расходимся, пацаны...
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Если ставить задачу прорыва на ведущие позиции в рос.хоккее, менять ГМ, менять ГТ на какого-то авторитетного специалиста, то нужно быть готовым к смене всего ТШ, к серьезному обновлению состава, и к существенному вливанию денег.
Нынешние акционеры всегда отличались прижимистостью в отношении клуба и команды, поэтому ожидать от них кучи бабла не стоит.
А значит изменения и улучшения будут точечные.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Вообще вопросы должны быть: почему команда после успешной регулярки оказалась не готова к рубке в плей-офф?.. Но с учетом того, что из свободных сейчас только Знарок (лучшие годы которого позади) и Кравец (чье эмоциональное состояние после Омска вызывает вопросы, и в плей-офф он не лучше), то может и правильно, что оставили Кудашова.
А Казань не побоялась назначить Сашу Степанова.
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Ответ Валерий Сергеевич
А Казань не побоялась назначить Сашу Степанова.
Откуда новости про Степанова? На официальном сайте пока ничего нет..
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