Стэмкос вышел на чистое 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб (211), обойдя Робитайла. Больше только у Овечкина и Лемье 

Стивен Стэмкос забил 211-й гол в большинстве в НХЛ.

Нападающий « » реализовал численное преимущество в матче против «Детройта» (2:4).

Теперь на счету Стивена Стэмкоса 211 шайб в большинстве в составе «Лайтнинг».

Он превзошел достижение (210 шайб за «Лос-Анджелес») и вышел на единоличное 3-е место в истории по голам в большинстве за один клуб.

2-е место занимает Марио Лемье (236 шайб за «Питтсбург»). Рекордсмен – Александр Овечкин (311 голов в большинстве за «Вашингтон»).