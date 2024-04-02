Стэмкос вышел на чистое 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб (211), обойдя Робитайла. Больше только у Овечкина и Лемье
Стивен Стэмкос забил 211-й гол в большинстве в НХЛ.
Нападающий «Тампы» реализовал численное преимущество в матче против «Детройта» (2:4).
Теперь на счету Стивена Стэмкоса 211 шайб в большинстве в составе «Лайтнинг».
Он превзошел достижение Люка Робитайла (210 шайб за «Лос-Анджелес») и вышел на единоличное 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб.
2-е место занимает Марио Лемье (236 шайб за «Питтсбург»). Рекордсмен – Александр Овечкин (311 голов в большинстве за «Вашингтон»).