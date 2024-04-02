Стэмкос вышел на чистое 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб (211), обойдя Робитайла. Больше только у Овечкина и Лемье 

Теги Тампа-Бэй Марио Лемье Александр Овечкин НХЛ рекорды Люк Робитайл Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос забил 211-й гол в большинстве в НХЛ.

Нападающий «Тампы» реализовал численное преимущество в матче против «Детройта» (2:4). 

Теперь на счету Стивена Стэмкоса 211 шайб в большинстве в составе «Лайтнинг».

Он превзошел достижение Люка Робитайла (210 шайб за «Лос-Анджелес») и вышел на единоличное 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб.

2-е место занимает Марио Лемье (236 шайб за «Питтсбург»). Рекордсмен – Александр Овечкин (311 голов в большинстве за «Вашингтон»).

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5 комментариев
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Ответ Артем Зырянов
Да, цифры показывают. У Стиви 3 финала КС (не считая того, в котором он почти не играл).
У Конора нашего МакДэвида вообще 0, так себе игрочишка, видимо
+9
-1
+8
Стэмкос - показатель истинного величия Овечкина. Очень похожие игроки по стилю (после 30) , Стэмкос всегда считался элитным форвардом, но цифры показывают, насколько Алекс уникален и талантлив
+10
-5
+5
Ответ Den_94
У Конора нашего МакДэвида вообще 0, так себе игрочишка, видимо
Нкто и не спорит что мак игрок "большой" но с возрстом и до него дойдет что в рег выкладваться из за статы "не нужно" а нужно беречь силы и "отдавать все" в по.
+1
0
+1
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