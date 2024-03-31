Стэмкос достиг отметки 30 шайб в 9-м сезоне за карьеру в НХЛ. Только у Овечкина и Кросби больше среди действующих игроков

Теги рейтинги Тампа-Бэй Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос достиг отметки 30 шайб в 9-м сезоне за карьеру в НХЛ.

Капитан «Тампы» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).

На счету 34-летнего канадца стало 66 (30+36) очков в 70 играх. 

Он достиг отметки 30 шайб в 9-м сезоне в своей карьере (всего в регулярках у него 545 шайб в 1073 играх).

Среди действующих игроков лиги больше сезонов с 30+ голами только у Александра Овечкина («Вашингтон», 17, делит рекорд лиги с Майком Гартнером, в текущем сезоне – 26 шайб в 70 играх) и Сидни Кросби («Питтсбург», 12, включая текущий сезон). 

15 комментариев
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И все 9 сезонов его ругают)
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А каким шикарным подставлением Стэмкос забил этот тридцатый!
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Метьюз играет восьмой сезон, в каждом за 30 шайб. в следующем, 9-м сезоне, так же станет действующим хоккеистом с 9-ю сезонами, где 30+.
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Ответ Кино Музыка
И все 9 сезонов его ругают)
Ругает его только Вардан.
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Ответ Odcarik7689
Стамескин уверенно на 600 шайб идет
Обойдет Кросби по итогам карьеры!
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Стэммер даёт понять, что его рано списывать со счетов. Вопрос теперь, насколько он сможет подвинуться в зп.
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Стамескин уверенно на 600 шайб идет
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По голам в большинстве может и андрейчука подвинуть
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Полных сезонов то там у него столько же или меньше?
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Ответ Барин
Стэммер даёт понять, что его рано списывать со счетов. Вопрос теперь, насколько он сможет подвинуться в зп.
Сначала насколько эффективен он будет в ПО))
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Ответ Барин
По словам Фридмана, Кросби дают в 25 году контракт на 2-3 года с зп 10-10,5 млн. Ему будет 37 лет. Стэмкосу сейчас 34 года. Навряд ли Брисбуа даст столько, как даёт Дубас. Давай подождем конца сезона. У Сирелли зп 6,25. Допустим, Стэммеру дадут 7-7,5 на 3 года. Хэдмана тоже надо продлевать, а кепка вырастет ненамного.
Вот мне интересно - возьмешь ли ты Кросби с 10-10,5 млн или Стэммера на 7-7,5 млн на 3 года?
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Ответ Pink Floyd1276
Вот мне интересно - возьмешь ли ты Кросби с 10-10,5 млн или Стэммера на 7-7,5 млн на 3 года?
Я бы не пожалел для Стэммера и 12 лямов, если бы они у меня были) но я не ЖББ...
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Ответ TBFTT
Обойдет Кросби по итогам карьеры!
700+ должен выбивать по итогам карьеры
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