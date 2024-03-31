Карлсон провел 1000-й матч в НХЛ. Он 6-й игрок с драфта-2008 с таким достижением

Теги рейтинги Вашингтон НХЛ Драфт НХЛ Дрю Даути Стивен Стэмкос Алекс Пьетранжело Джош Бэйли Джордан Эберле Джон Карлсон Хоккей

Джон Карлсон провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника «Вашингтона» стала игра против «Бостона» (2:3 Б). В этом матче он забил гол.

Всего на счету Джона Карлсона теперь 668 (149+519) очков в лиге.

Он стал шестым игроком с драфта-2008 (27-й номер, выбран «Вашингтоном»), сыгравшим не менее 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее этой отметки достигли Джордан Эберле (1009), Алекс Пьетранжело (1015), Джош Бэйли (1057), Стивен Стэмкос (1073) и Дрю Даути (1168).

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8 комментариев
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Неплохой был драфт
+13
-1
+12
Очень неплохая статистика для защитника да ещё в одном клубе.
+11
-1
+10
Ответ Plamen
Неплохой был драфт
Там еще Эрик Карлссон под 15-м номером был выбран
+6
0
+6
Норрис свой он заслужил, конечно, и в все мы помним в какой год
+7
-2
+5
Ответ гарри
Норрис свой он заслужил, конечно, и в все мы помним в какой год
В год пландемии
0
0
0
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