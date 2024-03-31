Карлсон провел 1000-й матч в НХЛ. Он 6-й игрок с драфта-2008 с таким достижением

Джон Карлсон провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника « » стала игра против «Бостона» (2:3 Б). В этом матче он забил гол.

Всего на счету теперь 668 (149+519) очков в лиге.

Он стал шестым игроком с драфта-2008 (27-й номер, выбран «Вашингтоном»), сыгравшим не менее 1000 матчей в регулярных чемпионатах .

Ранее этой отметки достигли (1009), (1015), Джош Бэйли (1057), Стивен Стэмкос (1073) и Дрю Даути (1168).