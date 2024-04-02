Пашков о назначении Звягина: «Авангард» – команда с претензиями, причудами. Он не имеет опыта работы главным тренером, но гораздо важнее, имеет ли он авторитет»

Теги Авангард Сергей Звягин КХЛ Александр Пашков Чемпионат.com Хоккей

Александр Пашков высказался о назначении Сергея Звягина тренером «Авангарда».

Сергей Звягин утвержден в качестве главного тренера «Авангарда». Контракт со специалистом подписан на два года.

Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». После этого «Авангард» также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.

«Не помню, чтобы бывший вратарь руководил клубом на таком уровне. Если только в советском хоккее нечто подобное поискать. В российском хоккее такого, повторюсь, не помню.

Рискованный шаг руководства. Человек не имеет опыта работы главным тренером, но, наверное, гораздо важнее, имеет ли он авторитет.

Видимо, команда откликается на его посылы и действия. Это и было решающим аспектом при назначении.

Посмотрим, как получится. Сложная работа предстоит Сергею Звягину, а в Омске вдвойне сложная. Команда с претензиями, с причудами.

Пожелаю Сергею успеха», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А Браташ не вратарь ?
+3
0
+3
Пашков про Скудру забыл.
+3
-1
+2
Николай Пучков , 7лет играл за сборную СССР, вратарь. Главный тренер ленинградского СКА под руководством которого дважды доходили до финала кубка, и 2 года подряд брали кубок Шпенглера
+2
0
+2
У кого берут интервью, он даже не помнит тренеров бывших вратарей, тем более не знающий внутренней кухни клуба, конечно главное в оценке любого тренера-результат, у него хороший стаж работы и в Магнитке, и в Авангарде с хорошими гл.тренерами,в том числе и Хартли, так что оценка московского *эксперта* просто ни о чем.
+1
0
+1
ага, а господин Ротенберг?!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий