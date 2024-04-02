Пашков о назначении Звягина: «Авангард» – команда с претензиями, причудами. Он не имеет опыта работы главным тренером, но гораздо важнее, имеет ли он авторитет»

Александр Пашков высказался о назначении Сергея Звягина тренером «Авангарда».

утвержден в качестве главного тренера « ». Контракт со специалистом подписан на два года.

Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». После этого «Авангард» также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.

«Не помню, чтобы бывший вратарь руководил клубом на таком уровне. Если только в советском хоккее нечто подобное поискать. В российском хоккее такого, повторюсь, не помню.

Рискованный шаг руководства. Человек не имеет опыта работы главным тренером, но, наверное, гораздо важнее, имеет ли он авторитет.

Видимо, команда откликается на его посылы и действия. Это и было решающим аспектом при назначении.

Посмотрим, как получится. Сложная работа предстоит Сергею Звягину, а в Омске вдвойне сложная. Команда с претензиями, с причудами.

Пожелаю Сергею успеха», – сказал олимпийский чемпион .