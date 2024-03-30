Федотов о разговоре с Тортореллой: «Я почувствовал серьезность в отношении к делу. Уловил ментальность русской души, потому что тренер прямолинейный, при этом позитивный»

Иван Федотов поделился мнением о тренере «Филадельфии» Джоне Торторелле.

– Какие у вас первые впечатления от разговора с ?

– Тренер старой закалки. Общение у нас получилось классным и приятным. Я почувствовал серьезность в отношении к делу. И при этом уловил ментальность русской души, потому что тренер достаточно прямолинейный, при этом позитивный.

Как я понял от ребят, тренер всегда говорит то, что думает. При этом честен, справедлив и всегда готов подсказать в работе. Это очень важно в хоккейном деле, – сказал вратарь «Филадельфии» .