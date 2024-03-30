Федотов о разговоре с Тортореллой: «Я почувствовал серьезность в отношении к делу. Уловил ментальность русской души, потому что тренер прямолинейный, при этом позитивный»

Теги Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов поделился мнением о тренере «Филадельфии» Джоне Торторелле.

– Какие у вас первые впечатления от разговора с Джоном Тортореллой?

– Тренер старой закалки. Общение у нас получилось классным и приятным. Я почувствовал серьезность в отношении к делу. И при этом уловил ментальность русской души, потому что тренер достаточно прямолинейный, при этом позитивный.

Как я понял от ребят, тренер всегда говорит то, что думает. При этом честен, справедлив и всегда готов подсказать в работе. Это очень важно в хоккейном деле, – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.

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8 комментариев
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Джон конечно непростой в общении, но в жакетах Боб у него две везины взял и раскрылся по полной. Если ерундой страдать не будет, может сложиться отлично всё. Джон строит команды с акцентом на оборону, вратарские. Успехов Ивану с Джоном!
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Тортс с Федотовым быстро нашёл: сынок, это тебе на гражданское, тут гребаная дисциплина, тактическая выучка и готовность отдать себя полностью партнёров!
Понимаешь сынок о чем я?!
И тут Федотов: разрешите обратиться, капрал Торторелла))
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Торторелла сложный человек, удачи Федотову в команде которая находится в перестройка.
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