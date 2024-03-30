Шарипзянов о модели Хартли в «Авангарде»: «Лично я с радостью к ней вернулся. Не знаю, почему в этом сезоне мы решили, что нужно играть в другой хоккей»

Дамир Шарипзянов высказался о возвращении «Авангарда» к модели Боба Хартли.

Сегодня омский клуб проведет 7-й матч серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». По ходу серии с поста главного тренера «Авангарда» был уволен .

– По ходу серии с «Локомотивом» вы вернулись к модели игры (1-2-2), которая была еще при . Ее суть в том, что сзади играют два защитника, а не один. И отказались от модели (1-3-1), которую ставил Михаил Кравец. А у меня вопрос: зачем вообще надо было уходить от системы, которая в 2021 году принесла « » Кубок Гагарина?

– Не ко мне вопрос. Но судите сами. Когда мы по модели Хартли играли в первом сезоне, то завоевали золото. На второй год – седьмой матч второго раунда, когда мы уступили «Металлургу», оказавшись в одной игре от медалей. Я считаю, мы тогда проиграли серию «Магнитке» из-за того, что случился февраль 2022 года, и из «Авангарда» уехали ключевые финские защитники - Оливер Каски и Вилле Покка.

Если бы они остались, я считаю, мы бы прошли «Металлург». В полуфинале пришлось бы играть с «Трактором» — я сейчас, спустя время, предполагаю, что и с Челябинском мы бы справились. Кстати, они свою серию проиграли «Магнитке» со счетом 1-4. То есть мог быть финал.

2023 год – мы снова взяли медали, была бронза. То есть схема Хартли работала. Но не знаю, почему мы в этом сезоне решили, что нам нужно играть полностью в другой хоккей. Не могу на это ответить. Но хорошо, что мы сравняли счет в серии, доведя ее до седьмого матча.

– Вы с радостью вернулись к старой модели?

– Лично я – да. Но была опаска за ребят, потому что состав у нас обновился, многие парни не играли в это. Но посовещались в раздевалке. Спросили, кто как к этому относится. И все подхватили, все были за то, чтобы играть по той модели, которую мы сейчас придерживаемся, – сказал капитан «Авангарда».

«Авангард» вернул систему Хартли – так и спас серию с «Локомотивом»