Шарипзянов о модели Хартли в «Авангарде»: «Лично я с радостью к ней вернулся. Не знаю, почему в этом сезоне мы решили, что нужно играть в другой хоккей»

Теги Авангард Сергей Звягин Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Дамир Шарипзянов Матч ТВ Хоккей

Дамир Шарипзянов высказался о возвращении «Авангарда» к модели Боба Хартли.

Сегодня омский клуб проведет 7-й матч серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». По ходу серии с поста главного тренера «Авангарда» был уволен Михаил Кравец

– По ходу серии с «Локомотивом» вы вернулись к модели игры (1-2-2), которая была еще при Бобе Хартли. Ее суть в том, что сзади играют два защитника, а не один. И отказались от модели (1-3-1), которую ставил Михаил Кравец. А у меня вопрос: зачем вообще надо было уходить от системы, которая в 2021 году принесла «Авангарду» Кубок Гагарина?

– Не ко мне вопрос. Но судите сами. Когда мы по модели Хартли играли в первом сезоне, то завоевали золото. На второй год – седьмой матч второго раунда, когда мы уступили «Металлургу», оказавшись в одной игре от медалей. Я считаю, мы тогда проиграли серию «Магнитке» из-за того, что случился февраль 2022 года, и из «Авангарда» уехали ключевые финские защитники - Оливер Каски и Вилле Покка.

Если бы они остались, я считаю, мы бы прошли «Металлург». В полуфинале пришлось бы играть с «Трактором» — я сейчас, спустя время, предполагаю, что и с Челябинском мы бы справились. Кстати, они свою серию проиграли «Магнитке» со счетом 1-4. То есть мог быть финал.

2023 год – мы снова взяли медали, была бронза. То есть схема Хартли работала. Но не знаю, почему мы в этом сезоне решили, что нам нужно играть полностью в другой хоккей. Не могу на это ответить. Но хорошо, что мы сравняли счет в серии, доведя ее до седьмого матча.

– Вы с радостью вернулись к старой модели?

– Лично я – да. Но была опаска за ребят, потому что состав у нас обновился, многие парни не играли в это. Но посовещались в раздевалке. Спросили, кто как к этому относится. И все подхватили, все были за то, чтобы играть по той модели, которую мы сейчас придерживаемся, – сказал капитан «Авангарда».

«Авангард» вернул систему Хартли – так и спас серию с «Локомотивом»

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ liqudator
Хахах, если бы да кабы, и Магнитку бы прошли и с Челябой бы справились))) тут подобные эксперты то же самое говорили про Динамо, Ак Барс и СКА в этом сезоне
Слышь , ты когда читаешь вникаешь в написанное? Там же чёрным по белому написано, это- ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
+9
-1
+8
Выпускаете Кожевникова
+7
0
+7
Интересный абзац про раздевалку.
+6
0
+6
В прошлом сезоне Авангарду крупно повезло что дошли до финала конференции. Но уже тогда был этот убогий хоккей Кравца. Первое звено не уходило со льда, полность отдавали инициативу итд итп. А в этом сезоне, когда наработки Хартли совсем улетучились, одного таланта первого звена перестало хватать. Хорошо что хоть Звягин остался из штаба Хартли.
+4
0
+4
Кожева, если вы не в запое, срочно выходите в эфир! Расскажите нам, как на самом деле шарлатан Хартли убивал русский хоккей!
+2
0
+2
Ответ liqudator
Хахах, если бы да кабы, и Магнитку бы прошли и с Челябой бы справились))) тут подобные эксперты то же самое говорили про Динамо, Ак Барс и СКА в этом сезоне
есть шанс поиграть с трактором и тогда посмотрим чья возьмёт.
+2
-1
+1
А, разве не на третий год тренерства Хартли взяли золото? Сначала был финал с ЦСКА, потом проиграли Салавату и только потом золото.
0
0
0
Давай пацаны прокачайте локе тормоза.Удачи.
+1
-1
0
Если просрете дома. Не вздумайте ссылаться на модель Хартли. Потому что седьмой матч. Это про характер и яйца))
0
0
0
Удачи 👍🙏🤞
0
0
0
Ответ Вова Горшенко
есть шанс поиграть с трактором и тогда посмотрим чья возьмёт.
Трактор выиграет. Авангард им удобнее Локо.
0
0
0
Ответ Metallurg111
Выпускаете Кожевникова
😁😁
0
0
0
Ответ Александр Чулков
А, разве не на третий год тренерства Хартли взяли золото? Сначала был финал с ЦСКА, потом проиграли Салавату и только потом золото.
Там имеется в виду в "моем первом сезоне". Шарипзянов в 2020 пришел
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий