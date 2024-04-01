Макдэвид, Логан Томпсон и Лафреньер – звезды недели в НХЛ. Форвард «Эдмонтона» набрал 8 очков в 3 матчах
Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой стал нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафреньер, который набрал 7 (5+2) очков в трех матчах.
Второй звездой признан голкипер «Вегаса» Логан Томпсон, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 0,98 шайбы и отражая 97,1% бросков.
Первой звездой назван капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отметившийся 8 (3+5) баллами в трех играх.