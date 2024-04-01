Макдэвид, Логан Томпсон и Лафреньер – звезды недели в НХЛ. Форвард «Эдмонтона» набрал 8 очков в 3 матчах

Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал нападающий « » , который набрал 7 (5+2) очков в трех матчах.

Второй звездой признан голкипер « » , одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 0,98 шайбы и отражая 97,1% бросков.

Первой звездой назван капитан « » , отметившийся 8 (3+5) баллами в трех играх.