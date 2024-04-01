Карпов тренировался с неиграющим составом перед серией с «Автомобилистом». Разин заявил: «Мой принцип: не смотреть на фамилии». У форварда 0+1 в 12 играх плей-офф

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Максим Карпов Хоккей

Максим Карпов тренировался с неиграющим составом перед серией с «Автомобилистом».

«Металлург» провел тренировку в преддверии первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Автомобилиста».

Нападающий магнитогорцев Максим Карпов тренировался с неиграющим составом в желтых майках.

Главный тренер команды Андрей Разин еще в ходе шестого матча со «Спартаком» отправил нападающего в запас, а его место в первой тройке занял Дмитрий Силантьев.

«Мой принцип: не смотреть на фамилии. Играют те, кто лучше готовы на данный момент.

Максим Карпов – заслуженный хоккеист. Он через многое прошел. Это один из этапов его карьеры. Все зависит от него», – сказал главный тренер «Металлурга».

Карпов набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 7» в 12 матчах плей-офф.

7 комментариев
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Своевременно продлили контракт
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Мощная стата в плей-офф.
Агент - Копперфилд какой то
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Ну вот такой период у Карпа. Главное усердней тренироваться и преодолеть эту непруху.
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Всё по делу. Чуть ли не единственный в команде так сейчас.
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ладно бы не везло как Михайлису, так я ни одного момента с его участием не помню
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Уже не та игровая функциональная физика в 32 г , хуже восстановление после игр и накапливается усталость , а когда от всего этого не идёт хорошая добротная игра ,то и нервишки начинают "играть " и приходит "самоедство !
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