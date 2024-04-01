Карпов тренировался с неиграющим составом перед серией с «Автомобилистом». Разин заявил: «Мой принцип: не смотреть на фамилии». У форварда 0+1 в 12 играх плей-офф
Максим Карпов тренировался с неиграющим составом перед серией с «Автомобилистом».
«Металлург» провел тренировку в преддверии первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Автомобилиста».
Нападающий магнитогорцев Максим Карпов тренировался с неиграющим составом в желтых майках.
Главный тренер команды Андрей Разин еще в ходе шестого матча со «Спартаком» отправил нападающего в запас, а его место в первой тройке занял Дмитрий Силантьев.
«Мой принцип: не смотреть на фамилии. Играют те, кто лучше готовы на данный момент.
Максим Карпов – заслуженный хоккеист. Он через многое прошел. Это один из этапов его карьеры. Все зависит от него», – сказал главный тренер «Металлурга».
Карпов набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 7» в 12 матчах плей-офф.
Агент - Копперфилд какой то