Карпов тренировался с неиграющим составом перед серией с «Автомобилистом». Разин заявил: «Мой принцип: не смотреть на фамилии». У форварда 0+1 в 12 играх плей-офф

Максим Карпов тренировался с неиграющим составом перед серией с «Автомобилистом».

«Металлург» провел тренировку в преддверии первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против « ».

Нападающий магнитогорцев Максим Карпов тренировался с неиграющим составом в желтых майках.

Главный тренер команды еще в ходе шестого матча со «Спартаком» отправил нападающего в запас, а его место в первой тройке занял Дмитрий Силантьев.

«Мой принцип: не смотреть на фамилии. Играют те, кто лучше готовы на данный момент.

– заслуженный хоккеист. Он через многое прошел. Это один из этапов его карьеры. Все зависит от него», – сказал главный тренер « ».

Карпов набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 7» в 12 матчах плей-офф.