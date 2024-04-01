Кравец про «Авангард»: «Нужны помощники, которые будут не просто шайбы подавать. Кто виноват, что начали сезон с Демченко и Мишуровым? Задача – Кубок Гагарина, а не по 5 голов пропускать»

Михаил Кравец поделился мыслями касательно увольнения из «Авангарда».

Специалист был уволен с поста главного тренера команды после поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет стал 0-2 в серии.

Под руководством Сергея Звягина «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии, но проиграл 0:2 в седьмой игре.

«Они [руководство] приняли свое решение о моей отставке. Не могу сказать, почему они к нему пришли и как. У меня с руководством всё было хорошо.

И эти разговоры в некоторых передачах, что Кравец – самодур, что у меня была своя линия, и я никого не слушал…

Первое, о чем я всегда говорил – мне нужны помощники, которые будут не просто шайбы подавать, а станут мне все время помогать. Чтобы у каждого было свое видение, чтобы они могли его высказывать.

Я никогда не мог хлопнуть дверью и уйти со словами: «Я решил так, и будет все по-моему». И был у нас разговор с командой, когда ребята пришли: «Михаил Григорьевич, может, поменяем систему?» Я им ответил: «Ребят, давайте еще чуть-чуть попробуем и дальше уже будем решать»

Мы обыграли «Магнитку», мы победили СКА. Выдали серию из 10 побед подряд. И все молчали, когда мы выигрывали. А как только произошел несчастный случай с этими 0:7 от «Локомотива» – тут же все решили: нет, точно, надо было выгнать Кравца в сентябре.

Сколько очков в этом чемпионате набрал Дамир Шарипзянов? У него 53, хотя он раньше больше 19 не набирал.

Чем моя система-то плохая для него? Не моя лично, а мировая система, по которой играют передовые клубы. Буше набрал 78 очков, Ткачев – 75, Спунер – 61… И не только первое звено выстрелило. Мартынов, Игумнов, все прибавили. Где раньше играл Чмыхов? Все ребята вышли на новый уровень.

Я не жалуюсь и не хочу, чтобы это выглядело как оправдание. Но я честно делал свою работу, когда была куча проблем, когда не было состава. Когда строили команду, то я был нужен.

А кто виноват, что «Авангард» начал сезон с этими вратарями – с Демченко и Мишуровым? Это тоже ребята достойные, они тоже голкиперы. Но задача была Кубок Гагарина выиграть, а не по пять голов пропускать.

Мы ведь победили СКА со счетом 9:5 и 6:4. Забивали больше, чем пропускали.

Но в плей-офф так бывает не всегда. Нужен вратарь, который бы тащил», – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.