Кравец про «Авангард»: «Нужны помощники, которые будут не просто шайбы подавать. Кто виноват, что начали сезон с Демченко и Мишуровым? Задача – Кубок Гагарина, а не по 5 голов пропускать»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Райан Спунер Василий Демченко Владимир Ткачев 1995 Дамир Шарипзянов Рид Буше Матч ТВ Артем Чмыхов Андрей Мишуров Хоккей

Михаил Кравец поделился мыслями касательно увольнения из «Авангарда».

Специалист был уволен с поста главного тренера команды после поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет стал 0-2 в серии.

Под руководством Сергея Звягина «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии, но проиграл 0:2 в седьмой игре.

«Они [руководство] приняли свое решение о моей отставке. Не могу сказать, почему они к нему пришли и как. У меня с руководством всё было хорошо.

И эти разговоры в некоторых передачах, что Кравец – самодур, что у меня была своя линия, и я никого не слушал…

Первое, о чем я всегда говорил – мне нужны помощники, которые будут не просто шайбы подавать, а станут мне все время помогать. Чтобы у каждого было свое видение, чтобы они могли его высказывать.

Я никогда не мог хлопнуть дверью и уйти со словами: «Я решил так, и будет все по-моему». И был у нас разговор с командой, когда ребята пришли: «Михаил Григорьевич, может, поменяем систему?» Я им ответил: «Ребят, давайте еще чуть-чуть попробуем и дальше уже будем решать»

Мы обыграли «Магнитку», мы победили СКА. Выдали серию из 10 побед подряд. И все молчали, когда мы выигрывали. А как только произошел несчастный случай с этими 0:7 от «Локомотива» – тут же все решили: нет, точно, надо было выгнать Кравца в сентябре.

Сколько очков в этом чемпионате набрал Дамир Шарипзянов? У него 53, хотя он раньше больше 19 не набирал.

Чем моя система-то плохая для него? Не моя лично, а мировая система, по которой играют передовые клубы. Буше набрал 78 очков, Ткачев – 75, Спунер – 61… И не только первое звено выстрелило. Мартынов, Игумнов, все прибавили. Где раньше играл Чмыхов? Все ребята вышли на новый уровень.

Я не жалуюсь и не хочу, чтобы это выглядело как оправдание. Но я честно делал свою работу, когда была куча проблем, когда не было состава. Когда строили команду, то я был нужен.

А кто виноват, что «Авангард» начал сезон с этими вратарями – с Демченко и Мишуровым? Это тоже ребята достойные, они тоже голкиперы. Но задача была Кубок Гагарина выиграть, а не по пять голов пропускать.

Мы ведь победили СКА со счетом 9:5 и 6:4. Забивали больше, чем пропускали.

Но в плей-офф так бывает не всегда. Нужен вратарь, который бы тащил», – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

23 комментария
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понесло Михаила Григорьевича, эх
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Крепко обидели, и эти окулуарные обсуждения без него и о нем. Конечно подбешивают.
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Ооохххоо, понесло как дядю :)))
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Нормально так на всех навалил. О вратарях вообще что-то странное. Не с Мишуровым и Демченко ведь в ПО заходил, а Хомченко более чем достойно сыграл. Так что, дядя Миша, не во вратарях дело.
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Григорьич, как будто выпил и набрал журналисту))) с одной стороны прав, говоря про проблемы в составе, с другой стороны, в этот плов заходили с Хомой, у которого за 12 матчей не пошла игра только во 2 матче с локо
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он правильно говорит нужен вратарь топ, который будет хотя бы стабильно играть десяток игр без провалов, если вы собрались за кубком, и пару ещё хороших защитников вы забыли какие были Вилли Пока и Оливер Каски, вот как раз чего не хватало нападающие не могли спокойно в атаку идти понимали что нужно подстраховывать
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Это он зря. И так долго продержался.
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Ответ Vadyan_chel1994
Это уже некрасиво. Гнильца лезет наружу
А вы интервью прочитайте, а не кликбейтный заголовок
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Тут двоякое впечатление, Михаил Григорьевич. Вы мужик классный (без сарказма), но тренер, как мне с дивана кажется, весьма тактически ограниченный.
Потому изливать душу можно, но как-то некрасиво по отношению к игрокам (то, что и они наболтали лишнего, оставим на их совести).
А кто вам мешал за год найти не Хомченко, а другого вратаря? Кто мешал Демченко еще летом обменять? Думаю, спрос был бы (тот же "Адмирал" забрал бы Василия с доплатой, что называется). Конечно, есть вопросы и к руководству, и к Звягину как тренеру голкиперов.
Но в разводе всегда виноваты двое. Потому свою часть вины тоже надо признать.
Как бы то ни было, без работы не останетесь Искренне желаю вам удачи. 9:5 - навсегда в памяти, как гол Ягра "Металлургу" в 2005-м, например.
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Сейчас наговорит, потом никто связываться с ним не захочет
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Михаил Григорьевич превратился в водовоза. При этом говорит, что готов идти в любую команду. Парадокс. Сам себе порочит имя.

С другой стороны, в позапрошлом году также сняли Рябыкина и от него такой же поток сознания шёл, что все вокруг рошфоры, а он один Д’артаньян, притом Анатольевич также критиковал преемника.

Надо же какая цикличность. Кого через год будет обвинять Звягин? :)
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Про пассажиров он правильно сказал. С таким составом кубки не выигрывают. .
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понесло, эх понесло меня куда-то:)
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Защищал всегда Кравца, и в принципе не считаю, что он в этом сезоне провалился, но тут, конечно не очень красиво он выступил. Понятно, что обидно, понятно, что слова Шарипзянова задели, и захотелось ответить, но лучше было промолчать, право. Первое звено и так бы набрало свои очки при любом тренере и системе, Мартынов и Игумнов тоже ничего особо не показали по сравнению с собой прошлогодними - крепкие игроки уровня третьего звена. А вот насчет вратаря, совсем уж не прав. Хомченко, пожалуй, один из лучших вратарей этого плей-офф, и вытащил для "Авангард" к седьмому матчу с "Локо", с тем же Демченко влетели бы в четырех.
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Надо быть мужиком! Не надо портить себе репутацию.
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Все ребята вышли на новый уровень.

Пьянов -19 при 27 очках по полезности ещё не набирал, играя в том числе в непраймовом Амуре :)
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Этот помощник, который якобы шайбу подносил, хоть как-то перестроил совсем безнадежную игру и чуть не перевернул серию с Локо
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Вот и понесло Михаила Григорьевича. Дыма без огня не бывает. Ещё осенью были разговоры что не тянет он. А признаться самому, кишка тонка. Михаил Григорьевич, без обид, но Вы не тренер для топ клуба. Удачи!
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Ответ Габорик
Михаил Григорьевич превратился в водовоза. При этом говорит, что готов идти в любую команду. Парадокс. Сам себе порочит имя. С другой стороны, в позапрошлом году также сняли Рябыкина и от него такой же поток сознания шёл, что все вокруг рошфоры, а он один Д’артаньян, притом Анатольевич также критиковал преемника. Надо же какая цикличность. Кого через год будет обвинять Звягин? :)
Походу через год будет обвинять Свитова
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