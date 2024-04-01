Кравец про «Авангард»: «Нужны помощники, которые будут не просто шайбы подавать. Кто виноват, что начали сезон с Демченко и Мишуровым? Задача – Кубок Гагарина, а не по 5 голов пропускать»
Михаил Кравец поделился мыслями касательно увольнения из «Авангарда».
Специалист был уволен с поста главного тренера команды после поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет стал 0-2 в серии.
Под руководством Сергея Звягина «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии, но проиграл 0:2 в седьмой игре.
«Они [руководство] приняли свое решение о моей отставке. Не могу сказать, почему они к нему пришли и как. У меня с руководством всё было хорошо.
И эти разговоры в некоторых передачах, что Кравец – самодур, что у меня была своя линия, и я никого не слушал…
Первое, о чем я всегда говорил – мне нужны помощники, которые будут не просто шайбы подавать, а станут мне все время помогать. Чтобы у каждого было свое видение, чтобы они могли его высказывать.
Я никогда не мог хлопнуть дверью и уйти со словами: «Я решил так, и будет все по-моему». И был у нас разговор с командой, когда ребята пришли: «Михаил Григорьевич, может, поменяем систему?» Я им ответил: «Ребят, давайте еще чуть-чуть попробуем и дальше уже будем решать»
Мы обыграли «Магнитку», мы победили СКА. Выдали серию из 10 побед подряд. И все молчали, когда мы выигрывали. А как только произошел несчастный случай с этими 0:7 от «Локомотива» – тут же все решили: нет, точно, надо было выгнать Кравца в сентябре.
Сколько очков в этом чемпионате набрал Дамир Шарипзянов? У него 53, хотя он раньше больше 19 не набирал.
Чем моя система-то плохая для него? Не моя лично, а мировая система, по которой играют передовые клубы. Буше набрал 78 очков, Ткачев – 75, Спунер – 61… И не только первое звено выстрелило. Мартынов, Игумнов, все прибавили. Где раньше играл Чмыхов? Все ребята вышли на новый уровень.
Я не жалуюсь и не хочу, чтобы это выглядело как оправдание. Но я честно делал свою работу, когда была куча проблем, когда не было состава. Когда строили команду, то я был нужен.
А кто виноват, что «Авангард» начал сезон с этими вратарями – с Демченко и Мишуровым? Это тоже ребята достойные, они тоже голкиперы. Но задача была Кубок Гагарина выиграть, а не по пять голов пропускать.
Мы ведь победили СКА со счетом 9:5 и 6:4. Забивали больше, чем пропускали.
Но в плей-офф так бывает не всегда. Нужен вратарь, который бы тащил», – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Потому изливать душу можно, но как-то некрасиво по отношению к игрокам (то, что и они наболтали лишнего, оставим на их совести).
А кто вам мешал за год найти не Хомченко, а другого вратаря? Кто мешал Демченко еще летом обменять? Думаю, спрос был бы (тот же "Адмирал" забрал бы Василия с доплатой, что называется). Конечно, есть вопросы и к руководству, и к Звягину как тренеру голкиперов.
Но в разводе всегда виноваты двое. Потому свою часть вины тоже надо признать.
Как бы то ни было, без работы не останетесь Искренне желаю вам удачи. 9:5 - навсегда в памяти, как гол Ягра "Металлургу" в 2005-м, например.
С другой стороны, в позапрошлом году также сняли Рябыкина и от него такой же поток сознания шёл, что все вокруг рошфоры, а он один Д’артаньян, притом Анатольевич также критиковал преемника.
Надо же какая цикличность. Кого через год будет обвинять Звягин? :)
Пьянов -19 при 27 очках по полезности ещё не набирал, играя в том числе в непраймовом Амуре :)