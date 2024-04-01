Юрчо покинет «Авангард». Клуб ведет переговоры с двумя иностранными нападающими
«Авангард» не предложит Томашу Юрчо новый контракт.
Словацкий нападающий покинет команду по истечении срока контракта, сообщает Михаил Зислис.
Также, по данным журналиста, «Авангард» ведет переговоры с двумя иностранными нападающими.
«Один из них точно центральный. Второй – тоже, кажется», – написал Зислис.
Томаш Юрчо присоединился к «Авангарду» по ходу нынешнего сезона.
В 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ нападающий набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 4».
В плей-офф форвард провел 12 игр и отметился 5 (3+2) баллами при полезности «0».
Если в неравных составах от этого игрока хоть какая-то польза была, то при "5х5" или "4х4" это гарантированный опасный момент у ворот "Авангарда". Показатель полезности говорит сам за себя.
Они в решающем большинстве, единственном в 7м матче, снова этого поставили, просто издеваются над болельщиками…
Удачи дальше, чо :)
Ни Нюквист, ни Татар, ни Абделькадер надежд не оправдали, перестраиваются до сих пор..