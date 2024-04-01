Юрчо покинет «Авангард». Клуб ведет переговоры с двумя иностранными нападающими

«Авангард» не предложит Томашу Юрчо новый контракт.

Словацкий нападающий покинет команду по истечении срока контракта, сообщает Михаил Зислис.

Также, по данным журналиста, « » ведет переговоры с двумя иностранными нападающими.

«Один из них точно центральный. Второй – тоже, кажется», – написал Зислис.

присоединился к «Авангарду» по ходу нынешнего сезона.

В 21 матче Фонбет чемпионата нападающий набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 4».

В плей-офф форвард провел 12 игр и отметился 5 (3+2) баллами при полезности «0».