Юрчо покинет «Авангард». Клуб ведет переговоры с двумя иностранными нападающими

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Томаш Юрчо Михаил Зислис Хоккей

«Авангард» не предложит Томашу Юрчо новый контракт.

Словацкий нападающий покинет команду по истечении срока контракта, сообщает Михаил Зислис.

Также, по данным журналиста, «Авангард» ведет переговоры с двумя иностранными нападающими.

«Один из них точно центральный. Второй – тоже, кажется», – написал Зислис.

Томаш Юрчо присоединился к «Авангарду» по ходу нынешнего сезона.

В 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ нападающий набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 4».

В плей-офф форвард провел 12 игр и отметился 5 (3+2) баллами при полезности «0».

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30 комментариев
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Ответ Ястреб
2я хорошая новость, ждём инфо про Пьянова …
Курьянов, видимо, Пьянову задолжал в свое время что-то крупное. Иной рациональный причины я не вижу, почему Валентина в ключевые отрезки матчей выпускали на лед.
Если в неравных составах от этого игрока хоть какая-то польза была, то при "5х5" или "4х4" это гарантированный опасный момент у ворот "Авангарда". Показатель полезности говорит сам за себя.
+21
-1
+20
Видимо, попытаются вернуть Найта. Спасибо за сезон, Томаш. Отработал на 5 баллов, оправдав трансфер почти по максимуму.
+15
0
+15
тол ко про него подумал,что неплохо вписался,и на тебе ...жаль...
+12
0
+12
Ответ Ренат Ильясов
Курьянов, видимо, Пьянову задолжал в свое время что-то крупное. Иной рациональный причины я не вижу, почему Валентина в ключевые отрезки матчей выпускали на лед. Если в неравных составах от этого игрока хоть какая-то польза была, то при "5х5" или "4х4" это гарантированный опасный момент у ворот "Авангарда". Показатель полезности говорит сам за себя.
Так и есть.
Они в решающем большинстве, единственном в 7м матче, снова этого поставили, просто издеваются над болельщиками…
+11
0
+11
2я хорошая новость, ждём инфо про Пьянова …
+11
-3
+8
Центральные нужны. И нужны такие, которые обязательно на всбрасываеиях умеют играть. По этому компоненту Авангард проигрывал практически всем. И это давно уже хроническая болезнь команды. Сколько проблем возникало, достаточно вспомнить гол Локо в конце первого периода
+6
0
+6
Ответ Ренат Ильясов
Курьянов, видимо, Пьянову задолжал в свое время что-то крупное. Иной рациональный причины я не вижу, почему Валентина в ключевые отрезки матчей выпускали на лед. Если в неравных составах от этого игрока хоть какая-то польза была, то при "5х5" или "4х4" это гарантированный опасный момент у ворот "Авангарда". Показатель полезности говорит сам за себя.
Нет. Это Пьянов занял у Курьянова. И теперь Пьянову дают шанс долг отдать с бонусов. А он не может в большинстве с такими партнёрами забить.
+5
0
+5
думаю что такие как Юрчо усилили бы любой клуб в КХЛ , в принцпи хороший игрок , влился быстро , особо не косячил , если бы больше времени было то играл бы лучше .
+5
-1
+4
Странно, неплохо смотрелся вроде
+4
0
+4
Ответ Ястреб
2я хорошая новость, ждём инфо про Пьянова …
Пьянова в первую очередь надо было
+3
0
+3
Неужели начали состав собирать заранее, а не в последний момент. Второй лег я так понимаю замена Спунера.
+3
0
+3
Бросок ничо, боролся ничо, погоды не портил, но и большой пользы не приносил. С другой стороны, кажется, его так и не поняли, как правильно использовать. Это ж не Пьянов :)

Удачи дальше, чо :)
+3
0
+3
Ответ Серик Жайнаков
Нужно вратаря первым делом найти
Не, первым делом вторую тройку собрать, и защиту нормальную. Хомченко, в принципе, если так же будет играть, как нынче в Авангарде, то сгодится на роль стартера.
+3
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+3
Как давно у Авангарда, не было по настоящему хорошего вратаря .
+2
0
+2
Нужно вратаря первым делом найти
+3
-1
+2
Ну, по нему логичное решение. От иностранца в условиях ограниченного лимита команде уровня Авангарда требуется большее. Он был неплохим решением в условиях цейтнота, когда собирали вторую тройку, но на постоянку хотелось бы видеть более полезных легионеров. И правильно, что центров ищут. С крайними у Авангарда меньше проблем.
+1
0
+1
Юрчо был неплох, но, видимо, в руководстве считают, что по силам найти еще лучше. В принципе, время на это есть, может и удастся. То же, наверное, и со Спунером, хороший центр, но можно постараться найти и более стабильного, который на вбрасываниях более доминантен и помоложе, поперспективнее. А так с Ткачевым и Буше кого не поставь из центров, кто более менее креативен, так тот свои очки наберет не хуже Спунера и Найта.
+1
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+1
Выкладывался по полной, не фелонил, но при ограниченном лимите лег должен быть прям вау, а про Томаша такого не сказать
+1
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Радует конечно Авангард, ещё пару дней закончился плей-офф а уже столько событий в клубе . Вроде Найт возвращается в Авангард.
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+1
Чую Валиуллин в Ак Барс пристроит. Не знаю даже, хорошо это или не очень
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С ним контракт не продлили или он сам решил уйти?
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По моему Юрчо сам не захотел продлевать контракт далее с Авангардом , а вернутся домой к семье !
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Авангард эту инфу опровергает
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Эт вокруг которого Детройт хотел строить франчайз после ухода Дацюка и шведов?
Ни Нюквист, ни Татар, ни Абделькадер надежд не оправдали, перестраиваются до сих пор..
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В принципе нормально всё, можно и лучше найти
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Ответ Ренат Ильясов
Видимо, попытаются вернуть Найта. Спасибо за сезон, Томаш. Отработал на 5 баллов, оправдав трансфер почти по максимуму.
Найт и Спунер… Мечты
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Ответ Hola Hola
А нужен ли Найт после того, как фактически кинул команду? Да и стоить он будет 100 млн минимум. Думаю, его возвращение ошибкой будет.
Как говорится, не все так просто :) Мы же не знаем всей подноготной. При этом сам Корбэн говорил, что с радостью вернется. Да и в обороне он гораздо лучше играет, что в плей-офф самое важное.
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Ответ Tungus85
Как давно у Авангарда, не было по настоящему хорошего вратаря .
2 года
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