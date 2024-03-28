Коледов перейдет в «Авангард» из «Салавата» («Матч ТВ»)

Теги Авангард Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Павел Коледов Матч ТВ Хоккей

Павел Коледов в ближайшее время перейдет из «Салавата Юлаева» в «Авангард».

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 29‑летний защитник Павел Коледов набрал 11 (6+5) очков в 55 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+9».

В 6 матчах плей‑офф на его счету 1 передача при полезности «-2».

Срок контракта игрока истекает 30 апреля.

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65 комментариев
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Ответ blind_stare
Ура! Спасибо конечно за годы в Уфе, но последний сезон был просто отвратительный
А вам Кисилевича
+23
-3
+20
Ответ blind_stare
Ура! Спасибо конечно за годы в Уфе, но последний сезон был просто отвратительный
а взамен-то кто? я не понимаю такой радости. за исключением Зоркина Коледов - самый молодой из защитников Салавата, в самом соку и в расцвете сил.
+15
-2
+13
Ура! Спасибо конечно за годы в Уфе, но последний сезон был просто отвратительный
+14
-2
+12
И это только начало! Баширов = развал команды. Козлов - манекен вместо тренера! Хабиров их покрывает! Тьфу!!!
+6
-1
+5
Ответ Ыжык
А кто будет тренером? А то опять щас наберут, а тренеру они не подойдут.
Тренером остается Козлов .
+6
-1
+5
А кто будет тренером? А то опять щас наберут, а тренеру они не подойдут.
+7
-3
+4
Ну как же так легенда уходит, сколько косяков за ним))) Салавату кранты теперь ((
+4
-1
+3
Панина не забудьте отдать
+4
-1
+3
Ответ Венер Кучербаев
а взамен-то кто? я не понимаю такой радости. за исключением Зоркина Коледов - самый молодой из защитников Салавата, в самом соку и в расцвете сил.
Варлов выглядит перспективнее и играл здорово
+3
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+3
Хафик и Биря, я так понимаю, остаются? Хотя, казалось бы, они намного более возрастные и в первую очередь должны быть ближе к выходу.
+2
0
+2
совсем наши мышей не ловят, жаль будет если уйдет, один из последних нормальных защей в СЮ в прошедшем сезоне да и по всей дистанции выступления... он, да Алексей Василевский более-менее на нормальном уровне отыграли, остальные намного косячнее
+3
-1
+2
Ответ Rodgeras
Чем вы его кормили?
Учпочмаками и кониной
+2
0
+2
Ответ BertNiKK
Хафик и Биря, я так понимаю, остаются? Хотя, казалось бы, они намного более возрастные и в первую очередь должны быть ближе к выходу.
Хафизуллин, скорее всего, в схемах распила нужное звено. Когда Ак барс не дал ему 20 и расторг, Салават подписал его за 40 или около того. Как и Василевского. Понятно же, что ни Наум, ни эти двое своих контрактов не стоят и вряд ли реально получают
+2
0
+2
Не самый лучший и худший. Не стабильный игрок. По мне Зоркин поинтереснее, ещё есть Варлов и Цулыгин.
Но если Бирюкова и Хафизуллина оставят, это комедия будет.
+2
0
+2
Не думаю, что это есть правильно. Коледов опытный силовой защитник, много блокирующий броски по воротам, пусть и с периодическими косяками, но больше приносящий пользу. Найдется ли равнозначная замена?
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Ответ Ыжык
Я про Авангард
Понял .🤝
+1
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+1
Ответ Ястреб
Очень хорошо 👌
не очень хорошо!
+2
-1
+1
Ответ Сергей Бакин
А вам Кисилевича
2 Киселевича!
+2
-1
+1
Ответ Sibai
Панина не забудьте отдать
обмен в адмирал
+1
0
+1
Все-таки 6 сезонов за СЮ, это о многом говорит, стал родным! Возможно, захотел сменить обстановку, команду, а может быть попросил контракт побольше. Будем ждать официальной новости…😏
+1
0
+1
Ответ kuzmi4_SU
совсем наши мышей не ловят, жаль будет если уйдет, один из последних нормальных защей в СЮ в прошедшем сезоне да и по всей дистанции выступления... он, да Алексей Василевский более-менее на нормальном уровне отыграли, остальные намного косячнее
Габаритный и толковый,жаль если уйдет
+1
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слава богу
+3
-2
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На фоне Чмыхова, Бойкова и местами Киселевича прям усиление :)
+3
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Пойдёт)
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Науменкова с Паниным тоже за борт, пусть балетом занимаются в другом месте
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Скатертью дорога
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Если похудеет - может вполне пригодиться омичам.
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Не велика потеря...
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Ответ о о
А Тимкина куда он два сезона вСалавате не одного гола ,зачем его держат по блату наверно ,Салават уволит его тогда не одна команда не возьмет даже на высший лига.
Что до нападающих, от одного дедушки Кулемы больше пользы, чем от Кузьминых, Гуськовых, Пименовых, Пустозеровых. Тимкина если только на двусторонний контракт, чтобы иногда из Тороса была возможность выдергивать).
Не удивлюсь, если вместо Коледова подпишут Пашнина, всяко ему пинка дадут из Питера. Хотя они с Кадеем, наверное, Сочи предпочтут)
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Ответ artist777
а Панин уйдёт?
Нет Панин не уйдет,клуб сгорит он на пепле будеть сидит.
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