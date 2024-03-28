Коледов перейдет в «Авангард» из «Салавата» («Матч ТВ»)

Павел Коледов в ближайшее время перейдет из «Салавата Юлаева» в «Авангард».

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 29‑летний защитник набрал 11 (6+5) очков в 55 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+9».

В 6 матчах плей‑офф на его счету 1 передача при полезности «-2».

Срок контракта игрока истекает 30 апреля.