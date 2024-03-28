Коледов перейдет в «Авангард» из «Салавата» («Матч ТВ»)
Павел Коледов в ближайшее время перейдет из «Салавата Юлаева» в «Авангард».
Об этом сообщает «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 29‑летний защитник Павел Коледов набрал 11 (6+5) очков в 55 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+9».
В 6 матчах плей‑офф на его счету 1 передача при полезности «-2».
Срок контракта игрока истекает 30 апреля.
Но если Бирюкова и Хафизуллина оставят, это комедия будет.
Не удивлюсь, если вместо Коледова подпишут Пашнина, всяко ему пинка дадут из Питера. Хотя они с Кадеем, наверное, Сочи предпочтут)