Василий Филяев: «Екатеринбург – крутой и современный город, но есть и минус – пробки, улицы узкие. В России, бывало, ехал на такси – прямо опасно, в Беларуси более спокойно»
Василий Филяев назвал Екатеринбург современным городом.
– Три года в стане уральцев. Что в плане быта? Белорусский Жлобин и Екатеринбург – это огромная разница. Каково тебе было приехать в первый сезон?
– Конечно, небо и земля. Но в то же время, я же еще в юниорских сборных, молодежных был и всегда в Минске жил. Это тоже хороший город.
Екатеринбург – крутой и современный город, но есть и минус – пробки. Улицы узкие.
– Иностранцы, говоря о России, часто выделяют экстремальное вождение со стороны таксистов. В Беларуси все иначе?
– В России, да, вот это верно подмечено. Бывали случаи, что ехал на такси, прямо опасно! В Беларуси, считаю, более спокойно, – сказал нападающий «Автомобилиста» Василий Филяев.
Мне, как автомобилисту приятнее ехать по многополосному Челябинску, чем по узким дорогам Екб.
Про взлетные полосы тоже мимо, гоняют и там и там.
Про пробки, пробки как раз там, где не справляются дороги, так как преимущественно, люди живут на северке и в час пик утром с северка и вечером на северок пробки.
Но, повторю, водители не поймут пешеходов, а пешеходы водителей.
Про парки, в Че много парков.
Про взлетные полосы не мимо. Гоняют больше в Челябинске, ибо на узкой дороге ты не будешь гонять так как на 10 полосном шоссе. Это очевидно.
Насчёт пробок уже ответила. Люди живущие на северке стоят в пробке на своих авто, люди в трамваях едут спокойно, автобусы (если вы не лезете на выделенку )тоже едут.
Водители поймут пешеходов если думают чуть дальше чем муравей. Я водитель. Но я в первую очередь пешеход. Поэтому я как водитель ЗА узкие дороги, за выделенные полосы, за платные парковки в центре.
В нормальном городе личный автомобиль не нужен.