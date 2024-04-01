Василий Филяев: «Екатеринбург – крутой и современный город, но есть и минус – пробки, улицы узкие. В России, бывало, ехал на такси – прямо опасно, в Беларуси более спокойно»

Василий Филяев назвал Екатеринбург современным городом.

– Три года в стане уральцев. Что в плане быта? Белорусский Жлобин и Екатеринбург – это огромная разница. Каково тебе было приехать в первый сезон?

– Конечно, небо и земля. Но в то же время, я же еще в юниорских сборных, молодежных был и всегда в Минске жил. Это тоже хороший город.

Екатеринбург – крутой и современный город, но есть и минус – пробки. Улицы узкие.

– Иностранцы, говоря о России, часто выделяют экстремальное вождение со стороны таксистов. В Беларуси все иначе?

– В России, да, вот это верно подмечено. Бывали случаи, что ехал на такси, прямо опасно! В Беларуси, считаю, более спокойно, – сказал нападающий « » Василий Филяев.