Василий Филяев: «Екатеринбург – крутой и современный город, но есть и минус – пробки, улицы узкие. В России, бывало, ехал на такси – прямо опасно, в Беларуси более спокойно»

Теги Автомобилист КХЛ Василий Филяев Хоккей

Василий Филяев назвал Екатеринбург современным городом.

– Три года в стане уральцев. Что в плане быта? Белорусский Жлобин и Екатеринбург – это огромная разница. Каково тебе было приехать в первый сезон?

– Конечно, небо и земля. Но в то же время, я же еще в юниорских сборных, молодежных был и всегда в Минске жил. Это тоже хороший город.

Екатеринбург – крутой и современный город, но есть и минус – пробки. Улицы узкие.

– Иностранцы, говоря о России, часто выделяют экстремальное вождение со стороны таксистов. В Беларуси все иначе?

– В России, да, вот это верно подмечено. Бывали случаи, что ехал на такси, прямо опасно! В Беларуси, считаю, более спокойно, – сказал нападающий «Автомобилиста» Василий Филяев.

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7 комментариев
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Улицы и должны быть узкими, потому что город в первую очередь для пешеходов, в том числе мало мобильных, потом велосипедистлв, потом для развитого общественного транспорта и уже потом для машин. Не нравятся узкие улицы в Екб, езжайте в соседний Челябинск, у нас Юревич в 2009 году сделал 10 полосные взлетные полосы, что повлекло за собой смерть общественного транспорта (только сейчас с боем отрывают у автомобилистов полосы под выделенки для новых автобусов) дикую автомобилизацию и постоянные смертельные ДТП на этих шоссе смерти. Сколько уничтожено деревьев и тротуаров из-за этих "зато пробок нет" (а они все равно есть, вот сюрприз да???) я уже молчу
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Улицы действительно узкие. Город проектировался тогда, когда личного транспорта было раз, два и обчелся. Сейчас в каждой семье по два автомобиля. В старых жилмассивах все дворы забиты. Но про пробки перегнул. Это не Москва, на 2-3 часа не застрянешь
+6
-2
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Ответ ввввввв
Вообще, города изначально строились как поселение под промышленное предприятия, ни о каком пешеходстве и речи не шло. Не нравятся широкие дороги и автомобили, езжайте в деревню
Что за бред? Посмотрите любую сетку улиц городов СССР. широкие тротуары, потом зелёная зона в виде травы и деревьев и потом дорога. Красота. Во многих маленьких городах России так и осталось. Попытки сделать города для автомобилей в 50-70 прошли в США. В итоге тот же Детройд превратился в парковки в нулевые и сейчас там сужают дорого, на пустырях (где парковки были) строят парки, развивают трамвай. Не нравятся узкие дороги? Вот как раз вы и должны ехать в деревню. Субурбии американские как пример. На личной машине катайтесь там у себя, а приезжая в город ставите на платную парковку и пешком дальше либо на общественном транспорте.
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Приезжай в Челябинск, тут проспекты по 6-10 полос, в Челмете мог бы попылить
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Ответ Мадина Уйгурова
Что за бред? Посмотрите любую сетку улиц городов СССР. широкие тротуары, потом зелёная зона в виде травы и деревьев и потом дорога. Красота. Во многих маленьких городах России так и осталось. Попытки сделать города для автомобилей в 50-70 прошли в США. В итоге тот же Детройд превратился в парковки в нулевые и сейчас там сужают дорого, на пустырях (где парковки были) строят парки, развивают трамвай. Не нравятся узкие дороги? Вот как раз вы и должны ехать в деревню. Субурбии американские как пример. На личной машине катайтесь там у себя, а приезжая в город ставите на платную парковку и пешком дальше либо на общественном транспорте.
Вечная борьба пешеходов и водителей. В 50-70 были узкие дороги, потому что потребности в широких дорогах не было.

Мне, как автомобилисту приятнее ехать по многополосному Челябинску, чем по узким дорогам Екб.

Про взлетные полосы тоже мимо, гоняют и там и там.

Про пробки, пробки как раз там, где не справляются дороги, так как преимущественно, люди живут на северке и в час пик утром с северка и вечером на северок пробки.

Но, повторю, водители не поймут пешеходов, а пешеходы водителей.

Про парки, в Че много парков.
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Ответ Kadiy
Вечная борьба пешеходов и водителей. В 50-70 были узкие дороги, потому что потребности в широких дорогах не было. Мне, как автомобилисту приятнее ехать по многополосному Челябинску, чем по узким дорогам Екб. Про взлетные полосы тоже мимо, гоняют и там и там. Про пробки, пробки как раз там, где не справляются дороги, так как преимущественно, люди живут на северке и в час пик утром с северка и вечером на северок пробки. Но, повторю, водители не поймут пешеходов, а пешеходы водителей. Про парки, в Че много парков.
У вас сплошь одни ошибочные тейки. Про 50-70. США начали расширять дороги, потому что появились машины у многих и узких дорог не хватало. Появились пробки. Дороги расширили. Пробки пропали на пару лет, пока ещё больше людей не купило авто. Пробки появились вновь. В итоге там поняли, что невозможно вечно расширять дороги. Чтобы не было пробок, надо развивать общественный транспорт. Он будет ехать по выделенкам и не стоять в пробках. Часть автомобилистов пересядет на автобусы, а оставшиеся за счёт освободившего места поедут быстрее. Все уже давно подсчитано, есть даже наука новая - урбанистика.
Про взлетные полосы не мимо. Гоняют больше в Челябинске, ибо на узкой дороге ты не будешь гонять так как на 10 полосном шоссе. Это очевидно.
Насчёт пробок уже ответила. Люди живущие на северке стоят в пробке на своих авто, люди в трамваях едут спокойно, автобусы (если вы не лезете на выделенку )тоже едут.

Водители поймут пешеходов если думают чуть дальше чем муравей. Я водитель. Но я в первую очередь пешеход. Поэтому я как водитель ЗА узкие дороги, за выделенные полосы, за платные парковки в центре.
В нормальном городе личный автомобиль не нужен.
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