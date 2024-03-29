Филяев о том, как Питерс сам себя оштрафовал в «Автомобилисте»: «Говорит: «Я не поздравил тебя с первым голом, выпиши мне штраф». Думаю, тысяч 20. Это хорошие деньги»
Василий Филяев рассказал, как Билл Питерс оштрафовал сам себя.
Канадский специалист возглавлял «Автомобилист» с сезоне-2020/21 до сезона-2021/22.
– Когда я забил «Витязю» свой первый гол в КХЛ, он не поздравил меня после этого. Мы выиграли, все хорошо.
Потом он вызывает меня к себе и говорит, мол, сколько ты мне дашь штраф? Я говорю: «За что?» Он: «Я тебя не поздравил с первым голом, выпиши мне штраф». А я и не знаю.
И он выписал себе штраф на какую-то сумму и сдал это в командную кассу!
– Сам?
– Да, сам. Удивило меня. Вроде такая мелочь, по сути. Но прикольная история!
– Это огромные деньги или небольшие?
– Не знаю, думаю, тысяч 20. Это хорошие деньги. Или даже 25 тысяч, я уже не помню, – сказал нападающий «Автомобилиста» Василий Филяев.