Филяев о том, как Питерс сам себя оштрафовал в «Автомобилисте»: «Говорит: «Я не поздравил тебя с первым голом, выпиши мне штраф». Думаю, тысяч 20. Это хорошие деньги»

Теги Автомобилист КХЛ Билл Питерс Василий Филяев Хоккей

Василий Филяев рассказал, как Билл Питерс оштрафовал сам себя.

Канадский специалист возглавлял «Автомобилист» с сезоне-2020/21 до сезона-2021/22.

– Когда я забил «Витязю» свой первый гол в КХЛ, он не поздравил меня после этого. Мы выиграли, все хорошо.

Потом он вызывает меня к себе и говорит, мол, сколько ты мне дашь штраф? Я говорю: «За что?» Он: «Я тебя не поздравил с первым голом, выпиши мне штраф». А я и не знаю.

И он выписал себе штраф на какую-то сумму и сдал это в командную кассу!

– Сам?

– Да, сам. Удивило меня. Вроде такая мелочь, по сути. Но прикольная история!

– Это огромные деньги или небольшие?

– Не знаю, думаю, тысяч 20. Это хорошие деньги. Или даже 25 тысяч, я уже не помню, – сказал нападающий «Автомобилиста» Василий Филяев.

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