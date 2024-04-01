51-летний Хабибулин о том, почему не сыграл за «Торпедо»: «Дела у нас были не очень, и я сказал: меня максимум хватит на гимн. Может, в следующем сезоне»

Николай Хабибулин объяснил, почему не сыграл за «Торпедо» в КХЛ в этом сезоне.

В декабре нижегородский клуб подписал с бывшим вратарем команд НХЛ и сборной России профессиональный контракт до конца сезона. 13 января исполнился 51 год. Он занимает должность тренера вратарей в « ».

– Николай Саныч, ну почему не получилось, не успели сыграть?

– Немного не хватило времени, во‑первых. Во‑вторых, дела в конце сезона у нас шли не очень хорошо. Так что было больше усилий на то, чтобы оба вратаря были готовы к плей‑офф. Так что в конце просто времени не осталось, игр не осталось.

– Против «Автомобилиста», клуба из вашего родного города, было бы красиво сыграть.

– Это было 26 января, по-моему. В то время я еще не был готов играть. А потом все пошло не по плану. В общем, план не сработал (улыбается).

– Мы могли вас реально увидеть в деле?

– Говорили, чтобы выйти и сыграть хотя бы период. А там уже как пойдет… Но, повторюсь, дела были не очень у нас, и я сказал, что максимум меня хватит только на гимн (смеется), а дальше придется садиться.

– Когда вам эту идею озвучили, вы сразу согласились?

– Эта идея еще была в начале сезона. Сначала как‑то в шутку, но постепенно шутка переросла во что‑то серьезное.

Под давление коллег из тренерского штаба я сказал: ладно, давайте сделаем (смеется). План был такой, чтобы выйти и сколько‑то сыграть.

Не получилось, может, в следующем сезоне. Разницы – 51 год или 52 – особо нет, – сказал олимпийский чемпион Хабибулин.