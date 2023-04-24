Валерий Белов: «Паремузов – одиозная фигура для «Лады». Если бы не агентские дела, представляете, каким составом команда могла вернуться в КХЛ? Гурьянов стал бы лидером»
Валерий Белов назвал агента Сергея Паремузова одиозной фигурой для «Лады».
– На пресс-конференцию вас не пригласили, зато в СМИ на вас и ветеранов хоккея Тольятти обрушился агент Сергей Паремузов. Удивительно?
– Ветераны тольяттинского хоккея с болью высказались о ситуации в «Ладе», о круговороте игроков, о том, что каждый год мы начинали новым составом.
В ответ – молчание. Но после паузы действительно появился агент Паремузов, и наши болельщики восприняли его очень болезненно.
– Почему?
– Для «Лады» этот агент – фигура одиозная.
В свое время он так и не дал провести в Тольятти хотя бы один полноценный сезон 18-летнему форварду Гурьянову, одному из самых талантливых воспитанников местного хоккея.
Мне рассказали, что тренер настаивал, чтобы парня оставили в команде, и он смог окрепнуть, пойти по пути Панарина и Кузнецова, но этого сделать не дали!
Поэтому меня возмущает, когда сейчас кулуарно говорят что все переходы и продажи игроков были согласованы со мной. Это не так!
Более того практически всех тех игроков, которых назвал в начале нашего разговора, можно было сохранить для «Лады».
Если бы не все эти агентские дела, представляете, каким составом «Лада» могла вернуться в КХЛ? А тот же Гурьянов стал бы лидером этой команды, – сказал главный тренер «Лады».
Белов все больше себя закапывает тоннами бреда. У него серьезный состав был в этом сезоне, и очень серьезная ЗП по меркам ВХЛ, но он опозорился. Признать своих ошибок он не может, но зато все вокруг у него виноваты. Противный человек.
Команда под руководством Белова регулярку провела неровно, были спады. Все бы ничего, но к ПО Лада оказалась совсем не готова, в первую очередь физически. Уже в первом раунде игроки проваливали третьи периоды и овертаймы. Чем тренерский штаб Белова занимался весь сезон, не понятно. Так еще и тактические ошибки были по ходу серии с АКМ - сваливаться перед воротами и полматча играть тупо пробросами в надежде, что соперник ничего не забросит, это верх "тренерской мысли".
С Беловым все ясно - он банально не хочет терять прибыльное место. Никто ему 12 лямов в год больше не насыпет. Поэтому он вдруг притерся к старым дружбанам - Вострикову и еще парочке ветеранчиков. Те, как узнали, что Путин возвращает Ладу в КХЛ, начали писать какие-то письма Азарову, жаловаться. Все в надежде присосаться к прибыльному месту. До этого о них ничего не было слышно, им плевать было, как живет (выживает) клуб. А уж про Вострикова вообще лучше не вспоминать, именно при нем 70 лучших воспитанников Лады ушли из школы. Повторюсь, Белов себя закапывает такими интервью.