Валерий Белов: «Паремузов – одиозная фигура для «Лады». Если бы не агентские дела, представляете, каким составом команда могла вернуться в КХЛ? Гурьянов стал бы лидером»

Валерий Белов назвал агента Сергея Паремузова одиозной фигурой для «Лады».

– На пресс-конференцию вас не пригласили, зато в СМИ на вас и ветеранов хоккея Тольятти обрушился агент . Удивительно?

– Ветераны тольяттинского хоккея с болью высказались о ситуации в «Ладе», о круговороте игроков, о том, что каждый год мы начинали новым составом.

В ответ – молчание. Но после паузы действительно появился агент Паремузов, и наши болельщики восприняли его очень болезненно.

– Почему?

– Для «Лады» этот агент – фигура одиозная.

В свое время он так и не дал провести в Тольятти хотя бы один полноценный сезон 18-летнему форварду Гурьянову, одному из самых талантливых воспитанников местного хоккея.

Мне рассказали, что тренер настаивал, чтобы парня оставили в команде, и он смог окрепнуть, пойти по пути Панарина и Кузнецова, но этого сделать не дали!

Поэтому меня возмущает, когда сейчас кулуарно говорят что все переходы и продажи игроков были согласованы со мной. Это не так!

Более того практически всех тех игроков, которых назвал в начале нашего разговора, можно было сохранить для «Лады».

Если бы не все эти агентские дела, представляете, каким составом « » могла вернуться в ? А тот же Гурьянов стал бы лидером этой команды, – сказал главный тренер «Лады».