Агент Паремузов: «Магнитка» более организованная команда, чем «Автомобилист». Будет серьезное рубилово. Приближаемся к НХЛ, там тоже невозможно ничего спрогнозировать»

Сергей Паремузов высказался о предстоящей серии «Металлург» – «Автомобилист».

В полуфинале Кубка Гагарина две уральские команды встретятся между собой. Первый матч состоится 3 марта в Магнитогорске.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин тренировал «Автомобилист» в сезоне-2015/16 и начале сезона-2016/17.

– Разин против бывшей команды.

– Думаю, сам Разин этому особого значения не придает. Поменялись люди, после этого он долгое время работал в Череповце. Я не думаю, что в этом плане это будет какой-то подтекст иметь.

Думаю, будет серьезное рубилово. Пожалуй, отдам предпочтение «Магнитке». Хотя эти все прогнозы не стоят ломаного гроша, потому что в противостоянии СКА и «Автомобилиста» тоже все отдавали предпочтение Питеру, говоря, что вот сейчас они соберутся, соберутся, ну, вот мы и видим, как Питер собрался.

В этом-то и прелесть плей-офф, вот этой схемы розыгрыша – мы потихонечку, потихонечку приближаемся к стандартам Национальной хоккейной лиги, там же тоже практически невозможно ничего спрогнозировать. Так что будем смотреть и получать удовольствие.

– Почему Магнитогорск?

– Меня на это подвиг анализ серии со «Спартаком». Все-таки у «Магнитки» более организованная команда, чем у Екатеринбурга.

Более молодая? Насчет этого я не уверен, что это плюс, в плей-офф иногда старые волки нужны, которые знают, умеют, понимают. Я бы это скорее отнес к недостаткам. Когда некоторые руководители Питера говорили, что вот у них молодая команда, а у «Автомобилиста» более опытная, но разница в среднем возрасте составила всего три месяца.

Я предпочтение все-таки «Магнитке» чисто интуитивно отдаю, хотя мое интуитивное мнение может разбиться в шесть секунд. Скажу так – сухой серии здесь не будет, – заявил хоккейный агент Сергей Паремузов.