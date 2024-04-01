Агент Паремузов: «Магнитка» более организованная команда, чем «Автомобилист». Будет серьезное рубилово. Приближаемся к НХЛ, там тоже невозможно ничего спрогнозировать»

Теги Металлург Мг СКА Автомобилист Сергей Паремузов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Сергей Паремузов высказался о предстоящей серии «Металлург» – «Автомобилист».

В полуфинале Кубка Гагарина две уральские команды встретятся между собой. Первый матч состоится 3 марта в Магнитогорске.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин тренировал «Автомобилист» в сезоне-2015/16 и начале сезона-2016/17.

– Разин против бывшей команды.

– Думаю, сам Разин этому особого значения не придает. Поменялись люди, после этого он долгое время работал в Череповце. Я не думаю, что в этом плане это будет какой-то подтекст иметь.

Думаю, будет серьезное рубилово. Пожалуй, отдам предпочтение «Магнитке». Хотя эти все прогнозы не стоят ломаного гроша, потому что в противостоянии СКА и «Автомобилиста» тоже все отдавали предпочтение Питеру, говоря, что вот сейчас они соберутся, соберутся, ну, вот мы и видим, как Питер собрался.

В этом-то и прелесть плей-офф, вот этой схемы розыгрыша – мы потихонечку, потихонечку приближаемся к стандартам Национальной хоккейной лиги, там же тоже практически невозможно ничего спрогнозировать. Так что будем смотреть и получать удовольствие.

– Почему Магнитогорск?

– Меня на это подвиг анализ серии со «Спартаком». Все-таки у «Магнитки» более организованная команда, чем у Екатеринбурга.

Более молодая? Насчет этого я не уверен, что это плюс, в плей-офф иногда старые волки нужны, которые знают, умеют, понимают. Я бы это скорее отнес к недостаткам. Когда некоторые руководители Питера говорили, что вот у них молодая команда, а у «Автомобилиста» более опытная, но разница в среднем возрасте составила всего три месяца.

Я предпочтение все-таки «Магнитке» чисто интуитивно отдаю, хотя мое интуитивное мнение может разбиться в шесть секунд. Скажу так – сухой серии здесь не будет, – заявил хоккейный агент Сергей Паремузов.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно, как данный товарищ проанализировал серию со Спартаком, что решил отдать голос за Магнитку? Ну типа СКА и Спартак это две абсолютно разные по силе команды. И у Магнитки мыли проблемы против Спартака как раз в части организации и концентрации
+2
-1
+1
Ответ Александр Барков
в какой раз с автиком в по играем? 4й вроде ?Наши клиенты. 4-1 максимум 4-2 в пользу Металлурга.
Когда-нибудь такие серии неудач кончаются))
+1
0
+1
Ответ Александр Барков
ахахах , я в группу автика в регулярке заходил , вы его там на хутаскали 🤣
не знаю ,что мы там с ним делали. Вопросы больше были к игрокам. Да, критиковали его, были вопросы по части игры, потому что регулярка провалена. И как мы видим по плей-офф, они могли намного лучше выступить. Но плей-офф все поменял, как я уже сказал, так что о чем еще можно говорить
+1
0
+1
Ответ Александр Барков
ну если уж два физрука заварухина в финал выйдут , то тогда тренерами команд можно назначать бабок с базара
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий