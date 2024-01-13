Защитник «Сочи» Волков о 15 поражениях подряд: «Надо выбираться из этой плохой серии. Хочется радости какой-то, больше побед» 

Артем Волков высказался о серии «Сочи» из 15 поражений.

После 51 игры южане с 34 очками замыкают таблицу Запада в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Тяжело находить мотивацию на оставшуюся часть регулярного чемпионата после столь длинной серии поражений и с учетом того, что вы почти потеряли шансы на выход в плей-офф?

— Ну как сказать... Не особо тяжело находить мотивацию — ее нужно находить, чтобы выигрывать игры. А их выигрывать всегда приятно. Нам надо выбираться из этой плохой серии. Хочется радости какой-то, больше побед.

— Что произошло с «Сочи» после удачного старта? В сентябре и октябре вы шли в зоне плей-офф, одерживали яркие победы. Что пошло не так после этого?

— Да трудно сказать, что пошло не так. Мы сами пытаемся разобраться в этой ситуации, как-то вылезти из нее. В общем, делаем все, что можем.

— Был конкретный момент, когда все развалилось?

— Да нет. Нет такого одного матча. Не бывает, когда за один матч все так переворачивается. Мне трудно ответить, что пошло не так. Но точно не из-за одного матча мы стали падать вниз таблицы.

— Это можно списать на октябрьский уход в СКА вашего лидера Рендулича?

— Конечно, потеря хорошего игрока всегда сказывается. Но команда не может строиться из одного человека. Обидно всегда, когда теряешь сильного хоккеиста. Но не в этом причины наших проблем.

— Как команда и тренерский штаб пытаются переломить ситуацию?

— Да каждый день мы проводим собрания, разбираем ошибки. Молодая команда у нас. Стараемся поддержать молодых ребят. Где-то им надо дать немного времени научиться играть во взрослый хоккей.

— Существует теория, что «Сочи» уже давно не выходил в плей-офф из-за того, что игроков расслабляет местная курортная атмосфера.

— Нет, это все ерунда. Вообще не расслабляет.

— Можно сказать, что «Сочи» уже закончил нынешний сезон?

— У нас еще идет сезон. И еще есть игры. Поэтому рано говорить о его завершении, – сказал защитник « ».