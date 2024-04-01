Макеев – автор лучшей шайбы 2-го раунда плей-офф. В топ-3 два гола форварда «Автомобилиста» в ворота СКА

Форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев – автор лучшей шайбы 2-го раунда плей-офф.

32-летний хоккеист сделал дубль в пятом матче серии Кубка Гагарина против СКА (5:4, 4-1).

Топ-10 возглавила его вторая шайба. В тройку также вошла еще одна шайба Алексеева – из первого матча серии.

1. («Автомобилист»)

2. (« »)

3. Алексей Макеев («Автомобилист»)

4. («Авангард»)

5. Максим Шабанов (« »)

6. Максим Березкин («Локомотив»)

7. Марат Хайруллин (СКА)

8. Игорь Мартынов («Авангард»)

9. Сергей Сапего (СКА)

10. Степан Хрипунов («Автомобилист»)