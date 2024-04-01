Макеев – автор лучшей шайбы 2-го раунда плей-офф. В топ-3 два гола форварда «Автомобилиста» в ворота СКА
Форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев – автор лучшей шайбы 2-го раунда плей-офф.
32-летний хоккеист сделал дубль в пятом матче серии Кубка Гагарина против СКА (5:4, 4-1).
Топ-10 возглавила его вторая шайба. В тройку также вошла еще одна шайба Алексеева – из первого матча серии.
1. Алексей Макеев («Автомобилист»)
2. Степан Никулин («Локомотив»)
3. Алексей Макеев («Автомобилист»)
4. Райан Спунер («Авангард»)
5. Максим Шабанов («Трактор»)
6. Максим Березкин («Локомотив»)
7. Марат Хайруллин (СКА)
8. Игорь Мартынов («Авангард»)
9. Сергей Сапего (СКА)
10. Степан Хрипунов («Автомобилист»)