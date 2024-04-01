Макеев – автор лучшей шайбы 2-го раунда плей-офф. В топ-3 два гола форварда «Автомобилиста» в ворота СКА

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Форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев – автор лучшей шайбы 2-го раунда плей-офф.

32-летний хоккеист сделал дубль в пятом матче серии Кубка Гагарина против СКА (5:4, 4-1).

Топ-10 возглавила его вторая шайба. В тройку также вошла еще одна шайба Алексеева – из первого матча серии.

1. Алексей Макеев («Автомобилист»)

2. Степан НикулинЛокомотив») 

3. Алексей Макеев («Автомобилист»)

4. Райан Спунер («Авангард») 

5. Максим Шабанов («Трактор») 

6. Максим Березкин («Локомотив») 

7. Марат Хайруллин (СКА)

8. Игорь Мартынов («Авангард»)

9. Сергей Сапего (СКА) 

10. Степан Хрипунов («Автомобилист») 

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9 комментариев
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а топ-10 спасений, видимо хомченко будет
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Голышев и Макеев чертяги те еще - когда мотивация есть, они готовы из кожи вон вылезти, что подтверждается статистикой, превращаяясь в топовых игроков КХЛ. Когда мотивации нет - обычные серые мышки с 30 очками за сезон. Жалко, а ведь могли бы стать железными игроками сборной, Голышев бы вообще в Айлендерсе заиграл
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Ответ Ярославец75
Все субьективно. Есть например в 10ке ковыряшки Спунера и Сапего, но нет отличного гола Герната в 6м матче. Или например гола Тесанова во 2м матче. Еще был классный гол от Чеховича в 4м матче. Уверен, что в других сериях тоже были более красивые голы.
В каком месте гол Спунера ковыряшка? Отлично разыгранная комбинация, от чего даже вратарь немного растерялся. Я понимаю, что хочется вам, как болельщику Локо, больше своих голов увидеть, но объективно гол Спунера был отличный
+2
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+2
Все субьективно. Есть например в 10ке ковыряшки Спунера и Сапего, но нет отличного гола Герната в 6м матче. Или например гола Тесанова во 2м матче. Еще был классный гол от Чеховича в 4м матче. Уверен, что в других сериях тоже были более красивые голы.
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Судьи поспособствовали таким красивым шайбам )))по мнению Медведева
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Ответ Beysebaev Dastan
У защитника Чистякова из Авангарда были две красивых гола. Один после самостоятельного обыгрыша, второй после командного розыгрыша.
Кстати да.
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У защитника Чистякова из Авангарда были две красивых гола. Один после самостоятельного обыгрыша, второй после командного розыгрыша.
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Ответ ввввввв
В каком месте гол Спунера ковыряшка? Отлично разыгранная комбинация, от чего даже вратарь немного растерялся. Я понимаю, что хочется вам, как болельщику Локо, больше своих голов увидеть, но объективно гол Спунера был отличный
Ковыряшка в том, что шайбу вратарь простт не удержал. Откройте тот же самый матч и гол номер 2 от Герната. Я думаю он будет более красивым.
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