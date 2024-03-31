Алексей Дементьев: «СКА – законодатель мод, но очень сложно выиграть командой, у которой столько изменений каждый год. И где-то неудачно сыграл Серебряков»

Алексей Дементьев высказался о причинах вылета СКА из Кубка Гагарина.

«Очень жаль, что команды вылетают и мы их больше не увидим в этом году.

Результаты очень интересные, мне нравятся перекрестные матчи. Мы видим доминирование Востока на данный момент. Тяжело назвать один фактор в поражении. Стечение обстоятельств: вмешиваются травмы, психологическое и физическое состояние команды.

Если мы будем говорить о , где-то неудачно сыграл . Территориальное преимущество не принесло успеха.

Очень жаль, что команда вылетела, потому что СКА показывал хороший задор и посыл – законодатель мод: количество зрителей, организация и проведение матчей. Со спортивной стороны здесь очень сложно выиграть командой, которая имела и имеет столько изменений каждый год», – сказал хоккейный агент.