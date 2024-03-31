Алексей Дементьев: «СКА – законодатель мод, но очень сложно выиграть командой, у которой столько изменений каждый год. И где-то неудачно сыграл Серебряков»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Алексей Дементьев Никита Серебряков Хоккей

Алексей Дементьев высказался о причинах вылета СКА из Кубка Гагарина.

«Очень жаль, что команды вылетают и мы их больше не увидим в этом году.

Результаты очень интересные, мне нравятся перекрестные матчи. Мы видим доминирование Востока на данный момент. Тяжело назвать один фактор в поражении. Стечение обстоятельств: вмешиваются травмы, психологическое и физическое состояние команды.

Если мы будем говорить о СКА, где-то неудачно сыграл Никита Серебряков. Территориальное преимущество не принесло успеха.

Очень жаль, что команда вылетела, потому что СКА показывал хороший задор и посыл – законодатель мод: количество зрителей, организация и проведение матчей. Со спортивной стороны здесь очень сложно выиграть командой, которая имела и имеет столько изменений каждый год», – сказал хоккейный агент.

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16 комментариев
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Законодатель фарса и вселенской глупости
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Очередной лизун.
Скажи как есть - Ротен каждый год забирает по беспределу всё, что блестит, проваливается со своим "бей-беги" и всё по новой.
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Согласен, очень модно вылетать во втором раунде, а потом три дня ныть, про судей, травмы, молодой состав и прочую муть. Где бы сейчас был Авто, бери он пример с этой смешной команды с нелепым тренером.
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Опять вратарь виноват)
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Законодатель слез-нытья и глупых отмазок
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Эта музыка будет длиться вечно; как минимум- до старта следующего сезона.
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Лучшая и великая команда!!
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Серебряков тут причем, чудо? Ты игры вообще смотрел, хотя бы через одну?
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Законодатель мод проигрывать три матча в серии плей-офф сопернику на своём новом стадионе и вылететь !
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"Очень жаль, что команда вылетела, потому что СКА показывал хороший задор и посыл – законодатель мод: количество зрителей, организация и проведение матчей. Со спортивной стороны здесь очень сложно выиграть командой, которая имела и имеет столько изменений каждый год"

Сначала хотел задать такой вопрос: "Я один не понял, что он сказал?"
А потом понял, что так сейчас так везде.
Нести херь ради бабла.
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Законодатель растрат народного достояние на личные утехи типов из одного городка
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Ответ Al Al
Очередной лизун. Скажи как есть - Ротен каждый год забирает по беспределу всё, что блестит, проваливается со своим "бей-беги" и всё по новой.
То, что у людей блестело, у него начинает зачастую смердить, а в лучшем случае покрывается пылью. Никто не спрогрессировал за 3 года, может, Алистров если только. Никишин приехал готовым лидером и развивается вопреки финскому гению, остальные сдают. Из Грицюка лепят табуретку, из Хайруллина - электричку, но в решающие моменты парням не хватает изобретательности.
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Ответ heivani
Эта музыка будет длиться вечно; как минимум- до старта следующего сезона.
До будущих выборов в 30-м
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Ответ rrvin
"Очень жаль, что команда вылетела, потому что СКА показывал хороший задор и посыл – законодатель мод: количество зрителей, организация и проведение матчей. Со спортивной стороны здесь очень сложно выиграть командой, которая имела и имеет столько изменений каждый год" Сначала хотел задать такой вопрос: "Я один не понял, что он сказал?" А потом понял, что так сейчас так везде. Нести херь ради бабла.
Можно перестать менять по 15 человек каждый год для начала
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Ответ Booligan
Можно перестать менять по 15 человек каждый год для начала
Извини, не понял.
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Ответ Booligan
Можно перестать менять по 15 человек каждый год для начала
А, Вас понял. Пардоняю.
А этого так и не понял.
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