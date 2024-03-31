Директор «Северстали» Канаков: «Сезон более чем удачный для нас. Несмотря на смену тренерского штаба, мы уверенно зашли в плей-офф, побили много клубных рекордов»

Директор «Северстали» высоко оценил выступление команды в этом сезоне.

«Начнем с того, что в начале текущего сезона у нас произошла смена тренерского состава на 100%. И, соответственно, еще больше команда омолодилась в качественном составе.

Поэтому, когда у нас была первая пресс-конференция перед началом сезона, я обронил фразу, что для хоккейного клуба « » наступает новая эра – эра другого хоккея. Молодежного, скоростного хоккея, с большим количеством голов, передач. В принципе, все, что было сказано, подтвердилось, и я считаю, что этот сезон для нас был более чем удачный.

Несмотря на то, что поменялся тренерский штаб, мы уверенно зашли в плей-офф, регулярку закончили на пятом месте. Побили много клубных рекордов.

У нас появились явные лидеры, мы забросили больше 200 шайб — -попали, скажем так, в «золотой список» команд, которые забили больше 200 голов за сезон.

В принципе, сезоном все довольны, зрители тоже довольны. У нас уже после Нового года матчи шли при полных аншлагах. Заполняемость была практически 100%. Поэтому ощущения и послевкусие после сезона только положительные», – сказал .