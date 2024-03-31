Таварес о Мэттьюсе: «Забить 60 голов – значимое достижение. Он сделал это дважды – невероятно»

Джон Таварес впечатлен тем, что Остон Мэттьюс во 2-й раз забросил 60 шайб.

«Когда вы забиваете 60 голов, это очень значимое достижение.

Он уже давно показывает, что забивает в любых ситуациях и любыми способами.

Теперь он добился этого дважды. Это просто невероятно, так что он действительно особенный хоккеист», – сказал нападающий « ».

Мэттьюс – 1-й игрок НХЛ в XXI веке, забросивший 60+ шайб в 2 сезонах. В истории лиги – 9-й