Таварес о Мэттьюсе: «Забить 60 голов – значимое достижение. Он сделал это дважды – невероятно»
Джон Таварес впечатлен тем, что Остон Мэттьюс во 2-й раз забросил 60 шайб.
«Когда вы забиваете 60 голов, это очень значимое достижение.
Он уже давно показывает, что забивает в любых ситуациях и любыми способами.
Теперь он добился этого дважды. Это просто невероятно, так что он действительно особенный хоккеист», – сказал нападающий «Торонто».
Мэттьюс – 1-й игрок НХЛ в XXI веке, забросивший 60+ шайб в 2 сезонах. В истории лиги – 9-й