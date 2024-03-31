Лафреньер с 3+2, Маккиннон с 2+2 и Макдэвид с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Три первых номера драфта стали звездами дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 3 (2+1) очками в матче против «Анахайма» (6:1). Он набрал 2+ очка в седьмом матче подряд.
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 4 (2+2) очками в матче против «Нэшвилла» (7:4). Он вернул себе лидерство в гонке бомбардиров лиги (127 очков в 74 играх).
Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Алексис Лафреньер с 5 (3+2) очками в матче против «Аризоны» (8:5). Он сделал 1-й хет-трик в лиге и стал самым молодым игроком клуба из Нью-Йорка в XXI веке с 5 баллами за игру.
Все три сегодняшних лауреата были первыми номерами драфта (Макдэвид – в 2015 году, Маккиннон – в 2013-м, Лафреньер – в 2020-м).