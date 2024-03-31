Лафреньер с 3+2, Маккиннон с 2+2 и Макдэвид с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Колорадо Эдмонтон НХЛ Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Алексис Лафреньер Хоккей

Три первых номера драфта стали звездами дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 3 (2+1) очками в матче против «Анахайма» (6:1). Он набрал 2+ очка в седьмом матче подряд. 

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 4 (2+2) очками в матче против «Нэшвилла» (7:4). Он вернул себе лидерство в гонке бомбардиров лиги (127 очков в 74 играх). 

Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Алексис Лафреньер с 5 (3+2) очками в матче против «Аризоны» (8:5). Он сделал 1-й хет-трик в лиге и стал самым молодым игроком клуба из Нью-Йорка в XXI веке с 5 баллами за игру.

Все три сегодняшних лауреата были первыми номерами драфта (Макдэвид – в 2015 году, Маккиннон – в 2013-м, Лафреньер – в 2020-м). 

19 комментариев
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Нечестно,Я требую тренера Миннесоты,это же гениально снять голкипера в овертайме
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Ответ Valentin Efimenko
Знатоки! Подскажите, пожалуйста, Катчук в Оттаве это какой-то первоапрельский стёб над Ткачуками или там украинская диаспора играет?)
Katchouk was born on June 18, 1998, in Vancouver, British Columbia, Canada to Russian parents, Yelena Tumanova and Viktor Katchouk, and grew up alongside his two older brothers, Alex and Yuri.His mother Yelena represented the Soviet Union in speed skating at the 1988 Winter Olympics.His family moved from Russia to Canada for work in 1992 and moved from Montreal to Vancouver before settling down in Waterloo, Ontario.He holds Canadian and Russian dual citizenship.
+6
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Ответ grek087
А можно на русском? Я за всех кто стесняется попрошу. Нам уровень интеллекта не позволяет. Тен Хаг лучший!
Катчук родился 18 июня 1998 года в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, в семье русских родителей Елены Тумановой и Виктора Катчука и вырос вместе со своими двумя старшими братьями, Алексом и Юрием. Его мать Елена представляла Советский Союз в конькобежном спорте на соревнованиях по конькобежному спорту. Зимние Олимпийские игры 1988 года. Его семья переехала из России в Канаду по работе в 1992 году и переехала из Монреаля в Ванкувер, прежде чем поселиться в Ватерлоо, Онтарио. Он имеет двойное гражданство Канады и России.
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Да там переводить нечего. С меня просто лезет с утра всякий бред 😄
+3
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Ответ gukmamop
Им надо много очков набирать, идея понятная. В прошлый раз получилось, в этот раз не получилось.
так надо было тогда в основное с прямым конкурентом, более логично уже было б
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развели тут некстванофилию какую-то))
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Ответ ogent
Да, тупее трудно что то придумать.....
Им надо много очков набирать, идея понятная. В прошлый раз получилось, в этот раз не получилось.
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Лафренье раскатывается. В следующем сезоне будет больше очка за игру. Дальше сотня.
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Мда.. после таких подвигов агент Лафа начнет просить 10+(он до этого говорил о 7-ми но это было две недели назад) Мне вот интересно играй он этот сезон с условными Бродзи и Какко с таким же айс-таймом -- сколько надо было бы отнимать от текущей статы(очков 25-30-ть) У Лафа бросок выше среднего и неплохие руки но сам он практически НИЧЕГО не создает(когда была тройка Лаф-Хитил-Какко там Хитил всё под него раздавал а Какко подчищал за ним в защите) Если копы летом заплатят за эту среднюю температуру по палате то про кубок они могут забыть
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Ответ Дима Миронов
Нечестно,Я требую тренера Миннесоты,это же гениально снять голкипера в овертайме
Да, тупее трудно что то придумать.....
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Ответ Roman Nep
Катчук родился 18 июня 1998 года в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, в семье русских родителей Елены Тумановой и Виктора Катчука и вырос вместе со своими двумя старшими братьями, Алексом и Юрием. Его мать Елена представляла Советский Союз в конькобежном спорте на соревнованиях по конькобежному спорту. Зимние Олимпийские игры 1988 года. Его семья переехала из России в Канаду по работе в 1992 году и переехала из Монреаля в Ванкувер, прежде чем поселиться в Ватерлоо, Онтарио. Он имеет двойное гражданство Канады и России.
Очень хороший перевод
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