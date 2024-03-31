Лафреньер с 3+2, Маккиннон с 2+2 и Макдэвид с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Три первых номера драфта стали звездами дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – капитан « » с 3 (2+1) очками в матче против «Анахайма» (6:1). Он набрал 2+ очка в седьмом матче подряд.

Вторая звезда – форвард « » с 4 (2+2) очками в матче против «Нэшвилла» (7:4). Он вернул себе лидерство в гонке бомбардиров лиги (127 очков в 74 играх).

Первая звезда – форвард « » Алексис Лафреньер с 5 (3+2) очками в матче против «Аризоны» (8:5). Он сделал 1-й хет-трик в лиге и стал самым молодым игроком клуба из Нью-Йорка в XXI веке с 5 баллами за игру.

Все три сегодняшних лауреата были первыми номерами драфта (Макдэвид – в 2015 году, Маккиннон – в 2013-м, Лафреньер – в 2020-м).