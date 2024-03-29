Гретцки считает, что Маккиннон должен быть минимум в топ-2 на «Харт»: «Зверь на льду. Болельщик «Тампы» может сказать: «Голосую за Кучерова, я видел, как он играет»
Уэйн Гретцки считает, что Нэтан Маккиннон входит в топ-2 лучших игроков НХЛ.
Лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ поделился мыслями относительно голосования на «Харт Трофи» и ответил на вопрос Пола Биссоннетта.
– Если кто-то не поставит Маккиннона в топ-2 лучших нынешней НХЛ, его голос не должен учитываться?
– Ох, сто процентов. Послушайте, болельщик «Тампы» может сказать: «Голосую за Кучерова, потому что 80 матчей я видел, как он играет».
И тогда Макдэвид может занять второе место, Маккиннон – третье. Вот так Маккиннон может стать третьим.
Но не для людей на Западе. Они много видят его игру. Этот парень – зверь на льду.
Он и Макдэвид заслуживают всего внимания, которое они получают, – сказал Уэйн Гретцки.
На данный момент Кучеров лидирует в гонке лучших бомбардиров НХЛ в этом сезоне с 124 очками, Маккиннон – второй (123), Макдэвид – третий (122).
Ну мы ж с вами знаем, что выиграет мак если будет 1-3 очка разницы?
Величие Никиты поймут через годы эти люди, смотрящие только статьи на нхл и спортснет и крутые матчи Маков.
Величие кучерова гигантское - что не отменяет величие макдэвида и крутость маккинона.
Но сравните оборону Тампы vs Колорадо / нефти. Вы видели как акулы дрючили Тампу? Просто возили носом по асфальту, но Никита выдал передачи конфеты, с колен давал на гол - Тампа выиграла, хотя без Никиты (и Василевского) продула бы АКУЛАМ, и таких игр уйма (!)
Вот для тех, кто ценит в Никите его стальной хребет, что он Клатчеров, кто ловит его финты и что он творит - для нас и для себя во многом Никита и играет.
Он больше других достоин Харта, но болельщик маккинона приведет свои доказательства и спасибо этому сезону за такую гонку.
Такая нхл и должна быть!
Мак 820 секунд на очко за матч,
Куч 742 секунд на очко.
123 очка Мака в пересчете на ай тайм Кучерова = 137 очков. Вот и думайте, но Коннор при такой математике все равно Зевс.
Никита - продолжай как каток идти вперед, забей на эмоции и на пульсе 50 набирай по 5 очков каждую ночь, остальные тоже будут стараться 👏
Кучеров может выиграть Харт, если сильно накатит на финише с голами, очками, шедеврами.