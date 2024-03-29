Гретцки считает, что Маккиннон должен быть минимум в топ-2 на «Харт»: «Зверь на льду. Болельщик «Тампы» может сказать: «Голосую за Кучерова, я видел, как он играет»

Уэйн Гретцки считает, что Нэтан Маккиннон входит в топ-2 лучших игроков НХЛ.

Лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ поделился мыслями относительно голосования на «Харт Трофи» и ответил на вопрос .

– Если кто-то не поставит в топ-2 лучших нынешней НХЛ, его голос не должен учитываться?

– Ох, сто процентов. Послушайте, болельщик « » может сказать: «Голосую за , потому что 80 матчей я видел, как он играет».

И тогда Макдэвид может занять второе место, Маккиннон – третье. Вот так Маккиннон может стать третьим.

Но не для людей на Западе. Они много видят его игру. Этот парень – зверь на льду.

Он и Макдэвид заслуживают всего внимания, которое они получают, – сказал .

На данный момент Кучеров лидирует в гонке лучших бомбардиров НХЛ в этом сезоне с 124 очками, Маккиннон – второй (123), Макдэвид – третий (122).