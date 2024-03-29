Гретцки считает, что Маккиннон должен быть минимум в топ-2 на «Харт»: «Зверь на льду. Болельщик «Тампы» может сказать: «Голосую за Кучерова, я видел, как он играет»

Теги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Пол Биссоннетт Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Уэйн Гретцки считает, что Нэтан Маккиннон входит в топ-2 лучших игроков НХЛ.

Лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ поделился мыслями относительно голосования на «Харт Трофи» и ответил на вопрос Пола Биссоннетта.

– Если кто-то не поставит Маккиннона в топ-2 лучших нынешней НХЛ, его голос не должен учитываться?

– Ох, сто процентов. Послушайте, болельщик «Тампы» может сказать: «Голосую за Кучерова, потому что 80 матчей я видел, как он играет».

И тогда Макдэвид может занять второе место, Маккиннон – третье. Вот так Маккиннон может стать третьим.

Но не для людей на Западе. Они много видят его игру. Этот парень – зверь на льду. 

Он и Макдэвид заслуживают всего внимания, которое они получают, – сказал Уэйн Гретцки.

На данный момент Кучеров лидирует в гонке лучших бомбардиров НХЛ в этом сезоне с 124 очками, Маккиннон – второй (123), Макдэвид – третий (122).

37 комментариев
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Маккиннон очень крут в последнее пару месяцев. Надо супер пас - нет проблем, надо продавить в одного или бросить в касание - легко. Универсальный игрок в атаке на сегодня и прикрыть его очень сложно.
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Ответ Барин
а я вот не понял...видимо, я ещё дошколенок.
По утверждению Уэйна, Маккиннон в топ-2, при этом, если Кучеров- номер 1, то Маккиннон-третий. Внимание вопрос: расставьте игроков по мнению Грецки. Это сложно, я знаю)
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-4
+11
Очень дипломатичный Грецки, однозначно расставил всех по местам. Логическая загадка для первого класса
+18
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+10
В этом году эти трое будут до самого конца турнира бороться как за звания лучшего бомбардира,так и за самого ценного игрока
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Что ни говорите а заруба просто историческая
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Ответ akrets
По утверждению Уэйна, Маккиннон в топ-2, при этом, если Кучеров- номер 1, то Маккиннон-третий. Внимание вопрос: расставьте игроков по мнению Грецки. Это сложно, я знаю)
Да тут легко прочесть что западные болелы видят много маков, восточные тамповские видят много куча, у каждого дивизиона / конференции свои предпочтения.

Ну мы ж с вами знаем, что выиграет мак если будет 1-3 очка разницы?

Величие Никиты поймут через годы эти люди, смотрящие только статьи на нхл и спортснет и крутые матчи Маков.

Величие кучерова гигантское - что не отменяет величие макдэвида и крутость маккинона.

Но сравните оборону Тампы vs Колорадо / нефти. Вы видели как акулы дрючили Тампу? Просто возили носом по асфальту, но Никита выдал передачи конфеты, с колен давал на гол - Тампа выиграла, хотя без Никиты (и Василевского) продула бы АКУЛАМ, и таких игр уйма (!)

Вот для тех, кто ценит в Никите его стальной хребет, что он Клатчеров, кто ловит его финты и что он творит - для нас и для себя во многом Никита и играет.

Он больше других достоин Харта, но болельщик маккинона приведет свои доказательства и спасибо этому сезону за такую гонку.

Такая нхл и должна быть!
+9
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+5
Ответ akrets
По утверждению Уэйна, Маккиннон в топ-2, при этом, если Кучеров- номер 1, то Маккиннон-третий. Внимание вопрос: расставьте игроков по мнению Грецки. Это сложно, я знаю)
Коннор первый Нейт второй Куч третий, он же сказал болельщики тампы его считают первым, надеюсь в итоге Кучеров всё таки станет первым он заслужил трудом и упорством харта, смайта и арт росса.
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Ещё бы канадец канадцев не тащил.
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Каждый по-своему хорош. Но Кучеров идёт вровень с Маками, играя за менее сильную (на данный момент) команду в более сложной конференции, соответственно он проводит больше сложных игр. Ну а по статистике, скорее всего, Макдэвид всех обскачет. :)
+9
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Ответ akrets
Очень дипломатичный Грецки, однозначно расставил всех по местам. Логическая загадка для первого класса
Все правильно, на востоке лучший Кучеров, на западе Маки)))
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Есть эти трое ... и все остальные
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Ответ VladosParovoz
Открою тебе секрет, нет такой национальности-канадец..
Обратно закрыть не забудь.
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Ответ кастрюлькин
Куч харт не получит к сожалению. Не простят ему матч звезд
Я думаю что он по этому поводу не переживает, а мечтает об вью с голым торсом и баночкой пива после финала КС!
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Ответ akrets
По утверждению Уэйна, Маккиннон в топ-2, при этом, если Кучеров- номер 1, то Маккиннон-третий. Внимание вопрос: расставьте игроков по мнению Грецки. Это сложно, я знаю)
Ай тайм МакКинона 22:57, Кучерова 21:40.
Мак 820 секунд на очко за матч,
Куч 742 секунд на очко.
123 очка Мака в пересчете на ай тайм Кучерова = 137 очков. Вот и думайте, но Коннор при такой математике все равно Зевс.
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Да не ... в сезоны побед Тампы Кучеров был лучше чем сейчас, там было что-то вообще нереальное ... Моё удивление не знало границ, какой-то феномен в квадрате, в кубе. А вот Маккиннон вышел на уровень праймового Малкина, прям доминация в каждой смене, переплюнул себя прошлых лет. Маккинонн думаю выиграет гонку, МакДи наоборот сдал, даже провалил первую половину сезона, что было очень заметно. Не сказал бы что прямо гонка, Нэтан играет как-бы с запасом, дело не в очках ... Лучший бомбардир - не лучший игрок, тут так не работает)
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На Западе одна бездуховность и несвойственные нам ценности.
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Надеюсь Кучеров дожмет маков и станет первым а кто второй не имеет значения.
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Все трое отличные игроки, каждый достоит "Харт Трофи".
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Хы, уже тяжелая артиллерия в ход пошла. "Все люди запада сплотились в едином порыве!" ))
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«Мак, мак, мак, мак, как могу я мак-маку помогу…»:)
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Кучеров чем хорош, он с возрастом как вино становится только опаснее - и у него нет потолка. Как у Дацюка и Грецки.

Никита - продолжай как каток идти вперед, забей на эмоции и на пульсе 50 набирай по 5 очков каждую ночь, остальные тоже будут стараться 👏
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Маккинон лучший
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Похоже все трое финишируют ноздря в ноздрю, и в таком случае первым будем Маккиннон (у него еще нет Харта), вторым Макдэвид (за счет величия), третьим Кучеров, из-за медийной скромности и неброской манере игры.
Кучеров может выиграть Харт, если сильно накатит на финише с голами, очками, шедеврами.
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Ответ Oleg Nikolaev
Гретцки лучший бомбардир, но лучшим снайпером в истории НХЛ является Петтери Нуммелин реализовавший 8 из 10 своих бросков
Что с ним стало?(
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Ответ кастрюлькин
Куч харт не получит к сожалению. Не простят ему матч звезд
Преступление совершил что ли?МВЗ-это же шоу.
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Макдэвид победит в итоге расслабьтесь он их обгонит .
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Ответ Газимагомед Ахмедов
Преступление совершил что ли?МВЗ-это же шоу.
С точки зрения продвижения лиги да.
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Ответ LOsP06GH
Я думаю что он по этому поводу не переживает, а мечтает об вью с голым торсом и баночкой пива после финала КС!
За это и ценим! Но с точки зрения медийности и продвижения лиги для масс он не заморачивается. Поэтому когда вручают субъективные награды он будет недополучать.
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Ответ Zomourning33
Ещё бы канадец канадцев не тащил.
Открою тебе секрет, нет такой национальности-канадец..
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