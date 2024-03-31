Самсонов о прошлом матче в Баффало: «Девять голов? К черту это дерьмо. Сейчас я чувствую себя хорошо. Это было давно, я этого не помню»

Теги Баффало Торонто НХЛ Илья Самсонов брань контент Хоккей

Илья Самсонов сообщил, что хорошо себя чувствует после шатаута против «Баффало».

Вратарь «Торонто» в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 34 броска в гостевом матче с «Сэйбрс» (3:0).

В прошлой игре в Баффало 22 декабря 2023 года Самсонов пропустил 5 голов после 19 бросков. Тогда «Торонто» проиграл со счетом 3:9.

«Я не помню. Что я делал здесь в прошлый раз? Девять голов? К черту это дерьмо.

Сейчас я чувствую себя хорошо. Это было давно. Я этого не помню», – сказал вратарь «Торонто» Илья Самсонов.

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