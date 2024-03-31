Цыплаков о 0:3 от «Металлурга»: «Мало агрессии с нашей стороны было. Никакого трафика, угрозы, просто набросы от бортов. У соперника было больше желания»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков прокомментировал поражение от «Металлурга».

«Спартак» уступил магнитогорскому клубу в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 0:3. Клуб из Москвы проиграл серию со счетом 2-4 и вылетел из плей-офф.

– Чего «Спартаку» не хватило для победы в этом матче?

– Не получалось забить опять. Мало агрессии с нашей стороны было. Вроде много бросков делали, но никакого трафика, никакой угрозы, просто набросы от бортов. По чистому льду хотели забросить. Я думаю, что желания у «Магнитки» было больше.

– Судя по последним матчам складывается ощущение, что «Спартак» очень куражная команда. Согласны с тем, что в этом матче вам не хватило эмоций?

– В двух матчах мы проспали начало, особенно в прошлой игре это чувствовалось. Так нельзя делать. Надо было как‑то заводить команду.

Понятное дело, что в таких случаях гол лучше всего помогает, но у нас не получилось забросить, – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.

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4 комментария
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Они хотели больше. Тогда вопросов нет.
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Если вратарь соперника хорош и горяч, то без трафика трудно рассчитывать на успех. С этим спорить трудно.

Конкретно по Цыплакову - когда такой большой парень экраном стоит перед кипером, то возможно имеет смысл стоять до самого броска? А не уворачиваться в сторону для игры на отскоке...
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Безнадега..
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Мне показалось, что не все в команде отдавались по полной вчера. Желание и самоотдача у Магнитки как команды были повыше. Личное мнение, как всегда.
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