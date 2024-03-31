Георгиев пропустил 4 шайбы от «Нэшвилла» и был заменен. Аннунен отразил все 22 броска и записал в актив победу

Александр Георгиев пропустил 4 шайбы от «Нэшвилла» и был заменен.

« » обыграл «Предаторс» (7:4) в регулярном чемпионате .

отразил 9 бросков из 13 и был заменен после четвертой шайбы клуба из Теннесси в начале второго периода.

В игру вступил Юстус Аннунен. Финн отразил все 22 броска по своим воротам и записал в актив победу.

28-летний Георгиев продолжает лидировать в лиге по победам в текущей регулярке (37 в 58 играх). В этом сезоне он отражает 90,1% бросков при коэффициенте надежности 2,85.

У 24-летнего Аннунена стало 6 побед в 10 играх (93,2%, 2,18).