Георгиев пропустил 4 шайбы от «Нэшвилла» и был заменен. Аннунен отразил все 22 броска и записал в актив победу

Теги Нэшвилл Колорадо НХЛ Александр Георгиев Юстус Аннунен Хоккей

Александр Георгиев пропустил 4 шайбы от «Нэшвилла» и был заменен.

«Колорадо» обыграл «Предаторс» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ

Александр Георгиев отразил 9 бросков из 13 и был заменен после четвертой шайбы клуба из Теннесси в начале второго периода. 

В игру вступил Юстус Аннунен. Финн отразил все 22 броска по своим воротам и записал в актив победу. 

28-летний Георгиев продолжает лидировать в лиге по победам в текущей регулярке (37 в 58 играх). В этом сезоне он отражает 90,1% бросков при коэффициенте надежности 2,85. 

У 24-летнего Аннунена стало 6 побед в 10 играх (93,2%, 2,18). 

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