Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, у обоих лидеров по 123 очка. У идущего 3-м Макдэвида – 119

Нэтан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с « » (1:2).

На счету 28-летнего канадца стало 123 (45+78) очка в 72 играх. «Эвеланш» осталось провести еще 10 матчей до завершения регулярки.

делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардом (« »), набравшим 123 (41+82) балла в 70 играх.

«Лайтнинг» осталось провести еще 11 матчей (россиянин пропустил 1 игру по ходу сезона).

На третьем месте идет капитан « » Коннор Макдэвид – 119 (26+93) очков в 68 играх. Сегодня он дважды ассистировал партнерам в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ).

«Ойлерс» осталось провести еще 12 матчей (канадец пропустил 2 игры по ходу сезона), в том числе 2 – против «Колорадо».