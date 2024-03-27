Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, у обоих лидеров по 123 очка. У идущего 3-м Макдэвида – 119
Нэтан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (1:2).
На счету 28-летнего канадца стало 123 (45+78) очка в 72 играх. «Эвеланш» осталось провести еще 10 матчей до завершения регулярки.
Маккиннон делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардом Никитой Кучеровым («Тампа»), набравшим 123 (41+82) балла в 70 играх.
«Лайтнинг» осталось провести еще 11 матчей (россиянин пропустил 1 игру по ходу сезона).
На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 119 (26+93) очков в 68 играх. Сегодня он дважды ассистировал партнерам в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ).
«Ойлерс» осталось провести еще 12 матчей (канадец пропустил 2 игры по ходу сезона), в том числе 2 – против «Колорадо».
Фантастика конечно
Куч набирать с топами даже больше...Вегас 4 очка, Рейнджерс 5, Колорадо 3, Флорида 2 и т.д.)
за последние 2 игры с Бостоном Куч кстати набрал 4 очка)