Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, у обоих лидеров по 123 очка. У идущего 3-м Макдэвида – 119

Теги рейтинги Монреаль Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Нэтан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (1:2). 

На счету 28-летнего канадца стало 123 (45+78) очка в 72 играх. «Эвеланш» осталось провести еще 10 матчей до завершения регулярки. 

Маккиннон делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардом Никитой КучеровымТампа»), набравшим 123 (41+82) балла в 70 играх.

«Лайтнинг» осталось провести еще 11 матчей (россиянин пропустил 1 игру по ходу сезона). 

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 119 (26+93) очков в 68 играх. Сегодня он дважды ассистировал партнерам в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ). 

«Ойлерс» осталось провести еще 12 матчей (канадец пропустил 2 игры по ходу сезона), в том числе 2 – против «Колорадо». 

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41 комментарий
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Вот это заруба, конечно, в этом сезоне.
+32
0
+32
Ответ melmi
Развязка близко Завтра ждем возвращения Поинта и Хедмана в матче с Бостоном у Тампы P.S. Странно что на nhl.com на первое место вывели Маккинона, который при равенстве очков на 2 матча больше сыграл
Выводят, кто больше забил...
+31
-1
+30
Ощущение, что Макдевид обоих съест
+36
-9
+27
Ответ melmi
Развязка близко Завтра ждем возвращения Поинта и Хедмана в матче с Бостоном у Тампы P.S. Странно что на nhl.com на первое место вывели Маккинона, который при равенстве очков на 2 матча больше сыграл
Число игр 2-й доп показатель при равенстве, число голов - 1-й
+17
-1
+16
Ответ Товарищ Бразаускас
Ты только цифры смотришь или саму игру ?
Игру все смотрят, и игроки нхл и тренера которые признают макди лучшим. Хватит бредить.Кучеров один из лучших в нхл. Но не лучший)Макдэвид лучше его как в защите, особенно в этом сезоне, так и в остальном, мб где то не намного. Но в совокупности лучший игрок, что подтверждают все его награды и прочее. И про кубок говорить не надо, тогда можно сказать что Марун легендарнее Марло или Торнтона.
+17
-4
+13
Ответ AMOLAD
Комментарий скрыт
Хахаха. Все хорошо? Ну да, куда мне и графикам этого сезона против вас. Клиника)Графикам, матчам, игре макдэвида у своих ворот. Которая в этом сезоне лучше лучше, кому я объясняю, пустая трата слов, посмотрите хоккей, потом отвечай)Если человек говорит что кучеров лучше макдэвида в защите и игре у своих ворот, то я сочувствую)
+8
-1
+7
Нас ждут три 130+, каждый из которых может дожать 140
Фантастика конечно
+5
0
+5
Ответ Товарищ Бразаускас
Ты только цифры смотришь или саму игру ?
Битву за арт решают именно цифры)
+4
0
+4
Ответ Товарищ Бразаускас
Да, Никитос, Маки накатывают мощно. Но Куч же гений, должен решить битву за Арт
какой гений ? куч всего раз выигрывал гонку бомберов , а макдэвид - 5 раз...
+16
-12
+4
Игра с Бостоном, не лучшие клиенты для набора очков, но надо!
+4
-1
+3
Ответ melmi
Развязка близко Завтра ждем возвращения Поинта и Хедмана в матче с Бостоном у Тампы P.S. Странно что на nhl.com на первое место вывели Маккинона, который при равенстве очков на 2 матча больше сыграл
Вон тебе коллеги пояснили, что в хоккее главное забитые шайбы, а не глорство
+3
0
+3
Ответ Данияр Мухамадеев
Ближайшее игры у Макди с ЛА и Утками.А это дефолтные 6-7 очков в копилку Мака.У Кучерова -Бостон с загнанным в угол и бьющимся за вайлдкарт Детройтом,это потенциальные 2-3 очка при самых оптимистичных прогнозах .У Маккиннона- полицай и хищники,это где-то те же 2-3 поинта,не больше.Вперед,к 6 Арт Россу!!! Let’s go Connor!!!
ну шо за бред? Макдэвид тут недавно с Монреалем набрал 2 очка всего, Оттавой 2 очка...какие дефолтные 6-7?))
Куч набирать с топами даже больше...Вегас 4 очка, Рейнджерс 5, Колорадо 3, Флорида 2 и т.д.)
за последние 2 игры с Бостоном Куч кстати набрал 4 очка)
+2
0
+2
Ответ melmi
Развязка близко Завтра ждем возвращения Поинта и Хедмана в матче с Бостоном у Тампы P.S. Странно что на nhl.com на первое место вывели Маккинона, который при равенстве очков на 2 матча больше сыграл
Разве не количество голов на первом месте при одинаковом количестве очков?
+2
0
+2
Ответ melmi
Развязка близко Завтра ждем возвращения Поинта и Хедмана в матче с Бостоном у Тампы P.S. Странно что на nhl.com на первое место вывели Маккинона, который при равенстве очков на 2 матча больше сыграл
При равенстве очков приоритет имеет не количестве игр, а количество голов
+1
0
+1
Ответ curdboy
Хотелось бы, конечно, чтобы Никита в оставшихся матчах очка по 2 набирал. Но с Бостоном это маловероятно: в выигранных Тампой играх сезона Куч набирал по 1 очку, в проигранной по всем статьям игре набрал 3. Учитывая шаткое положение Лайтнинг в турнирной таблице, больше нужна победа.
Шаткое? сейчас все очень даже хорошо...шаткое оно было матчей 6 назад...до Детройта например 6 очков и 1 игра в запасе...даже такое уже отыграть сложно очень...если учесть как играет Детройт то шансов у них практически 0%
+1
0
+1
Ответ melmi
Развязка близко Завтра ждем возвращения Поинта и Хедмана в матче с Бостоном у Тампы P.S. Странно что на nhl.com на первое место вывели Маккинона, который при равенстве очков на 2 матча больше сыграл
При равенстве очков, первый показатель для сравнения забитые шайбы
+1
0
+1
Опасно. За 11 матчей Дэвид может спокойно обойти всех. Есть ощущение, что Никита упустит Арт. Хотя очень хочу ошибиться.
+2
-1
+1
По тенденции Куч конечно должен проиграть, потому что к нему приближались и настигли, очков сейчас набирают за матч больше него. Но будем верить в чудо!
+2
-1
+1
Все равно Макдевид больше наберет
+3
-3
0
Ближайшее игры у Макди с ЛА и Утками.А это дефолтные 6-7 очков в копилку Мака.У Кучерова -Бостон с загнанным в угол и бьющимся за вайлдкарт Детройтом,это потенциальные 2-3 очка при самых оптимистичных прогнозах .У Маккиннона- полицай и хищники,это где-то те же 2-3 поинта,не больше.Вперед,к 6 Арт Россу!!! Let’s go Connor!!!
+11
-11
0
Кучерову - не обосраться и взять Арт!
+4
-4
0
Ответ Товарищ Бразаускас
Ты только цифры смотришь или саму игру ?
а что куч гений , а макдэвид трусы возит ?
+1
-1
0
Давненько такого не было. Держим кулаки за Кучерова.
+3
-3
0
Ответ Костя Кот
Ощущение, что Макдевид обоих съест
Ага , ща очков 5 наберёт в одной игре и все
0
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Ответ Костя Кот
Ощущение, что Макдевид обоих съест
Он набирает очки с наибольшей легкостью из всех. Плюс отставание психологически, играет ему на руку. Догонять всегда легче. Да и матчи есть а запасе. Другое дело, что за один и тот же отрезок в конце сезона ему нужно будет сыграть на пару матчей больше, а тут и нагрузка выше, и время на отдых меньше. Посмотрим, регулярка подходит к концу.
0
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Ответ Duck Nightingale
По тенденции Куч конечно должен проиграть, потому что к нему приближались и настигли, очков сейчас набирают за матч больше него. Но будем верить в чудо!
Сейчас - это вы сколько последних матчей берете?)
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Ответ Vedved
Сейчас - это вы сколько последних матчей берете?)
С начала сезона. А ты?
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Мазутный заберет, думаю
+7
-7
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Ответ Vasilka7777
ну шо за бред? Макдэвид тут недавно с Монреалем набрал 2 очка всего, Оттавой 2 очка...какие дефолтные 6-7?)) Куч набирать с топами даже больше...Вегас 4 очка, Рейнджерс 5, Колорадо 3, Флорида 2 и т.д.) за последние 2 игры с Бостоном Куч кстати набрал 4 очка)
Да он дичь несет всякую...15 матчей назад говорил,что за 10 матчей Мак всех обскочит с запасом) Бостон еще гостевой бэк ту бэк играет...самое время набирать очки)
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Ответ azfotki
Просто последний матч Куч не набрал очки,поэтому такой показатель) Берем средний показатель Макдэвда и не получается ему пока обогнать никак,тем более он уже много матчей постоянно с очками,должен уже и нулевой выдать даже сейчас в среднем у Кучерова очков за матч чуть больше) Но неуверенные люди все боятся Макдака,а самоуверенные его поклонники до сих пор считают его уровень прошлогодним,хотя это не разу не так. Выиграть может любой из троих,но я ставлю на Никитоса или Маккинона) Макдак будет третьим в любом случае,а потом свип в 1 раунде ПО, как карма за то,что рвет задницу за личное и не думает о будущей игре на вылет. Ну и те,кто пишет насчет Бостона...18 за 5 игр они пропустили и завтра гостевой бэктубэк)
Сходи в душ, а то весь горишь) Недумает об игре не вылет, рвёт задницу. Это когда нефть в по не попадала и была рядом с сан Хосе. Каких только земля не носит, почему таким тут бан не выдают, загадка)Естественно кучеров не рвёт ничего и думает о команде и всегда о ней. И вообще он лучший, я так полагаю?)
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