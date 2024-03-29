Макдэвид набрал 1+2 с «Лос-Анджелесом» и сократил отставание в гонке бомбардиров. У него 122 очка против 124 у Кучерова и 123 у Маккиннона
Коннор Макдэвид набрал 1+2 с «Кингс» и сократил отставание в гонке бомбардиров.
Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 27-летнего канадца стало 122 (27+95) очка в 69 играх. В каждой из последних 6 игр он набирал не менее 2 баллов (2+14 на отрезке).
«Ойлерс» осталось провести 11 игр до конца регулярки (Макдэвид пропустил 2 матча по ее ходу). Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отставание в гонке бомбардиров лиги.
Лидирует в ней форвард «Тампы» Никита Кучеров (124 очка в 71 игре, 42+82). У «Лайтнинг» осталось 10 матчей в календаре (россиянин пропустил 1 матч по ее ходу).
Второе место занимает форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (123 очка в 73 играх, 45+78, сегодня – без очков в игре с «Рейнджерс»). У «Эвеланш» осталось 9 матчей в календаре, в том числе 2 – против «Эдмонтона».
При этом Макдэвид на две игры меньше Кучерова сыграл.
В прошлом году 150 очков, в этом 100 ассистов - такие бородатые достижения повторяет, чудо-игрок.