Макдэвид набрал 1+2 с «Лос-Анджелесом» и сократил отставание в гонке бомбардиров. У него 122 очка против 124 у Кучерова и 123 у Маккиннона

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 1+2 с «Кингс» и сократил отставание в гонке бомбардиров.

Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету 27-летнего канадца стало 122 (27+95) очка в 69 играх. В каждой из последних 6 игр он набирал не менее 2 баллов (2+14 на отрезке).

«Ойлерс» осталось провести 11 игр до конца регулярки (Макдэвид пропустил 2 матча по ее ходу). Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отставание в гонке бомбардиров лиги.

Лидирует в ней форвард «Тампы» Никита Кучеров (124 очка в 71 игре, 42+82). У «Лайтнинг» осталось 10 матчей в календаре (россиянин пропустил 1 матч по ее ходу). 

Второе место занимает форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (123 очка в 73 играх, 45+78, сегодня – без очков в игре с «Рейнджерс»). У «Эвеланш» осталось 9 матчей в календаре, в том числе 2 – против «Эдмонтона». 

61 комментарий
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Хорошо, когда в лиге есть такой Мастер! Он придает серьезный удельный вес Арт Росс Трофи. Хочешь завоевать, придется подтянуть свои навыки до уровня этого парня. От такого хоккей во все времена только выигрывал!
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+55
Мак-трэйн набрал ход, следующая остановка - Арт Росс)
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+45
У всех уже нет сил бежать этот длинный марафон, а Макдэвид только разгоняется
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+36
Ответ melmi
Уже 31 числа должен возглавить гонку. Нефтяники принимают Уток. В этом матче набрать можно не одно очко
Для Макдэвида соперник не важен, он по карьере набирает против Тампы или Бостона по 1.5 за игру, а против Аризоны или Баффало «всего» 1.25.
+26
-1
+25
Коннор ещё может попасть в клуб +100 передач за сезон - и вот это действительно уникальное достижение. Там сейчас всего трое. А если наберёт 103 передачи, что вполне реально, то выше будут только Уэйн и Марио.
+26
-2
+24
Ответ artem21
Комментарий скрыт
Местные клоуны говорили, что Никита от "бегунка" оторвался и тот его ни за что не догонит :D
При этом Макдэвид на две игры меньше Кучерова сыграл.
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+23
Все трое могут выбить 140 очков, последний раз такое было 31 год назад.
+22
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Повезло болельщикам Эдмонтона, 40 лет назад кто еще был студентом лицезрел 99-го, а сейчас уже с внуками наблюдают игру Коннора, ну шикарно же.
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-1
+21
Ответ Дмитрий Кутузов
Мак-трэйн набрал ход, следующая остановка - Арт Росс)
Да, все идет к тому что Макди возьмет 6-й Арт, чтобы этого не случилось, Никите и Маккиннону надо прыгнуть выше головы.
+27
-8
+19
Ответ Александр Базилий
Комментарий скрыт
49 игр. 74 очков. Вылеты лишь от победителей стенли. Маршессо сам признал что серия с нефтью была самая трудная. Теперь вопрос и жду ответ. Что ты знаешь алеша?)
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+14
Да как же он заколебал. В хорошем смысле( красавец Мак, конечно
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Это великая битва!
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интересная гонка
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Вот и Макдак подъехал......
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+12
Макди больше о плэйофф думает, но у него такой скилл что даже без особой мотивации несётся к 6 Арт Россу)
+14
-3
+11
Где там пионеротряды Бузова, чего притихли?
+15
-4
+11
Ответ Александр Базилий
Комментарий скрыт
Ну и какой же?)
+12
-1
+11
Ответ Nuteruoli
У всех уже нет сил бежать этот длинный марафон, а Макдэвид только разгоняется
Так он себя к плей-офф подводит. Так что, все логично.
+12
-2
+10
Ответ dewald
Коннор ещё может попасть в клуб +100 передач за сезон - и вот это действительно уникальное достижение. Там сейчас всего трое. А если наберёт 103 передачи, что вполне реально, то выше будут только Уэйн и Марио.
Считай, что уже попал, 95 передач, и еще 11 игр.
+11
-1
+10
Чего и следовало ожидать.
+13
-5
+8
Величайший - красавчик! Съест их и не подавится.
+12
-4
+8
Офигеть какая интересная борьба на финише 124,123, 122 очка у первой тройки лидеров.....
+8
-1
+7
Ответ Александр Базилий
Комментарий скрыт
Хоть и не нравится мне МакДэвид - но нельзя не признать, что последние пару сезонов, он очень хорош в плей-офф 🤔
+9
-2
+7
Ответ КиКо
Хорошо, когда в лиге есть такой Мастер! Он придает серьезный удельный вес Арт Росс Трофи. Хочешь завоевать, придется подтянуть свои навыки до уровня этого парня. От такого хоккей во все времена только выигрывал!
Да. И Харт кому-то другому- это уже благотворительность
+12
-5
+7
Ответ Jean-Paul
Местные клоуны говорили, что Никита от "бегунка" оторвался и тот его ни за что не догонит :D При этом Макдэвид на две игры меньше Кучерова сыграл.
Видите, какой веселый спортс - со всех сторон есть клоуны😅
+8
-2
+6
Ответ dewald
Коннор ещё может попасть в клуб +100 передач за сезон - и вот это действительно уникальное достижение. Там сейчас всего трое. А если наберёт 103 передачи, что вполне реально, то выше будут только Уэйн и Марио.
Да уж 5 передач за 11 матчей как-нибудь наковыряет)

В прошлом году 150 очков, в этом 100 ассистов - такие бородатые достижения повторяет, чудо-игрок.
+8
-2
+6
Ставлю на Мака, обгонит он остальных, уровень игры у него запредельный.
+6
-1
+5
Весь сезон в кустах караулил..
+6
-1
+5
Ответ Latenight Radio
Да уж 5 передач за 11 матчей как-нибудь наковыряет) В прошлом году 150 очков, в этом 100 ассистов - такие бородатые достижения повторяет, чудо-игрок.
Кстати, он станет третьим, кто забивал 60+ голов и отдавал 100+ передач за карьеру (пусть и в разные сезоны), первых двух все и так знают.
+5
0
+5
Станет первым со времен Гретцки (сезон 90/91) игроком с 100+ ассистами за сезон. А таких игроков было всего 3: Гретцки, Лемье и Орр. У Орра было 102 передачи, так что его тоже вполне может обойти и выйти на 3-е место в истории по количеству передач за один сезон.
+5
-1
+4
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