Макдэвид набрал 1+2 с «Лос-Анджелесом» и сократил отставание в гонке бомбардиров. У него 122 очка против 124 у Кучерова и 123 у Маккиннона

Коннор Макдэвид набрал 1+2 с «Кингс» и сократил отставание в гонке бомбардиров.

Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой матча с « » (4:1) в регулярном чемпионате .

На счету 27-летнего канадца стало 122 (27+95) очка в 69 играх. В каждой из последних 6 игр он набирал не менее 2 баллов (2+14 на отрезке).

«Ойлерс» осталось провести 11 игр до конца регулярки ( пропустил 2 матча по ее ходу). Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отставание в гонке бомбардиров лиги.

Лидирует в ней форвард « » (124 очка в 71 игре, 42+82). У «Лайтнинг» осталось 10 матчей в календаре (россиянин пропустил 1 матч по ее ходу).

Второе место занимает форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (123 очка в 73 играх, 45+78, сегодня – без очков в игре с «Рейнджерс»). У «Эвеланш» осталось 9 матчей в календаре, в том числе 2 – против «Эдмонтона».