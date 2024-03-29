Вадим Бердников: «Овечкин – сердце «Вашингтона». Они дотянут до плей-офф, думаю»

Вадим Бердников поделился мнением об Александре Овечкине.

На счету 38-летнего форварда 58 (26+32) очков в 69 сыгранных матчах этого сезона НХЛ.

«Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции, опережая «Детройт» на 2 очка.

– В то же время после обмена Кузнецова пошли вверх и результаты «Вашингтона».

– Не думаю, что именно обмен Кузнецова дал какой-то толчок. Я говорил о том, что Овечкин может молчать, молчать, а потом забить дубль, хет-трик. Посмотрите, сколько шайб за последние матчи он забросил, и это дает импульс всей команде. Плюс у «Вашингтона» есть хорошие шансы на плей-офф, за которые команда цепляется.

– Вы думаете, «Вашингтон» выйдет в плей-офф?

– Я думаю, что они дотянут до плей-офф. Все в руках «Вашингтона», им нельзя терять очки. Осталось не так много игр до конца чемпионата.

– Результативность Овечкина снова начала радовать.

– Конечно, и игра Ови ощущается на всех – от руководства до болельщиков. Когда он такой, как сейчас, «Вашингтон» – совсем другая команда. Овечкин – ее сердце. Команда в два раза больше играет на него, когда он горячий, и отсюда очки идут, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.