Овечкин, Оши и Карлсон получили выходной перед «Бостоном». Участие Милано под вопросом

Александр Овечкин не участвовал в тренировке перед матчем с «Бостоном» .

После поражения в матче с «Торонто» (1:5) главный тренер команды Спенсер Карбери дал выходной российскому форварду. Ти Джей Оши и Джон Карлсон также получили день отдыха.

Сонни Милано принял полноценное участие в пятничной тренировке. Он пропустил два последних матча «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела.

Решение о его статусе на матч с «Бостоном» будет объявлено позже.

«Мы немного поговорили, а затем забыли о поражении и пошли дальше, сосредоточившись на сегодняшнем дне. Пришлось поработать над некоторыми вещами», – сказал Карбери.