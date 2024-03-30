Овечкин, Оши и Карлсон получили выходной перед «Бостоном». Участие Милано под вопросом

Теги Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ти Джей Оши Джон Карлсон Спенсер Карбери Хоккей

Александр Овечкин не участвовал в тренировке перед матчем с «Бостоном» .

После поражения в матче с «Торонто» (1:5) главный тренер команды Спенсер Карбери дал выходной российскому форварду. Ти Джей Оши и Джон Карлсон также получили день отдыха.

Сонни Милано принял полноценное участие в пятничной тренировке. Он пропустил два последних матча «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела.

Решение о его статусе на матч с «Бостоном» будет объявлено позже.

«Мы немного поговорили, а затем забыли о поражении и пошли дальше, сосредоточившись на сегодняшнем дне. Пришлось поработать над некоторыми вещами», – сказал Карбери.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Рузаль Зиятдинов
Комментарий скрыт
Про Ванкувер так же говорили
+5
0
+5
Ответ Рузаль Зиятдинов
Комментарий скрыт
В НХЛ у всех со всеми есть шансы в одном отдельном матче. Последняя команда (Сан-Хосе) в январе обыгрывала лидера на сегодня (Рейнджерс).
+2
0
+2
Ответ Рузаль Зиятдинов
Комментарий скрыт
Шансы есть.Бостон уже в плей-офф и сильно упираться не будет.Пойдёт игра ,конечно победит,а не пойдет ну и пофиг.Торонто или Тампа еще не вышли,потому и рвут сейчас.
+1
0
+1
Ответ Рузаль Зиятдинов
Комментарий скрыт
Ну да, это же не Вашингтон мишек в гостях 3-0 вынес в феврале.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий