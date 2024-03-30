Александр Бурмистров: «Не могу сказать, что «Металлург» в чем-то превзошел «Спартак». Может, перетерпели. В плей-офф нельзя играть, когда плохо действуешь в большинстве»

Александр Бурмистров высказался о поражении «Спартака» в плей-офф КХЛ.

«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Как вы думаете, что не получилось? Потому что могли вытянуть серию на седьмой матч.

– Не хватило одного гола. Так бы совсем другая игра, перевернули бы ее точно.

– Почему не удавалось забить? То много шайб, то вообще никак.

– Было много моментов, много большинства. Над этим много работали. В плей-офф нельзя играть, когда играешь плохо в большинстве. У нас не получался этот компонент игры.

– В чем « » превзошел вас?

– Не знаю, что ответить на этот вопрос. Не могу сказать, что они в чем-то прям превзошли нас. Может быть, перетерпели больше.

– На раскатке перед игрой показалось, что команда вышла без эмоций.

– Нет, такого не было.

Точно могу сказать, что раздевалка звенела. На раскатке все были готовы к игре, – передает слова нападающего « » корреспондент Sports Александра Лихачева.