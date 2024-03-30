Александр Бурмистров: «Не могу сказать, что «Металлург» в чем-то превзошел «Спартак». Может, перетерпели. В плей-офф нельзя играть, когда плохо действуешь в большинстве»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Александр Бурмистров Хоккей

Александр Бурмистров высказался о поражении «Спартака» в плей-офф КХЛ.

«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Как вы думаете, что не получилось? Потому что могли вытянуть серию на седьмой матч.

– Не хватило одного гола. Так бы совсем другая игра, перевернули бы ее точно.

– Почему не удавалось забить? То много шайб, то вообще никак.

– Было много моментов, много большинства. Над этим много работали. В плей-офф нельзя играть, когда играешь плохо в большинстве. У нас не получался этот компонент игры.

– В чем «Металлург» превзошел вас?

– Не знаю, что ответить на этот вопрос. Не могу сказать, что они в чем-то прям превзошли нас. Может быть, перетерпели больше.

– На раскатке перед игрой показалось, что команда вышла без эмоций.

– Нет, такого не было.

Точно могу сказать, что раздевалка звенела. На раскатке все были готовы к игре, – передает слова нападающего «Спартака» Александра Бурмистрова корреспондент Sports Александра Лихачева.

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8 комментариев
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меньше вас в пузо бросали
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Во вратарской линии превзошел
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Спартак думал только об атаке и хотел выиграть чисто за счет атаки. Но в плей-офф так не работает, здесь баланс важен. Со стороны конечно можно подумать, что ситуация была равная, Спартак много атаковал, создавал моменты. Но по сути Магнитка держала ситуацию под контролем, где-то конечно теряла концентрацию, но в критических ситуациях вытаскивала за счет опыта и грамотной игры в обороне. В принципе резцльтат был предсказуем
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Говорит про большинство, когда проиграли команде с худшим большинством
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Хорошо играется в лиге стариков, да Бурмистрав?
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Не металлург же ещё играет
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Ответ Metallurg111
Говорит про большинство, когда проиграли команде с худшим большинством
и как это отменяет тот факт, что для игр в плейоф очень важно использовать большинство?
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Ответ ввввввв
Спартак думал только об атаке и хотел выиграть чисто за счет атаки. Но в плей-офф так не работает, здесь баланс важен. Со стороны конечно можно подумать, что ситуация была равная, Спартак много атаковал, создавал моменты. Но по сути Магнитка держала ситуацию под контролем, где-то конечно теряла концентрацию, но в критических ситуациях вытаскивала за счет опыта и грамотной игры в обороне. В принципе резцльтат был предсказуем
Согласен с вами по части баланса. По игре в своей зоне Металлург кмк смотрелся на порядок солиднее.
Но и про большинство Бурмистров правильно сказал - игра спецбригад очень важна в плейоф.
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