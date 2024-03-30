Александр Кожевников: «Основа успехов «Локомотива» – они нашли хорошего вратаря. Исаев великолепно читает игру. Они с Шестеркиным похожи по манере»

Александр Кожевников оценил игру вратаря «Локомотива» Даниила Исаева.

24-летний голкипер сделал шатаут в седьмом матче серии плей-офф с «Авангардом» (2:0, 4-3).

«Я не раз говорил, что мне не нравится игра «Локомотива», потому что она закрытая. При этом тренеры команды мне нравятся.

здорово работал в ЦСКА, хорошо начинал в «Авангарде». Он умеет ставить структурный хоккей. Я уважаю его принципы. Но, как играет «Локомотив», повторюсь, мне не нравится.

Основа успехов Ярославля – то, что они нашли хорошего вратаря. Исаев – один из сильнейших на данном этапе. Его рост как игрока виден. При этом у него не такие большие габариты, но играет он очень здорово.

Исаев великолепно читает игру, как мой любимый вратарь – . Они вообще похожи по манере», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Вратарь «Локомотива» Исаев сделал шатаут, отразив 21 бросок в 7-м матче с «Авангардом»