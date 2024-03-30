Александр Кожевников: «Основа успехов «Локомотива» – они нашли хорошего вратаря. Исаев великолепно читает игру. Они с Шестеркиным похожи по манере»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Игорь Шестеркин Матч ТВ Даниил Исаев Хоккей

Александр Кожевников оценил игру вратаря «Локомотива» Даниила Исаева.

24-летний голкипер сделал шатаут в седьмом матче серии плей-офф с «Авангардом» (2:0, 4-3).

«Я не раз говорил, что мне не нравится игра «Локомотива», потому что она закрытая. При этом тренеры команды мне нравятся.

Никитин здорово работал в ЦСКА, хорошо начинал в «Авангарде». Он умеет ставить структурный хоккей. Я уважаю его принципы. Но, как играет «Локомотив», повторюсь, мне не нравится.

Основа успехов Ярославля – то, что они нашли хорошего вратаря. Исаев – один из сильнейших на данном этапе. Его рост как игрока виден. При этом у него не такие большие габариты, но играет он очень здорово.

Исаев великолепно читает игру, как мой любимый вратарь – Игорь Шестеркин. Они вообще похожи по манере», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Вратарь «Локомотива» Исаев сделал шатаут, отразив 21 бросок в 7-м матче с «Авангардом»

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12 комментариев
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Не нашли, а вырастили. А это дорогого стоит
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+21
Уже надоело читать про «закрытую игру» локомотива, она настолько закрытая, что в каждом матче перебросали авангард?
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Ответ _fr0st_
Уже надоело читать про «закрытую игру» локомотива, она настолько закрытая, что в каждом матче перебросали авангард?
Для экспертов СКА любая команда играет в автобус, кроме СКА
+9
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+9
Скажите ему что его хозяева уже вылетели 😂йозе ревновать будет
+3
0
+3
Что значит нашли? Это тебя где то нашли, наверное))) А Даниил воспитанник клуба!
+3
0
+3
Ответ ввввввв
Для экспертов СКА любая команда играет в автобус, кроме СКА
Любая команда играет, а у СКА система
+2
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+2
А то что в Ярике создана ровная сбалансированная команда во всех звеньях это он в расчет не берет?
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Кожевников ,ты совершенно не знаешь современного нашего хоккея ,что делается в той или другой команде ! Исаев воспитанник вратарской школы Локомотива ! Вбил себе в голову когда то , что игра Локомотива тебе не нравиться , а не одного профи хоккейного довода не приводишь ! Вот ты превозносишь весь сезон и плей-офф игру только Ска , а они вылетели с треском от игроков Автомобилиста , причём проиграв три игры в новом дворце спорта у себя , вот пересматривай их игры и наслаждайся!
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Ответ Bytakha
Любая команда играет, а у СКА система
Любая команда ище причины поражения в себе, а у СКА виновата новенькая арена на 23 000 человек
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Не нашли,а воспитали,впрочем как всегда
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Ответ waleri
А то что в Ярике создана ровная сбалансированная команда во всех звеньях это он в расчет не берет?
Неа, дед сразу в корень зрит.
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