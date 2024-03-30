Сергей Звягин: «Хартли просил сыграть первым номером в седьмой игре с «Локомотивом». Сказал: «Напомни ребятам, как мы играли овертайм в Казани в 2021-м»

Теги Авангард Локомотив Антон Курьянов Сергей Звягин Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Сергей Звягин заявил, что говорил с Бобом Хартли перед 7-й игрой с «Локомотивом».

«Авангард» уступил в 7-м матче серии (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

– Что вы поменяли после того, как возглавили команду?

– Спасибо тренерскому штабу и всей нашей бригаде сервисменов, врачей, массажистов. Потому что ситуация была непростой. Все объединились идеей, что только вместе мы можем выправить ситуацию, это было ценно.

По поводу тактики… все, что сделали ребята, включая Курьянова… часами мы проводили время все месте. Если бы это было еще по ходу сезона, то изменений было бы намного больше. Какие‑то вещи мы просто не дали, мы волновались, что это слишком много.

– Вы были на связи с Хартли? Дружеские консультации?

– Да. Я сам не мог поверить, когда мы первый раз общались с ним после шестой игры. Мы много раз пытались дозвониться друг другу или присылали сообщения, часто общаемся в другое время, но Боб был в разъездах. Плюс разница во времени.

Единственное, что он сказал, как раз перед седьмой игрой: «Скажи ребятам, что в седьмой игре нельзя отсиживаться, все на кону, надо идти вперед. Напомни то, как мы играли овертайм седьмой игры в Казани в 2021 году». Просил сыграть первым номером, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин.

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21 комментарий
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Только в Казани вместо Спунера был Найт, был Каски, а не Киселевич. Ну и так далее. А ставить в решающий момент шестым Пьянова это вообще за гранью добра и зла.

Курьянову надо возвращаться в тренерский штаб, Свитова куда угодно отправлять, бесполезное звено.
+28
-4
+24
А надо было звонить Кожевникову, уж он то знает, как побеждать. Не то что этот канадский физрук.
+15
-1
+14
Ответ Mr Heisenberg
Скажи пожалуйста, чем именно Свитов не устраивает?
Друг Курьянова, безучастно стоящий в сторонке. Работы с центрами не видно, плюс нужен тренер по защитникам, как раз вместо легенды Уфы и Казани :)
+11
-4
+7
Хотя все прекрасно знали, что Паровоз сильнее (раскрепощеннее) играет как раз на выезде. Команда Игоря Никитина на контратаках чувствует себя в своей стихии.
+4
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+3
Какую игру не строй и какие советы не слушай, но если защитник обс-рается в средней зоне, выскакивая на шайбу, не имея за спиной никого кроме вратаря. Еще и тот от кого не ждешь.
+3
0
+3
Ответ Саша Константинов
Комментарий скрыт
Другим советуешь думать, а сам то че не думаешь
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0
+3
Не помогло !
+4
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+2
Ответ Габорик
Только в Казани вместо Спунера был Найт, был Каски, а не Киселевич. Ну и так далее. А ставить в решающий момент шестым Пьянова это вообще за гранью добра и зла. Курьянову надо возвращаться в тренерский штаб, Свитова куда угодно отправлять, бесполезное звено.
Скажи пожалуйста, чем именно Свитов не устраивает?
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Ответ Mr Heisenberg
Вот конкретно ты сам как его участие должен был увидеть? Он сам на вбрасывание например выходить должен?! Просто когда говорят, типа просто стоит на лавке, то мне вот хочется увидеть хоть один пример тренера, который сидит на лавке.
А чем вообще Свитов занимается? За что этот человек получает деньги?
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И мне казалось, что Авангард в седьмом матче рванет вперед первым номером, но этого не произошло - похоже ноги не успевали за головой, отсюда пришлось постоянно гоняться вхолостую за шайбой. А И. Никитин, видимо, проанализировал все недостатки своей команды и скорректировал действия всех своих игроков. Поэтому и переиграл С.Звягина, как это ни печально.
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по игре авангард ничем не уступал локомотиву,но в обороне надо было сыграть строже
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А мне кажется зря пытались играть первым номером! По поводу Свитова согласен, спасибо, но нужен новый помощник. Ну и Пьянов не тянет в лидерах
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кто-то до сих пор думает что Ава пошёл бы дальше....им этого не нужно, нужна была 7 игра, то бишь касса, вот и все сначала бизнес а потом все остальное, вот из-за этого, противно смотреть такой хоккей, порой даже тренерский штаб ничего не знает.. Всё видно по игре... Нынче чемпионов назначают...
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Ответ Габорик
Друг Курьянова, безучастно стоящий в сторонке. Работы с центрами не видно, плюс нужен тренер по защитникам, как раз вместо легенды Уфы и Казани :)
ребята, проиграли более сильной команде... Локо - лучшая в Западе ! Удачи Аве в новом году !!;;
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Ответ Анатолий Растопченко
И мне казалось, что Авангард в седьмом матче рванет вперед первым номером, но этого не произошло - похоже ноги не успевали за головой, отсюда пришлось постоянно гоняться вхолостую за шайбой. А И. Никитин, видимо, проанализировал все недостатки своей команды и скорректировал действия всех своих игроков. Поэтому и переиграл С.Звягина, как это ни печально.
Домашняя площадка иногда боком выходит,эмоции и нервы давят и команда теряется в важных матчах,на выезде команде легче одержать победу в серии,чем дома,когда на тебя не давит нерв игры и болельщики не так рьяно поддерживают команду,ну это мое мнение по поводу увиденного в матче
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