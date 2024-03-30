Сергей Звягин: «Хартли просил сыграть первым номером в седьмой игре с «Локомотивом». Сказал: «Напомни ребятам, как мы играли овертайм в Казани в 2021-м»

Сергей Звягин заявил, что говорил с Бобом Хартли перед 7-й игрой с «Локомотивом».

« » уступил в 7-м матче серии (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

– Что вы поменяли после того, как возглавили команду?

– Спасибо тренерскому штабу и всей нашей бригаде сервисменов, врачей, массажистов. Потому что ситуация была непростой. Все объединились идеей, что только вместе мы можем выправить ситуацию, это было ценно.

По поводу тактики… все, что сделали ребята, включая … часами мы проводили время все месте. Если бы это было еще по ходу сезона, то изменений было бы намного больше. Какие‑то вещи мы просто не дали, мы волновались, что это слишком много.

– Вы были на связи с ? Дружеские консультации?

– Да. Я сам не мог поверить, когда мы первый раз общались с ним после шестой игры. Мы много раз пытались дозвониться друг другу или присылали сообщения, часто общаемся в другое время, но Боб был в разъездах. Плюс разница во времени.

Единственное, что он сказал, как раз перед седьмой игрой: «Скажи ребятам, что в седьмой игре нельзя отсиживаться, все на кону, надо идти вперед. Напомни то, как мы играли овертайм седьмой игры в Казани в 2021 году». Просил сыграть первым номером, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» .