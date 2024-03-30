Марнер не вернется в состав «Торонто» в ближайших матчах. Он не играет из-за травмы нижней части тела с 8 марта

Теги травмы Баффало Торонто НХЛ Даррен Дрегер Митч Марнер Шелдон Киф Хоккей

Митч Марнер пропустит несколько ближайших матчей «Торонто» из-за травмы.

Главный тренер канадской команды Шелдон Киф прокомментировал состояние игрока, получившего травму в матче против «Бостона» 8 марта.

«Марнер сегодня выглядел хорошо. Следующий шаг для него – просто дальнейшее участие в тренировках. Мы продолжим увеличивать его нагрузку на занятиях, и это непростая задача, особенно потому, что мы пытаемся и подготовить команду к матчу с «Баффало» (в ночь на 31 марта – Sports), и подтянуть таких игроков, как Митч.

Постараемся справиться с этим как можно лучше. В его случае у нас нет другого шанса [увидеть Марнера на занятии] до вторника (следующая тренировка «Торонто» запланирована на вторник – Sports), а потом мы будем действовать по принципу «день за днем», – сказал Киф.

Изначально команда назвала повреждение игрока «травмой нижней части тела» и не стала уточнять. Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что это было растяжение связок голеностопа, и Киф не стал оспаривать эту версию во время встречи с журналистами.

«Я позволю вам, ребята, порассуждать о характере травмы. Теперь все позади. Я рад вернуться сюда с ребятами и снова соревноваться с ними», – сказал форвард «Торонто» Митч Марнер.

В 62 матчах регулярного чемпионата 26-летний игрок набрал 76 (25+51) очков. Он является третьим бомбардиром команды после Мэттьюса и Нюландера. 

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4 комментария
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Остон без него скис ...
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Пусть спокойно восстанавливается к плову. У Листьев сейчас нет проблем в атаке - Столичные не дадут соврать.
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Ответ waleri
Пусть спокойно восстанавливается к плову. У Листьев сейчас нет проблем в атаке - Столичные не дадут соврать.
У Торонто нет. У Мэтьюза есть :)
+2
0
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Травма нижней части тела 8го марта?! Подарок не понравился?
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