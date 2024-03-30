Джейк Эттинджер: «Даллас» постарается выиграть Президентский кубок. Это то, ради чего мы работали весь год»

Теги Рейнджерс Даллас НХЛ Президентс трофи Джейк Эттинджер Хоккей

Джейк Эттинджер высказался о желании выиграть Президентский кубок с «Далласом».

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Старc» оказалась сильнее «Ванкувера» со счетом 3:1.

После игры 25-летний вратарь прокомментировал шансы «Далласа» на Президентский кубок, который вручается команде, набравшей больше всего очков по итогам регулярки.

«Это то, ради чего мы работали весь год, и, конечно, в прошлом году мы были на подъеме и знаем, как важны эти домашние игры.

Именно ради этого мы сейчас играем и пытаемся довести нашу игру до того уровня, на котором играли сегодня, до конца сезона.

Если продолжим играть хорошо, то будем очень уверены в себе в плей-офф и постараемся выиграть Президентский кубок. Не каждый год можно сказать, что пытаешься это сделать», – сказал Эттинджер.

«Даллас» набрал 101 очко за 74 матча и занимает второе место в сводной таблице НХЛ. Лидируют «Нью-Йорк Рейнджерс», имеющие 102 очка после 73 игр.

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2 комментария
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Ну и какой прок от этого президентского кубка.Кто их помнить то будет, спустя годы.Обладатели КС-навсегда в истории останутся.В прошлом году Бостон выиграл,помню.А вот кто 2-3 года назад выигрывал регулярку,без помощи интернета и не вспомнишь,не говоря уже о 10-20 летней давности.
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Ответ langenbrunner2707
Ну и какой прок от этого президентского кубка.Кто их помнить то будет, спустя годы.Обладатели КС-навсегда в истории останутся.В прошлом году Бостон выиграл,помню.А вот кто 2-3 года назад выигрывал регулярку,без помощи интернета и не вспомнишь,не говоря уже о 10-20 летней давности.
Напиши мне кто выиграл КС 2007.Без интернета.
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