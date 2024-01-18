Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи», Демко – 2-й, Тэлбот – 3-й, Бобровский – 4-й (NHL.com)

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Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» в сезоне-2023/24.

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Хеллибак стал главным претендентом на трофей по версии NHL.com.

В голосовании приняли участие 15 авторов официального сайта НХЛ. Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак набрал 69 баллов при 11 первых местах.

Вторым стал Тэтчер Демко из «Ванкувера» (53 очка, 1 первое место). Третье место занял Кэм Тэлбот из «Лос-Анджелес» (42 балла, 3 первых места).

Баллы также получили Сергей БобровскийФлорида», 25), Джереми Сваймен («Бостон», 12), Коннор Ингрэм («Аризона», 7), Эдин Хилл («Вегас», 3), Джоуи Даккор («Сиэтл», 3), Юусе Сарос («Нэшвилл», 3), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 2), Илья Сорокин («Айлендерс», 2), Картер Харт («Филадельфия», 1), Джонатан Куик («Рейнджерс», 1), Линус Улльмарк («Бостон», 1), Джейк Эттинджер («Даллас», 1).

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12 комментариев
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Хелибак заберет. Хорошо двигается в этом году. За второй пошел!
+11
-2
+9
Ответ hhlg
Где Линдгрен?
В минус 15 играх от Хеллибака.
+5
0
+5
Ответ upuckuH
Хелибак заберет. Хорошо двигается в этом году. За второй пошел!
Ещё половина сезона впереди)
У Виннипега сумасшедшая серия, вряд ли без спада обойдётся
+2
0
+2
Да ладно, Демко лучше )
+4
-3
+1
Хелли хорош пеги должны пошуметь в по 2024
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Смотря как пойдет , может и боб забрать 3ю
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Тэлботу как бы не потерять место 1 номера в Лос-Анджелесе, а то там уже на фоне кризиса и 9 поражений в 10 матчах больше на Риттиха надежды возлагаются
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А где Десмит ???
0
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Ответ hhlg
Где Линдгрен?
Наверное, в Вашингтоне. Где же ему еще быть? ))))
+2
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