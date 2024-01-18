Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи», Демко – 2-й, Тэлбот – 3-й, Бобровский – 4-й (NHL.com)

Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» в сезоне-2023/24.

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Хеллибак стал главным претендентом на трофей по версии NHL.com.

В голосовании приняли участие 15 авторов официального сайта НХЛ. Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Голкипер « » Коннор Хеллибак набрал 69 баллов при 11 первых местах.

Вторым стал Тэтчер Демко из « » (53 очка, 1 первое место). Третье место занял Кэм Тэлбот из «Лос-Анджелес» (42 балла, 3 первых места).

Баллы также получили (« », 25), Джереми Сваймен («Бостон», 12), Коннор Ингрэм («Аризона», 7), Эдин Хилл («Вегас», 3), Джоуи Даккор («Сиэтл», 3), Юусе Сарос («Нэшвилл», 3), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 2), Илья Сорокин («Айлендерс», 2), Картер Харт («Филадельфия», 1), Джонатан Куик («Рейнджерс», 1), Линус Улльмарк («Бостон», 1), Джейк Эттинджер («Даллас», 1).