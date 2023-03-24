Эттинджер с 40 сэйвами против «Питтсбурга», Шестеркин и Карлсон – звезды дня в НХЛ

Теги Рейнджерс Вашингтон Даллас НХЛ Джон Карлсон Игорь Шестеркин Джейк Эттинджер Хоккей

Джейк Эттинджер, Игорь Шестеркин и Джон Карлсон – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Первая звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, отразивший 40 из 42 бросков в матче с «Питтсбургом» (3:2). 

Вторая звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 29 бросков из 30 в матче с «Каролиной» (2:1). 

Третья звезда – защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (6:1). Игрок вернулся в состав, пропустив 3 месяца из-за попадания шайбы в голову. 

1 комментарий

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Леонид Якубович
Я все конечно понимаю, но делать первой звездой вратаря пропустившего 2 шайбы..
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