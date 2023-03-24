Эттинджер с 40 сэйвами против «Питтсбурга», Шестеркин и Карлсон – звезды дня в НХЛ

Джейк Эттинджер, Игорь Шестеркин и Джон Карлсон – звезды дня в .

Лига подвела итоги игрового дня.

Первая звезда – вратарь « » , отразивший 40 из 42 бросков в матче с «Питтсбургом» (3:2).

Вторая звезда – вратарь « » , отразивший 29 бросков из 30 в матче с «Каролиной» (2:1).

Третья звезда – защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (6:1). Игрок вернулся в состав, пропустив 3 месяца из-за попадания шайбы в голову.