Эттинджер с 40 сэйвами против «Питтсбурга», Шестеркин и Карлсон – звезды дня в НХЛ
Джейк Эттинджер, Игорь Шестеркин и Джон Карлсон – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Первая звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, отразивший 40 из 42 бросков в матче с «Питтсбургом» (3:2).
Вторая звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 29 бросков из 30 в матче с «Каролиной» (2:1).
Третья звезда – защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (6:1). Игрок вернулся в состав, пропустив 3 месяца из-за попадания шайбы в голову.
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