Генменеджер «Амура» о Хохлачеве: «От него должен быть выхлоп, чтобы клуб бился за более высокие места. Для любого игрока переезд на Дальний Восток – полустресс»

Теги Амур Вадим Покотило КХЛ Александр Хохлачев Чемпионат.com Хоккей

Генеральный менеджер «Амура» оценил игру Александра Хохлачева.

Нападающий при зарплате 75 миллионов рублей в год набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 9» в 39 матчах регулярного чемпионата.

«Чтобы «Амур» бился за более высокие места, и от него должен быть выхлоп, результат и какая-то помощь команде.

У него огромный потенциал, и мы надеемся, что он прибавит и, скажем так, найдет себя в этой команде.

Для любого игрока переезд на Дальний Восток – это полустресс, поэтому мы понимаем, что нужно время, а его у нас нет.

Александр переживает и работает в этом направлении, и мы все переживаем и надеемся, что к нему вернутся результативные действия», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

1 комментарий
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Когда он скакал по чужому авто, выхлоп у него наверняка был.
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