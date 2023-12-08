Генменеджер «Амура» о Хохлачеве: «От него должен быть выхлоп, чтобы клуб бился за более высокие места. Для любого игрока переезд на Дальний Восток – полустресс»

Генеральный менеджер «Амура» оценил игру Александра Хохлачева.

Нападающий при зарплате 75 миллионов рублей в год набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 9» в 39 матчах регулярного чемпионата.

«Чтобы «Амур» бился за более высокие места, и от него должен быть выхлоп, результат и какая-то помощь команде.

У него огромный потенциал, и мы надеемся, что он прибавит и, скажем так, найдет себя в этой команде.

Для любого игрока переезд на Дальний Восток – это полустресс, поэтому мы понимаем, что нужно время, а его у нас нет.

Александр переживает и работает в этом направлении, и мы все переживаем и надеемся, что к нему вернутся результативные действия», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.