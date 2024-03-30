Федотов – болельщикам ЦСКА: «Ваша вера и человечность грела и давала мне сил. У армейцев впереди новые победы и радостные дни»
Иван Федотов попрощался с болельщиками ЦСКА.
Вчера стало известно, что 27-летний вратарь проведет остаток сезона в «Филадельфии».
«Всем доброго времени суток. Буду краток, хочу поблагодарить всех болельщиков ЦСКА и всех, кто поддерживал меня за все это время. Ваша вера и человечность грела и давала мне сил. Я уверен, что у армейцев впереди новые победы и радостные дни впереди.
Спасибо за это время, это был хороший и интересный опыт для нас.
Скажу так, всегда рад вам и до новых встреч», – говорится в сообщении.
В регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Федотова 44 матча за ЦСКА, в которых он отражал 91,4% бросков.
В плей-офф голкипер провел 5 матчей в серии против «Локомотива» (1-4) и отбил 91,6% бросков.
Ничего плохого в службе в армии нет, другое дело, что в случае с Федотовым это было сделано через жопу и тупо.