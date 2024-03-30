Федотов – болельщикам ЦСКА: «Ваша вера и человечность грела и давала мне сил. У армейцев впереди новые победы и радостные дни»

Теги ЦСКА болельщики Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов попрощался с болельщиками ЦСКА.

Вчера стало известно, что 27-летний вратарь проведет остаток сезона в «Филадельфии».

«Всем доброго времени суток. Буду краток, хочу поблагодарить всех болельщиков ЦСКА и всех, кто поддерживал меня за все это время. Ваша вера и человечность грела и давала мне сил. Я уверен, что у армейцев впереди новые победы и радостные дни впереди.

Спасибо за это время, это был хороший и интересный опыт для нас.

Скажу так, всегда рад вам и до новых встреч», – говорится в сообщении.

В регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Федотова 44 матча за ЦСКА, в которых он отражал 91,4% бросков. 

В плей-офф голкипер провел 5 матчей в серии против «Локомотива» (1-4) и отбил 91,6% бросков.

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12 комментариев
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Когда нибудь осмелится сказать правду. Удачи!
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Ждем у Дудя на интервью ))
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Респект Ивану , человек не из категории тех , кто уехав начитает поливать клуб и страну …!👍🏾
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Удачи, Ваня
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А тренеры?
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Ответ Mihamoscow
Респект Ивану , человек не из категории тех , кто уехав начитает поливать клуб и страну …!👍🏾
Менеджмент вашего клуба еще как стоит полить)
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Удачи Ивану! Хм, . ..... и повторю фразу его: "Скажу так, всегда рад вам и до новых встреч»". . Смотрю игры НХЛ. Буду рада там его успехам. И "встречам" в тех играх. А если не сможет понять и осилить тот уровень - ругать не буду. И возвращение в КХЛ не буду осуждать. И тут буду желать успехов. Но по жизни его ведёт - Судьба. Просто пожелаю - пусть она его ведёт по хорошему пути!
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Повторю коммент для соевых минусов.
Ничего плохого в службе в армии нет, другое дело, что в случае с Федотовым это было сделано через жопу и тупо.
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да с вами согласен по поводу армии.
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Даехай же голда, надоело читать одно итоже , тоже мне гирой национального движения выискался . Мне кажется не потянет , одни поны. Федот да нетот .
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