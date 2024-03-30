Федотов – болельщикам ЦСКА: «Ваша вера и человечность грела и давала мне сил. У армейцев впереди новые победы и радостные дни»

Иван Федотов попрощался с болельщиками ЦСКА.

Вчера стало известно, что 27-летний вратарь проведет остаток сезона в «Филадельфии».

«Всем доброго времени суток. Буду краток, хочу поблагодарить всех болельщиков ЦСКА и всех, кто поддерживал меня за все это время. Ваша вера и человечность грела и давала мне сил. Я уверен, что у армейцев впереди новые победы и радостные дни впереди.

Спасибо за это время, это был хороший и интересный опыт для нас.

Скажу так, всегда рад вам и до новых встреч», – говорится в сообщении.

В регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Федотова 44 матча за ЦСКА, в которых он отражал 91,4% бросков.

В плей-офф голкипер провел 5 матчей в серии против «Локомотива» (1-4) и отбил 91,6% бросков.